 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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США объявили о расширении санкций против России, Ирака, Китая и Турции
23:10 25.02.2020

Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 13 физических и юридических лиц России, Ирака, Китая и Турции. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщается на сайте госдепартамента США.

Разногласия между постоянными членами Совбеза могут дискредитировать рестрикционный механизм всемирной организации

В сообщении отмечается, что санкции вводятся на два года за поддержку иранской ядерной программы. Так, в списке оказалось пять китайских компаний и одна турецкая фирма. Также под санкции попал гражданин Китая Ло Динвэнь.
Какие российские компании или лица попали под действие санкций, не уточняется.

"Введение этих мер подчеркивает, что ядерная программа Ирана остается серьезной проблемой. Введение санкций против этих иностранных лиц и организаций обусловлено нашими обещаниями использовать все доступные меры, чтобы помешать Ирану наращивать свой ядерный потенциал", - заключается в сообщении.

23 января США расширили список санкций в отношении Ирана. Новые ограничения коснулись двух граждан Ирана и Китая, а также шести компаний из ОАЭ и КНР. По мнению Соединенных Штатов, те участвовали в транзите нефти Ираном, на деньги от экспорта которой финансируется Корпус стражей исламской революции (КСР, элитные части ВС Ирана. - Ред.), который считается США террористической группировкой.

Иран решил прекратить выполнение обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) после того, как США в одностороннем порядке объявили о выходе из ядерной сделки в 2018 году и постепенно начали восстанавливать санкции против Тегерана.
СВПД по ядерной программе Тегерана был подписан Ираном, США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией летом 2015 года. Иран тогда отказался от дальнейшего развития ядерной программы в обмен на снятие санкций.

25 февраля 2020,

Источник - известия
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