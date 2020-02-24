1-м замом УзбМИД стал Фарход Арзиев и 1-м замом Минфина - О.Насритдинходжаев

21:54 25.02.2020

В МИД Узбекистана сменился первый заместитель министра

Илхомжон Неъматов, работавший на данной должности с ноября 2018 года, покинул пост.



Фарход Нуритдинович Арзиев назначен первым заместителем министра иностранных дел Узбекистана. Информацию корреспонденту UzNews.uz подтвердил источник в правительстве.



До своего назначения Фарход Арзиев с мая 2017 года работал послом Узбекистана в Индии. С марта 2019 года являлся одновременно послом в Бангладеш.



Илхомжон Неъматов, с ноября 2018 года до настоящего времени занимавший должность первого замминистра иностранных дел, стал заместителем главы МИД.



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Назначен первый замминистра финансов Узбекистана

Бывший заместитель советника президента по вопросам развития отраслей экономики стал первым заместителем министра финансов.



В соответствии с постановлением президента от 24 февраля, Омонулло Забихуллаевич Насритдинходжаев назначен первым заместителем министра финансов Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.



Насритдинходжаев О.З. окончил Ташкентский государственный университет в 1994 году, в 2002-м - школу менеджмента SDA Bocconi в Италии, а также в 2016 году прошел программу продвинутого менеджмента Гарвардской бизнес-школы.



До своего назначения он работал заместителем советника президента Узбекистана по вопросам развития отраслей экономики, реализации инвестиционной и внешнеторговой политики.



Напомним, бывший первый заместитель министра Тимур Ишметов назначен министром финансов.