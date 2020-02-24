Узбеки не помогут? Кыргызстан решил сам строить Камбар-Атинскую ГЭС-1, - 24.kg

13:44 25.02.2020

, 25 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Дефицит энергии. Кыргызстан решил сам строить Камбар-Атинскую ГЭС-1



Энергетики страны вновь вспомнили о проекте по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1. Только теперь у них новая затея - строить станцию они собрались самостоятельно. Генеральный директор ОАО "Электрические станции" Таалайбек Толубаев в интервью 24.kg рассказал подробности инициативы.



- Почему вдруг снова вспомнили о проекте по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1?

- Потребление электроэнергии в республике растет в среднем до 4 процентов в год. Чтобы обеспечивать потребность, мы должны больше вырабатывать электричества.

Если до 2010-го у нас был избыток электроэнергии из-за резерва мощности, то на сегодня его практически нет.

Таалайбек Толубаев

Наша выработка электроэнергии зависит от погодных условий. С этого года начинается маловодный период, следовательно, будет недостаток электроэнергии. Поэтому надо срочно увеличивать мощности. Нам очень нужны проекты по строительству Камбар-Атинской ГЭС-1 и запуску на полную мощность Камбар-Атинской ГЭС-2.

- Почему именно Камбар-Ата-1, а не другие станции?

- На сегодня Камбар-Атинская ГЭС-1 - самый изученный проект. Мощность станции - 1 тысяча 860 мегаватт. Плюс мы смело сможем установить два оставшихся гидроагрегата на Камбар-Атинской ГЭС-2 мощностью 360 мегаватт. И у нас полноценно заработают обе станции.

Для строительства Камбар-Атинской ГЭС-1, по предварительным данным, нужно $2,9 миллиарда.

Но мое мнение, что при строительстве реальные расходы будут меньше.



- Что тогда мы собираемся сами строить?

- Да, $2,9 миллиарда - большие деньги. Но они нужны не сегодня и не завтра. Мы для начала можем построить дорогу. До Камбар-Аты-2 хорошая трасса, а дальше надо еще 14 километров добираться. Из них 7 километров либо пешком, либо на лошадях.

Давайте сначала хотя бы дорогу построим. Мы должны с чего-то начать. Параллельно будем искать инвестора.

Таалайбек Толубаев

- Честно говоря, больше похоже на то, что мы пытаемся избежать повторения истории с Верхне-Нарынским каскадом.

- В том числе. Однако дело не только в этом. Мы долго говорим об этом проекте, но не можем сдвинуться с места. Давайте с чего-то начнем, дорогу построим, чтобы мы могли, когда придет инвестор, отвезти его туда и показать территорию. Сегодня мы не можем этого сделать.

- Как быть с "Интер РАО"? Они говорят, что в России соглашение о строительстве станции не денонсировано. Не будет потом проблем?

- Как таковое соглашение уже не действует.

Мы с "Интер РАО" спокойно "развелись".

Таалайбек Толубаев

Есть ЗАО "Камбар-Атинская ГЭС-1", оно на 100 процентов принадлежит нам. Если мы сейчас найдем инвестора, начнем строить, они не смогут нам предъявить претензии.



- Когда от планов перейдете к действиям?

- Думаю, в ближайшее время мы объявим о старте. Расчеты по расходам есть, однако пока я не хотел бы их озвучивать. Скажу лишь, что мы провели предварительные переговоры с Азиатским банком развития. Они готовы оказать помощь для начала и в будущем найти доноров. Первые переговоры состоялись две недели назад. Мы думаем, что они продолжатся.

- Чем отличаются условия по строительству станции в 2012 году и сейчас?

- Сейчас Кыргызстан в более выгодном положении, потому что выделено 6 тысяч гектаров земли для станции. Кроме того, мы полностью выкупили у "Интер РАО" технико-экономическое обоснование проекта. А это уже большое дело.

Вопрос в том, чтобы быстрее окупить вложения. Когда придет инвестор, будем обговаривать возможные условия вложения.

Таалайбек Толубаев

- Каков срок строительства станции?

- По нашим расчетам, на это потребуется восемь-десять лет. Пять миллиардов кубометров воды сразу не накопить. Но у нас есть предложение разделить строительство станции на два этапа. На первом мы предлагаем возвести хотя бы 150 метров плотины, построить два водосброса. К этому моменту мы могли бы пустить второй агрегат Камбар-Атинской ГЭС-2.

- Какова будет роль Узбекистана в проекте?

- У нас с соседями есть меморандум о совместном строительстве объекта, но переговоров нет. Мы хотим для начала сами что-то сделать, а потом обсуждать с соседями их возможную помощь. Когда мы начнем строить, инвесторы придут.