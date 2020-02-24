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"Чындыр учун". Новый вождь саяков - Жапаров готовит Киргизии третью революцию?
00:11 26.02.2020

Садыр Жапаров готовит третью революцию?

Азиз Осмонов

Вчера жители Жумгальского района Нарынской области вышли на митинг с требованием, чтобы прибывающих в Кыргызстан граждан Китая, работающих на строительстве дороги "Север-Юг", продержали в карантине пару недель и только потом выпускали на работу.

Конечно после всех этих новостей в СМИ про эпидемию появляются опасения, но разве это серьезный повод для того, чтобы митинговать? Возможно дело не только в вирусе, а в чем-то еще? Может быть организаторы прошедшего митинга против строительства логистического центра, продолжают разыгрывать карту антикитайских настроений? Ведь эту тему правительство закрыло, инвестор отказался от проекта, тем самым нарушив планы организаторов.

Кто такой Садыр?

Не так давно в соцсетях были опубликованы аудиозаписи телефонных разговоров, предположительно, организаторов митинга против логистического центра. В группе Ватсап с претенциозным названием "Чындык учун" (За правду, - прим. ред.) некий Айбек инструктирует Анару, чтобы она больше распространяла среди ат-башинских жителей антикитайские видеоролики. Также он просит своих собеседников подготовить людей и всадников к 17 февраля, а в большей мере готовиться к крупному митингу 2 марта. При этом не забывают упомянуть о денежных вознаграждениях. Кстати, именно 17 февраля прошел последний митинг против логистического центра, на котором собрались около 1000 человек, в том числе и всадники.

Далее этот Айбек упоминает основного организатора митингов в Ат-Башинском районе некоего Садыра и просит, чтобы ни в коем случае его имя не всплывало. В связи с этим один из членов этой группы Темир выражает опасение, что местные жители догадываются, что за митингами стоит именно этот человек.

О каком Садыре идет речь из разговоров не понятно. Из известных политиков такое имя носит только экс-депутат Садыр Жапаров.




Так будет ли митинг 2 марта?

Источники в правоохранительных органах сообщили редакции VB.KG, что в Кыргызстане на эту дату действительно готовятся провокационные митинги. Отечественное издание "Мантыш" открыто пишет, что организатором мероприятия 2 марта выступит именно Садыр Жапаров при финансировании семьи Бакиевых.

В качестве доказательства издание советует вновь взглянуть на опыт осужденного политика по организации подобных митингов, закончившихся беспорядками и конфликтами.

Так первым опытом СМИ называет митинг от 2012 года вкупе с Камчыбеком Ташиевом, которое закончился тогда неудачными прыжками через забор Белого Дома.

На следующий год жители некоторых сел Иссык-Кульской области перекрыли дорогу Барскоон-Кумтор и захватили подстанцию в селе Тамга, которая снабжает электроэнергией "Кумтор. Позже произошли столкновения с милицией, появились раненные. Это событие издание также приписывает Садыру Жапарову.

Третье событие, за которым безусловно стоит уже сам политик, произошло 7 октября 2013 года, когда группа митингующих захватила в заложники губернатора Иссык-Кульской области Эмильбека Каптагаева. После этой истории экс-депутат сбежал из Кыргызстана, но его некоторые сторонники оказались за решеткой.

В марте 2017 года он возвращается в Кыргызстан и сразу же был арестован. Его сторонники и родные устроили митинг у здания ГКНБ, в результате чего произошли столкновения с милицией. Несколько людей были задержаны, в том числе и его сыновья. Сам же экс-депутат позже был осужден на 11,6 года.

Кстати, после своего задержания Жапаров порезал себя в камере и был доставлен в тюремную больницу. Факт возможно не к месту озвучен, но в какой-то степени свидетельствует об определенных качествах экс-депутата.

Еще одним опытом по организации подобных мероприятий можно назвать митинг в его поддержку, который прошел в конце января этого года в Тюпском районе. На акцию собрались порядка тысячи человек. И все бы ничего, если бы не один нюанс. Как оказалось, сторонники экс-депутата без согласования с властями вышли на площадь, установили звуковое оборудование и стали выступать с громкими речами на импровизированной сцене.

Было ли это заранее спланировано и знали ли митингующие, что нарушают закон? Скорее всего да. Значит отсюда вытекает вывод - намеренно провоцировали местные власти. Тем более, выступление некоторых ораторов было довольно-таки агрессивным. Не исключено, что собравшиеся в поддержку Жапарова рассчитывали даже на конфликт с милицией, намереваясь тем самым раззадорить народ.

Не нашли общий язык?

Действительно ли за предстоящими событиями в стране стоит сам Садыр Жапаров или его люди редакция не берется судить, при том, что в соцсетях и некоторых отечественных СМИ его имя прямо упоминается. Источник в правоохранительных органах также утверждает, что именно люди экс-депутата готовят вывести 2 марта 5 тысяч людей.

Если даже предположить, что это так, то напрашивается вопрос. Чего именно добивается осужденный экс-депутат подробными беспорядками? И самое главное на какие средства?

Объяснение напрашивается только одно. Возможно он не сумел договорится с властями и теперь хочет громко заявить о себе. Этой ситуацией не преминули воспользоваться третьи силы, не исключено, что кто-то из Бакиевых.

В этой связи хотелось бы пожелать кыргызстанцам не поддаваться на провокации политических авантюристов. Кыргызстан вряд ли сможет прийти в себя уже после третьей революции. Тем более, что две предыдущие, по мнению некоторых экспертов, не принесли желаемых результатов.

Источник - Вечерний Бишкек
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582665060
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