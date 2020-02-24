Главный туркменский канал: почему Берия прекратил сталинскую "стройку века"

18:07 25.02.2020

После смерти Сталина многие начатые им грандиозные стройки были прекращены по воле Лаврентия Берии. Одним из таких незавершенных проектов стал Главный туркменский канал, который, по задумке "отца народов", должен был превратить пустыню Каракумы в "рай на земле".



Обводнение пустыни



Большая часть Туркмении с древности представляла собой пустынную и степную территорию, пригодную лишь для кочевого скотоводства. Однако совсем рядом протекала река Амурдарья, способная преобразить туркменский пейзаж. Экспедицию для изучения возможности поворота реки в долину Узбой, где существовало высохшее русло, снарядил еще Петр I в 1717 году. Однако конкретные шаги к осуществлению этого плана были предприняты только в советское время. Впервые СНК СССР рассмотрел вопрос о пропуске вод Амударьи в западную Туркмению в 1932 году. Но лишь после Великой Отечественной войны дело сдвинулось с мертвой точки.



По задумке разработчиков – специалистов "Средазгипровода СССР", канал должен был пройти через всю территорию Туркменской ССР – от мыса Тахиа-Таш в низовьях Амурдарьи до самого Каспия (район Красноводска). По протяженности он должен был стать вторым каналом в мире – до 1957 года предстояло вырыть 1 100 километров. Канал рассматривался как транспортная артерия, которая через Каспийское море соединит Среднюю Азию с европейской частью Советского Союза. Кроме того, он должен был дать импульс появлению в Туркмении новых поселков и промышленных предприятий.



"Главный туркменский канал обеспечит орошение и сельскохозяйственное освоение 1 300 000 гектаров новых земель в целях развития главным образом хлопководства. А также обводнение до 7 млн гектаров пастбищ пустыни Каракумы", – утверждалось в одном из официальных буклетов.



С 1950-го по 1953-й год "великая стройка коммунизма" сопровождалась шумной пропагандистской кампанией. Проект преподносили народу как "воплощение сталинского плана преобразования природы".



"Великая стройка" и ее финал



Осенью 1950 года Совет министров СССР учредил для строительства канала "Средазгипрострой" (САГС) МВД СССР с временной базой в Ургенче. Однако с самого начала организация проекта была поставлена из рук вон плохо.



"Штат отдела материально-технического снабжения состоял всего из 8 человек – и это при наличии 9 крупнейших баз и 40 материально ответственных лиц в разных городах. Трудности транспортировки, удаленность стройплощадок от баз снабжения, почти полное отсутствие учета поступающих грузов – все это создавало идеальные условия для порчи имущества, его потерь и хищений", – пишет исследователь из Узбекистана Арустан Жолдасов.



По большому счету, до весны 1953 года велась лишь подготовка к сооружению канала – оборудовались стройплощадки и базы материально-технического снабжения. 1 января 1953 года на работах числилось 10 тысяч заключенных и 7 тысяч свободных граждан.



Зеки успели построить 2 небольших участка канала, но после смерти Сталина Лаврентий Берия приказал заморозить стройку. Затем она и вовсе была прекращена. "Партия и правительство решили, что строительство канала нецелесообразно, и даже консервация уже вложенных громадных средств выгоднее его продолжения", – отмечает Жолдасов.



Практически неокупившиеся затраты на сооружение канала составили 21 млрд рублей. Добавим, что аналогичная участь постигла и другие "великие стройки" Сталина, основанные на использовании рабского труда заключенных. По-видимому, Лаврентий Берия понимал, что шатаемый постоянными бунтами ГУЛАГ уже не способен обеспечить выполнение планов. Кроме того, есть версия, что сворачиванием расходов Берия собирался укрепить советский бюджет и повысить тем самым личную популярность в народе.



"Маленков и Берия явно хотели облегчить бремя крестьянина, децентрализовать управление экономикой, проводить более либеральную политику", – считает писатель Леонид Млечин.



Не последнюю роль сыграл неудачный маршрут канала – долина Узбоя является крайне малонаселенной зоной. При Хрущеве в Туркмении началось сооружение более целесообразного Каракумского канала, который был окончательно построен в 1988 году.



Тимур Сагдиев