Турецкий спецназ штурмует сирийский Нейраб. Армия Асада отбивается из последних сил. Где РосАвиация?

22:28 25.02.2020

Турецкий спецназ пошел дальше Нейраба: применение авиации проблематично



Подразделения турецкого спецназа вместе с боевиками­-исламистами продолжили сегодня, 25 февраля, атаки против правительственных войск в районе поселка Нейраб в сирийской провинции Идлиб. В течение дня при поддержке турецких самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и танков боевики исламистского альянса "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ, ведущую роль в его составе играет запрещенная в России террористическая группировка "Джебхат Фатх аш-Шам", бывшая "Джебхат ан-Нусра") и протурецкого "Национального фронта освобождения" (НФО) расширили зону контроля юго-восточнее Нейраба. В результате продвижения турецкого-исламистской группировки сил была захвачена электроподстанция в полукилометре от поселка, а затем и селение Саан.



Как отмечают комментаторы, еще утром войска Башара Асада удерживали южные окраины Нейраба, а некоторые проправительственные источники даже не признавали его потерю.



Тактика турецкой армии в ходе повторного штурма Нейраба, который стартовал днем 24 февраля, после неудачной попытки 20 февраля взять этот поселок была ожидаемой. Спецназ ВС Турции непосредственно задействован в боевых действий и фактически прикрывает собой боевиков-исламистов от ударов российской авиации. Применение же сирийской авиации осложняется наличием у противника эффективных средств борьбы с воздушными целями, прежде всего - переносных зенитных ракетных комплексов американского производства. Ранее в этом месяце сирийская армия уже потеряла два вертолета в регионе Большой Идлиб (провинции Идлиб и Хама, части провинций Алеппо и Латакия).



Напомним, в первый раз (20 февраля) отбросить прорвавшийся в Нейраб турецко-исламистский альянс на исходные позиции удалось только после поднятия с авиабазы "Хмеймим" бомбардировщиков Су-24 российской авиагруппы в Сирии.