Инвесторы уходят, а Кыр-правительство отдыхает, - А.Ажиев

00:07 26.02.2020 В последние несколько недель правительство претерпевало довольно значительные кадровые изменения. Не первые и, видимо, не последние в эпоху одного из самых "долгоиграющих" премьер–министров республики."Вечерка" пыталась понять, почему перестановки в кабмине под управлением Мухаммедкалыя Абылгазиева эффекта в виде улучшения, к примеру, экономических показателей республики, не дают.



Абсолютная усталость

В начале февраля депутат ЖК от фракции "Ата Мекен" Наталья Никитенко очень метко высказалась в адрес премьер–министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. Парламентарий заявила, что в обществе "накопилась абсолютная усталость" в отношении правительства.

Что ж, ощущение того, что чиновники кабинета министров не занимаются поиском решений накопившихся проблем, а просто пережидают время до выборов - складывается не только у сторонницы Омурбека Текебаева.

Действующему премьеру, в общем–то, особо нечем хвалиться. Его главное умение - удерживать за собой должность вопреки всем политическим бурям и шквалам критики, обрушивающимся на него. Он остается непотопляемым. Хотя в парламенте время от времени поднимают вопрос о его отставке. Однако это ни разу не привело к реально катастрофичным последствиям для его карьеры. Он остался на посту даже тогда, когда стало известно, что один из его свояков работает на руководящей должности в "Открытом правительстве", а его лучший друг стал министром здравоохранения. И это притом что в свое время Омурбека Бабанова сняли с должности только из–за того, что его тезка Текебаев высказал подозрение, что премьеру дали взятку породистой лошадью.



В чем кроется причина такой усидчивости Мухаммедкалыя Абылгазиева, можно только догадываться. За неимением больших достижений в социально– экономической политике, в реализации значимых госпрограмм он, видимо, берет чем–то другим. Может быть, виртуозным умением с легкостью менять министров, как только в обществе накапливается критическая масса недовольства действиями правительства?

Почти за два года работы свои кресла в кабмине, помимо самого Абылгазиева, сохранили только первый вице–премьер Кубатбек Боронов, вице–премьер Алтынай Омурбекова, глава МВД Кашкар Джунушалиев и министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев. Главы всех остальных министерств сменились.



Очередная волна изменений пришлась на февраль. Замирбек Аскаров сменил кабинет вице–премьера на министерский - возглавил ведомство по чрезвычайным ситуациям. Это, кстати, не первый вираж в карьере Аскарова. До восхождения на чиновничий олимп он кем только не работал - председателем комитета по физической культуре и спорту в мэрии Оша, акимом Ноокатского района и вице– мэром южной столицы КР. И всюду с сомнительными успехами.



На его место назначен новичок в кыргызской политике - Эркин Асрандиев. Он успел зарекомендовать себя только как не очень хороший пловец -потерялся во время заплыва на Иссык–Куле в прошлый День независимости. А еще Асрандиев - человек–загадка для депутатов: при обсуждении его кандидатуры на должность вице–премьера парламентарии сильно удивлялись, как он мог поменять высокооплачиваемую работу председателя Российско–Кыргызского фонда развития на не всегда благодарную государственную деятельность.



В отставку ушел и другой вице–премьер - Жениш Разаков. То ли по семейным обстоятельствам, то ли от усталости. Его кресло долго не пустовало - на следующий же день в него посадили Акрама Мадумарова, возглавлявшего полпредство правительства в Баткенской области.

Произошло в правительстве и некоторое перераспределение полномочий: Асрандиев теперь будет отвечать за вопросы взаимодействия с Евразийским экономическим союзом, а круг обязанностей Мадумарова сузили до вопросов границ. Непонятно пока, сумеет ли последний в полной мере проявить свои таланты в искусстве медиации, ведь на должности полпреда правительства в Баткенской области подобного рода чудес он не демонстрировал.



Это фиаско, братан



Что изменят все эти перестановки в правительстве? Пока неясно. Однако очевидно, что вопрос доверия к кабинету министров остается актуальным. Новому составу придется решать как старые задачи, так и вновь возникающие проблемы. А их немало. В частности, эксперты обращают внимание на ухудшение инвестиционного климата.

Вообще слово "ухудшение" не в полной мере описывает весь тот бардак, который происходит в сфере привлечения внешних инвестиций в экономику нашей республики. Единственным успехом правительства Мухаммедкалыя Абылгазиева на этом поприще можно считать только то, что все–таки было подписано соглашение по "Кумтору". Здравый смысл все же победил, останавливать предприятие, дающее 10 процентов ВВП страны, не стали.

В остальном же, если брать горнорудный сектор и иностранные инвестиции в него, можно констатировать полный провал государственной политики. Бизнесмены сворачивают проекты, останавливают производства, уходят из страны на фоне скандалов с местным населением.

За два года произошла целая серия подобных случаев. В 2018–м остановили работу на месторождении Иштамберды в Джалал–Абадской области. Причина - митинги местных жителей, которые посчитали, что разработчик - компания "Фул Голд Майнинг" - не соблюдает экологические нормы. От компании потребовали выплаты компенсации и перенос хвостохранилища в другое место. После акции протеста на место приехала комиссия, которая установила мелкие недостатки в разработке месторождения. В итоге инвестор приостановил работы. Золото на месторождении Иштамберды не добывают до сих пор.



В апреле того же года жители Тогуз–Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящуюся золотоизвлекательную фабрику на месторождении Макмал. Участники акции протеста потребовали прекратить работу китайской компании "Джи Эл Макмал Девелопинг". Сумма ущерба в результате беспорядков составила 2,3 миллиона долларов. Работу компании приостановили.

Золоторудное месторождение Шамбесай в Кадамджайском районе закрыли после многочисленных акций протеста. Лицензию китайской компании "Тианди" приостановили. Последний митинг в районе прошел в 2018 году. Местные жители выступили против добычи золота, объяснив, что это вредит экологии.



В декабре 2018 года на митинг вышли жители Чаткальского района. Они выступили против работы турецкого предприятия, которое строило золотоизвлекательную фабрику на месторождении Терек–Сай. Компания за два года перечислила в бюджет более 750 миллионов сомов налогов, но после акции протеста, которая закончилась арестом жителей, избивших милиционеров, предприятие приостановило работу на неопределенное время.

В прошлом году, в августе, в Нарынской области на месторождении Солтон–Сары произошел конфликт между местными жителями и китайскими рабочими золотодобывающей компании Zhong Ji Mining. Стороны закидали друг друга камнями. После вмешательства милиции ситуацию урегулировали. Протестующие потребовали прекратить работу компании. Акция протеста продолжалась несколько дней. Посольство Китая выступило с резким заявлением, назвав происшедшее нападением на фирму. В итоге месторождение закрыли.



И еще один крупный скандал 2019–го. Против деятельности компании "ЮрАзия" проходили многочисленные акции протеста в Бишкеке и Балыкчы. Разработчик намеревался добывать уран в местности Таш–Булак Иссык–Кульской области. Ожидалось, что там будут получать уран, торий, титаномагнетит, цирконий и пятиокись фосфора. Перерабатывать полезные ископаемые планировали на Кара–Балтинском горнорудном комбинате.

В итоге работу компании приостановили, а добывать уран запретили на законодательном уровне. К слову, принятие этого запрета поставило под сомнение работу всей горнорудной отрасли республики, ведь на множестве крупных месторождений КР уран или торий идут как сопутствующие металлы при добыче. Причем речь не только о приисках редкоземельных металлов, но и практически обо всех угольных, золоторудных, медных месторождениях страны.



Текущий год тоже начался со скандалов с инвесторами. В начале февраля забастовали жители села Согонду Алайского района. Они выступили против добычи угля в местности Тайгак–Таш. Хотя инвестор даже не успел приступить к разработке месторождения.

Недавний инцидент, приведший к срыву проекта по строительству торгово–логистического центра "Ат–Башы" в Нарынской области, показал, что некомпетентность правительства в части урегулирования взаимоотношений с иностранными инвесторами не ограничивается одной лишь сферой добычи полезных ископаемых. Правительство не провело разъяснительные работы на должном уровне - результат налицо: инвестор уходит и забирает свои 43 миллиона сомов, которые уже были перечислены в бюджет в качестве возмещения сельхозпотерь.

Впрочем, премьер–министр Мухаммедкалый Абылгазиев не считает, что проблема в недостаточной работе правительства, а во всем виноваты слухи и фейки, распространяемые в Интернете. Ну не готов он брать на себя ответственность за происходящее. Тем временем республика теряет инвесторов. Скорее всего, безвозвратно.

Два года назад предметом всесторонней критики было правительство Сапара Исакова. Его саркастически называли "детским садом". Молодых министров упрекали в отсутствии зрелости, неумении договариваться с реальными, добросовестными инвесторами.



Чего стоил один только скандал по поводу соглашения правительства с чешской компанией Liglass Trading CZ о возобновлении строительства Верхне–Нарынского каскада ГЭС!

"Детсадовцы" были личным проектом бывшего президента Алмазбека Атамбаева, желавшего, помимо прочего, остаться в истории нашей страны человеком, сумевшим омолодить управленческие кадры. Очевидно, что все они находились под колоссальным давлением: нужны были свершения, которые подтвердили бы "мудрость" выбора Атамбаева. Отсюда и ошибки - слишком торопились, стараясь оправдать ожидания президента, вместо того, чтобы оправдывать ожидания народа.

Если исаковское правительство было "детсадовским", то нынешнее работает по принципу санатория. Один состав сменяет другой: а толку - чуть, как если бы они просто отдыхали по путевкам.

Автор: Анвар Ажиев

24 февраля 2020 Источник - vb.kg

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