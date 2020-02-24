Дарига Назарбаева прилетела в Лондон спасать Айсултана

16:11 25.02.2020

Внук Назарбаева: "Я не хочу поднимать людей на революцию"



Айсултан Назарбаев, скандально известный внук казахстанского лидера нации Нурсултана Назарбаева, дал понять, что готов помириться со своей семьей. "Я не хочу поднимать людей на революцию", - написал он в Facebook.

По словам Айсултана, его мать Дарига Назарбаева и старший брат Нурали Алиев приехали к нему в Великобританию на переговоры о его бунтарском поведении. И на этот раз внук главного человека в Казахстане проявил смирение:

"Ко мне приезжали мать и брат на переговоры! И я пошел на переговоры и не ради денег или своего благосостояния, а я пошел из милосердия", - пишет молодой Назарбаев.

Страдающий от наркозависимости родственник первого президента вновь излагает мысли сбивчиво и сумбурно. Однако из его поста можно понять, что Айсултан не отказывается от своей "правды", но готов идти на компромисс с семьей.



"Я не хочу поднимать людей на революцию, потому как она не получается без смертей! А я считаю, что каждая жизнь на счету, и я не хочу быть манипуляторам народа! - подчеркивает сын Дариги Назарбаевой. - А я считаю, что смогу решить проблему как внутри семьи, так и внутри страны! Но это не значит, что я буду молчать, я буду бороться за правду до конца!"



Между тем, хорошо знающий семью Дариги Назарбаевой Альнур Мусаев, бывший глава КНБ Казахстана, высказался в Facebook, что Айсултаном манипулирует беглый банкир Мухтар Аблязов, пытающийся из Франции бороться с "режимом Назарбаева". Об этом заявляли и официальные власти страны в лице министра информации Даурена Абаева, который подчеркнул, что Айсултан Назарбаев тяжело болен, а некие недоброжелатели оказывают на него влияние, чтобы дискредитировать лидера нации Нурсултана Назарбаева.



Посты Айсултана действительно сильно отличаются друг от друга. То он много пишет о Боге, излагает мысли невнятно и винит во всех бедах мать, то вдруг аргументированно и грамотно разоблачает якобы коррупционные схемы своих родственников.



Как сообщало EADaily , с начала текущего года внук первого президента Казахстана начал активно общаться с народом посредством Facebook. Его скандальные заявления наделали много шума в стране и за его пределами. Так, в частности, Айсултан заявил, что он - не внук, а сын Нурсултана Назарбаева. Затем он рассказал, как его родственники продают газ в Россию по заниженной цене и якобы зарабатывают на этом миллионы. Также сын Дариги Назарбаевой обещал дать интервью Times и рассказать все, что знает о коррупции в Казахстане.

Напомним, Дарига Назарбаева является спикером Сената Казахстана и одним из наиболее влиятельных политиков в стране. У нее трое взрослых детей: Нурали, Айсултан и Венера.