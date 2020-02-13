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Спасти не-рядового Айсултана! Дарига - ты же мать, - С.Малеев
17:56 25.02.2020

Серик Малеев. Об Айсултане и Дариге Назарбаевых.

В девяностые годы уже прошлого столетия я жил в Рабочем поселке Алматы. И насмотрелся на наркоманов вволю. В те годы наркотики в поселке, и в частности, афганский героин, продавали чуть ли не в открытую, с уличных лотков. И я не утрирую.
С той далекой поры и по нынешний день я для себя уяснил две вещи.
Первое: Никогда нельзя верить словам наркомана, слезам проститутки, и улыбке прокурора.
И второе: Наркоман за палку героина продаст свою мать. А за две палки – Родину.
Поэтому нынешние заявления Айсултана Назарбаева меня нисколько не удивляют. Я понимаю, в каком он состоянии. Я видел людей, опускавшихся и ниже. Я заставал трагедии и похлеще.

И я вполне допускаю, что Айсултаном Назарбаевым манипулируют. Тот же Мухтар Аблязов в своем видеоблоге открыто признается, что "подогревает" Айсултана деньгами. Вопрос: - Зачем, и с какой целью? И это тоже понятно.
Но мне не понятно другое. Почему сегодня сидит в своем кресле спикера, и не предпринимает абсолютно никаких действий Дарига Назарбаева? У ней, что, своих политтехнологов нет?

Она что, не понимает, что от этого ее высиживания в сенате, когда буквально у миллионов людей на глазах гибнет ее сын, ее репутация, как государственного деятеля, тает ежесекундно.
Когда люди уже открыто говорят: - На черта нам такой сенатор, которой даже до собственного сына дела нет? И это секрет Полишинеля.

Поэтому, по –хорошему, Дариге Нурсултановне надо срочно брать отпуск на три, на четыре месяца, а может даже и на год, по семейным обстоятельствам, и начинать экстренно заниматься лечением своего сына. И тогда люди ее поймут. И даже посочувствуют. Все-таки народ у нас милосердный.
А что касается Казахстана, то ничего, в ее отсутствие, со страной не случиться. Смею вас уверить. Незаменимых людей у нас нет.

Ведь если назавтра те же аблязовцы вколят Айсултану передоз, и отправят его на тот свет, понятно, кого они сделают виноватыми. Всю семью Назарбаевых.
И народ им поверит. После всего того, что уже наболтал в героиновом угаре Айсултан.
А то, что все этим и закончится, гибелью Айсултана, мне даже к гадалке ходить не надо.
Поэтому сына Дариги нужно срочно везти в Казахстан. Вызволять из плена политических манипуляторов. Не нужны ему ни Лондон, ни Париж. Его следует окружить семейной заботой.

Поселите его в Кольсае. Благо там, высоко в горах, среди удивительных красот казахстанской природы, есть гостевой дом, принадлежащий Тимуру Дюйсенгалиеву. Прекрасное, шикарное место для отдыха и лечения. И главное – абсолютно безлюдное. Героин там уж точно достать не откуда. Пусть лучше водку и пиво пьет. И, пусть там при нем будут повар, лечащий врач и охранники. Даю гарантию, он вылечится.
И вот почему я так думаю. Расскажу историю ветерана афганской войны Сергея Волкова. Парень, насмотревшись ужасов Афгана, вернулся в родной Казахстан конченным наркоманом, подсевшим плотно на афганский героин. Он проколол все, и фактически сбичевался.
И вот когда ему было уже терять нечего, он поехал в Кольсай.

Сергей бродяжничал среди гор, жил случайными подработками, и тем, что подадут жители аулов, пережил жесточайшую ломку, но излечился.
И теперь у него своя гостиница в ауле Саты, в которой он принимает гостей из разных стран, своя гостевая баня, свой туристический бизнес. В интернете есть даже клуб Сергея Волкова, куда входят туристы из разных стран, выбирающиеся на отдых в наши горы.
А почему с Айсултаном такое же лечение, среди мира, гармонии и красот казахстанской природы, не возможно? Я больше чем уверен, такой курс лечения может помочь и Айсултану.

И уж совсем на последок. Приношу свои извинения, если кого-то мои слова задели. И кому-то они не понравились. Но, как говорят казахи: - Дос жылатып айтады.

13 февраля 2020

Источник - altyn-orda.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582642560
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