Президентские выборы в Арцахе (Нагорном Карабахе). Два фаворита - Ара Арутюнян (экс-госминистр) и Масис Маилян (МИД)

19:52 25.02.2020

Выборы президента в Карабахе: почему Пашинян держит нейтралитет - мнение



Основная борьба на предстоящих в Нагорном Карабахе в конце марта 2020 года президентских выборах развернется между действующим главой МИД НКР Масисом Маиляном и экс-госминистром Араиком Арутюняном. Как заявил 24 февраля в интервью армянскому информационно-аналитическому центру VERELQ управляющий партнер информационного агентства Eurasia Daily Виген Акопян, явный фаворит в предвыборной гонке в настоящее время не просматривается.



"В реальности мы наблюдаем довольно острую предвыборную кампанию. Уже проявились лидеры гонки - это, безусловно, глава МИД НКР Масис Маилян и экс-госминистр НКР Араик Арутюнян, а также аутсайдеры, имена которых называть не будем. Но явного фаворита я не вижу", - отметил он.



По словам Акопяна, повышенный интерес к этим выборам мотивирован тем, что по их итогам в Нагорном Карабахе сложится совершенно новая внутриполитическая реальность - будет новый президент, новый парламент и новое правительство. Кроме того, как отметил эксперт, повышенный интерес связан с тем, что Карабах взаимосвязан, "как два сообщающихся сосуда", с Арменией, на внутриполитическом поле которой недавно произошли кардинальные изменения.



"…несмотря на то, что президент Азербайджана Ильхам Алиев оставляет за собой право считать, что на самоопределение в составе двух и более государств способны только тюрки, очевидно, в лице Армении и Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха - ред.) мы, де-факто, имеем две различные политические и административные системы. Два сообщающихся друг с другом сосуда. При единой валюте и, фактически, единой армии, у Армении и Арцаха собственные законодательные базы и исполнительные вертикали власти. Более того, как показывает опыт, у Еревана и Степанакерта могут быть и различные позиции по тем или иным внешнеполитическим вопросам и даже национальным приоритетам в зависимости от тех или иных обстоятельств. Тем не менее, поскольку „сосуды" сообщаются, кардинальные изменения, которые произошли в Армении в виде „бархатной революции", не могли не отразиться на Арцахе, не могли не придать внутрикарабахским процессам новую динамику и даже новое содержание. Ведь, если до революции имени Пашиняна, сообщение и координация между руководствами Армении и Арцаха осуществлялись фактически внутри одной группы или клана, сейчас мы имеем разделение и на уровне элит. И сказать, что это плохо для Армении или для Карабаха - однозначно нельзя. Наоборот, может быть это и хорошо. Все зависит от ума и ответственности главных игроков - лидеров Армении и Арцаха, а также парламентских сил и общественного сектора", - считает Виген Акопян.



В описанных условиях, по его словам, очень важно, кто выиграет эти выборы в НКР, и как будет выстроена новая система координации политики и работы между Степанакертом и Ереваном.

"В Ереване новая система, и мяч сейчас на карабахской половине поля. Здесь тоже неизбежно обновление. Конечно, в этой ситуации для (премьер-министра Армении - ред.) Никола Пашиняна велик соблазн поддержать публично одного из кандидатов, но это - а) опасно и б) недальновидно. Опасно, потому что можно ошибиться, и в этом случае Пашинян получит серьезную линию раскола по линии Ереван-Степанакерт. Недальновидно, потому что подобное бесцеремонное вмешательство нанесет урон международному авторитету Еревана и ухудшит переговорные позиции Степанакерта", - заявил он.

Говоря о возможном исходе выборов, Виген Акопян не исключил вероятность второго тура. "Теоретически, возможен второй тур в президентской гонке, но и там соперниками будут Маилян и Арутюнян, которые, судя по всему, оба устраивают Никола Пашиняна", - сказал он.