 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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1-м замом УзбМИД стал Фарход Арзиев и 1-м замом Минфина - О.Насритдинходжаев
21:54 25.02.2020

В МИД Узбекистана сменился первый заместитель министра
Илхомжон Неъматов, работавший на данной должности с ноября 2018 года, покинул пост.

Фарход Нуритдинович Арзиев назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Информацию корреспонденту UzNews.uz подтвердил источник в правительстве.

До своего назначения Фарход Арзиев с мая 2017 года работал послом Узбекистана в Индии. С марта 2019 года являлся одновременно послом в Бангладеш.

Илхомжон Неъматов, с ноября 2018 года до настоящего времени занимавший должность первого замминистра иностранных дел, стал заместителем главы МИД.

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Назначен первый замминистра финансов Узбекистана
Бывший заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики стал первым заместителем министра финансов.

В соответствии с постановлением президента от 24 февраля, Омонулло Забихуллаевич Насритдинходжаев назначен первым заместителем министра финансов Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Насритдинходжаев О.З. окончил Ташкентский государственный университет в 1994 году, в 2002-м - школу менеджмента SDA Bocconi в Италии, а также в 2016 году прошел программу продвинутого менеджмента Гарвардской бизнес-школы.

До своего назначения он работал заместителем советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.

Напомним, бывший первый заместитель министра Тимур Ишметов назначен министром финансов.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - uznews.uz
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