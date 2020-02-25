КазПремьер Мамин сочиняет в Ташкенте новую "дорожную карту" каз-узб-отношений

07:15 26.02.2020

Президент принял премьер-министра Казахстана

Во вторник состоялась встреча Шавката Мирзиеева и Аскара Мамина, прибывшего в Узбекистан в рамках проведения второго узбекско-казахстанского Форума межрегионального сотрудничества.



Аскар Мамин, выразив Шавкату Мирзиееву искреннюю признательность за радушный прием, передал приветствия и наилучшие пожелания первого президента Казахстана – Елбасы Нурсултана Назарбаева и президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.



В ходе беседы рассмотрены перспективы дальнейшего расширения практического взаимодействия, прежде всего в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, энергетической, аграрной отраслях, сфере образования, культуры и других приоритетных направлениях.



Особое внимание уделено вопросам формирования благоприятных условий для сохранения высоких темпов роста взаимной торговли, а также продвижения проектов кооперации и развития инфраструктуры с участием ведущих компаний двух стран. Отмечена важность продолжения активных гуманитарных и туристических обменов на основе совместных программ.



По итогам встречи достигнута договоренность о подготовке "дорожной карты" по формированию новой экономической повестки узбекско-казахстанского полномасштабного партнерства.