 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 25.02.2020
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"Стойкий" Харви Вайнштейн признан насильником, - Le Temps
07:13 26.02.2020

25 февраля 2020 г.
Валери де Граффенрид | Le Temps
Харви Вайнштейн отправится за решетку за изнасилование, а для #MeToo наступит новая эра

"Харви Вайнштейн признан насильником. (...) Двенадцати присяжным понадобилось чуть более 4 дней, чтобы прийти к соглашению по поводу такого вердикта. В понедельник, после долгого напряженного ожидания, 67-летний мужчина был признан виновным по двум пунктам обвинения об изнасиловании и сексуальных домогательствах, и ему грозит тюремное заключение от 5 до 29 лет. С другой стороны, присяжные оправдали его по трем другим пунктам обвинения. Судья Джеймс Берк вынесет свой приговор 11 марта. Это - уже победа для движения #MeToo, боявшегося, что Вайнштейн будет полностью оправдан", - пишет швейцарская газета Le Temps.
"Экс-голливудский продюсер покинул суд в наручниках и в ожидании приговора был отправлен под стражу, - говорится в статье. - (...) Вскоре начали появляться различные отклики. Silent Breakers, группа женщин, ставших жертвами сексуального насилия, назвала вердикт "разочаровывающим". "Несмотря на запугивание команды юристов Вайнштейна, женщины мужественно поделились своими историями с присяжными, судом и всем миром. Этот процесс с самого начала был несовершенным, но он выявил трудности, с которыми сталкиваются женщины, рассказывая правду о могущественных насильниках. Их храбрость навсегда войдет в историю", - отмечают они.
"(...) По мнению движения Time"s Up, родившегося после #MeToo, этот вердикт знаменует собой "новую эру". Окружной прокурор Манхэттена Сайрус Вэнс также предпочитает видеть стакан наполовину полным. Он считает, что шесть женщин, пришедших для дачи показаний, "изменили ход истории". "Изнасилование есть изнасилование, и неважно, совершено ли оно незнакомцем в темном переулке или партнером в интимных отношениях. Это изнасилование, даже если нет никаких вещественных доказательств и произошло оно очень давно", - прокомментировал он.
"(...) Несмотря на волну обвинительниц, часть которых заключили предварительное соглашение о выплате финансовой компенсации в обмен на отказ от гражданских исков, судебное разбирательство сосредоточилось только на двух конкретных случаях: бывшая ассистентка продюсера Мими Хейли обвинила его в насильственном куннилингусе, совершенном в 2006 году, а начинающая актриса Джессика Манн в том, что он ее изнасиловал в 2013 году", - отмечает автор статьи.
"(...) Целью защиты продюсера, возглавляемой несгибаемой Донной Ротунно по прозвищу "бульдог судебных заседаний", являлось, наоборот, продемонстрировать то, что эти женщины, стремившиеся добиться успеха в мире кино, продолжали поддерживать отношения с Харви Вайнштейном даже после описанных домогательств. Адвокаты показали на большом экране электронную переписку и обмен смс-сообщениями, порой довольно волнующего свойства. Смущенные и непоследовательные свидетельские показания Джессики Манн, одной из двух истиц, невольно предоставили защите такие аргументы, что большинство наблюдателей в последние дни думали, что Вайнштейн будет оправдан. Она призналась в том, что в течение нескольких лет после предполагаемого изнасилования в 2013 году добровольно состояла в связи с Харви Вайнштейном", - пишет Le Temps.
"Во время своего последнего выступления в суде, требуя оправдательного приговора для своего подзащитного, Донна Ротунно предостерегла присяжных от того, чтобы они не увлекались, закрутившись в вихре #MeToo. Она даже обратилась к их "нью-йоркскому здравому смыслу". "СМИ переусердствовали, обвинение переусердствовало [...]. Вы призваны принять непопулярное решение" и "игнорировать возбужденную суету", возникшую вокруг этого дела, настаивала она.
"Донне Ротунно, специализирующейся на защите мужчин, обвиняемых в сексуальном насилии, до сих пор почти всегда удавалось добиться оправдания своих клиентов. Но не в этот раз. В понедельник она заявила о том, что подаст апелляционную жалобу. И уточнила: "Харви очень стойкий. Ему как мужчине пришлось держать удар. Он знает, что мы продолжим бороться за него".

Источник: Le Temps

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582690380
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