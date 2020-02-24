 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.02.2020
09:19  Соотечественникам места в новой РосКонституции не находится, - Е.Трифонова
09:09  Политический кризис поделил Кабул на два лагеря
09:02  Талгат Калиев стал спецпредставителем КазПрезидента по Афгану
08:59  Гульнара Каримова хочет "купить" свободу за 686 млн долларов
08:55  В Туркменистане меняют Конституцию. Аркадаг готовит для себя кресло сенатора, - В.Панфилова
08:52  Турции предлагают объединить усилия против РФ. Пентагон считает, что цели Вашингтона и Анкары совпадают
08:48  Трамп затягивает Индию в Голубую сеть. США продвигают в Азии свой стандарт инфраструктурных инвестиций, - "НГ"

08:10  В Афгане будет 2 альтернативных президента? Абдулла гонит Гани
08:02  Русские опять победили на Амер-выборах? Это не лечится... - New York Times
07:55  Эрдоган не унимается. Турки взяли Нейраб и сегодня-завтра опять перережут стратегическую автотрассу М-5 (Дамаск-Алеппо)
07:32  Отец брит-премьера Джонсона спасает снежных барсиков Киргизии
07:30  Добыча угля в Кыргызстане. Цена тонны – жизнь человека, - А.Осмонов
07:26  Система "не болей". Почему китайское здравоохранение было не готово к эпидемии, - А.Журавлев
07:23  Похороны нормальности. Почему Берни Сандерс стал фаворитом американских демократов, - А.Наумов
07:21  Коронавирус протеста. Почему украинцы взбунтовались против приема эвакуированных из Китая, - Г.Касьянов
07:16  "То, что в настоящий момент происходит в Италии, может произойти в любой стране", - Der Spiegel
07:15  КазПремьер Мамин сочиняет в Ташкенте новую "дорожную карту" каз-узб-отношений
07:13  "Стойкий" Харви Вайнштейн признан насильником, - Le Temps
00:22  Дулато-дунганская резня. Последний "подвиг" Елбасы, - В.Хлюпин
00:21  Ливия: что поставлено на карту? - Бернард Хейкель
00:15  Казахи между Востоком и Западом: на чьи ценности им следует равняться? - САМ
00:11  "Чындыр учун". Новый вождь саяков - Жапаров готовит Киргизии третью революцию?
00:07  Инвесторы уходят, а Кыр-правительство отдыхает, - А.Ажиев
Вторник, 25.02.2020
23:10  США объявили о расширении санкций против России, Ирака, Китая и Турции
22:28  Турецкий спецназ штурмует сирийский Нейраб. Армия Асада отбивается из последних сил. Где РосАвиация?
21:54  1-м замом УзбМИД стал Фарход Арзиев и 1-м замом Минфина - О.Насритдинходжаев
19:52  Президентские выборы в Арцахе (Нагорном Карабахе). Два фаворита - Ара Арутюнян (экс-госминистр) и Масис Маилян (МИД)
18:07  Главный туркменский канал: почему Берия прекратил сталинскую "стройку века"
17:56  Спасти не-рядового Айсултана! Дарига - ты же мать, - С.Малеев
16:56  В Узбекистане экс-генпрокурор Муродов приговорен к 5, бывший глава СГБ Абдуллаев - к 19 годам тюрьмы
16:33  Трупик, оживи! Елбасы поручил "перезагрузить" работу Ассамблеи народа Казахстана
16:31  Замминистра здравоохранения Ирана Харирчи заразился коронавирусом
16:26  Эрдоган – партнер непредсказуемый, - А.Асалыоглу
16:11  Дарига Назарбаева прилетела в Лондон спасать Айсултана
16:10  Трещина, расколовшая Америку, прошла не только через партии, но и через семьи, - ФСК
15:13  Умер экс-президент Египта и выпускник Фрунзенско-Луговского училища ВВС Хосни Мубарак
13:44  Узбеки не помогут? Кыргызстан решил сам строить Камбар-Атинскую ГЭС-1, - 24.kg
13:43  Злая магия дедушки. Айсултан Назарбаев разоблачает остальных Назарбаевых, - "РС"
13:42  У казнацпатов появилась сакральная жертва - "акивист" Агадил умер в Нур-Султановском СИЗО
13:41  Аблайкит. Кто такие джунгары и что осталось от них в Казахстане?
13:38  Последняя резиденция последнего бухарского эмира – факты и легенды
13:35  Фастфуд убивает мозг, - Daily Mail
12:47  В КазАрмии опять ЧП. Арестован командир дивизии, из которой растащили оружие
11:40  Уханьский евротур: В Россию COVID-19 может прибыть из Узбекистана или Таджикистана
10:52  Умер последний маршал СССР и экс-комвойск Среднеазиатского округа Д.Т.Язов
10:50  В Узбе ужесточат наказание за саморуб деревьев
09:00  Америка захватывает мировой рынок микросхем, - Вл.Прохватилов
08:59  Тайна шифровки японского "короля разведки" Макото Онодэра (история), - А.Кошкин
08:57  Государство решило законодательно защитить дольщиков в Кыргызстане
08:44  Эти - нахимичат. Южно-корейцы создадут в Ташкенте новый НИИ Химии
08:43  Собачий помет как экономический фактор: история собак в Стамбуле, - Озан Демиркан
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Русские опять победили на Амер-выборах? Это не лечится... - New York Times
08:02 26.02.2020

Автор присмотрелась к предполагаемому "российскому вмешательству" в американские выборы. Оказывается, разведчики не знают точно, что делает Россия. Однако очень хорошо видно, что делают сами кандидаты. А кандидаты сеют дезинформацию и вносят раскол в американское общество. И помощь русских им не нужна.
The New York Times (США): высшая цель Путина
Президентская предвыборная гонка 2020 в США
Русским нет нужды помогать президенту Трампу или Берни Сандерсу. Возможно, они уже победили.

Русские уже победили?
Этот вопрос я обсуждала со своим коллегой Ридом Эпштейном (Reid Epstein) сегодня утром, когда мы просматривали ответы кандидатов в президенты на новые сообщения прессы, где, среди прочего, снова прозвучали разоблачения о российском вмешательстве в американские выборы.

Конкретики довольно мало, и она какая-то туманная. В сообщении за четверг говорится о предупреждении американских разведчиков законодателям из палаты представителей о том, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года в попытке добиться переизбрания Трампа. На следующий день в "Вашингтон Пост" появилось другое сообщение: американские официальные лица месяц назад проинформировали сенатора Берни Сандерса, что Россия пытается помочь ему одержать верх в демократической гонке за выдвижение кандидатом в президенты.

А вчера разведывательное руководство усомнилось в сообщениях о том, что Россия помогает Трампу. Руководство сказало, что члены палаты представителей неправильно поняли или неверно услышали содержание брифинга, и что хотя Россия вмешивается в выборы, она вовсе необязательно делает это в интересах президента.
Мы не знаем точно, что делают русские, и как они это делают, хотя можем выдвинуть некоторые предположения, исходя из их действий в 2016 году, которые, как утверждают эксперты по кибербезопасности, они не прекращали после последних выборов.

Но нам известно, как некоторые кандидаты отреагировали на эту серьезную угрозу демократии. Они внесли дополнительную путаницу и добавили дезинформации.
Трамп в ответ на разоблачения по поводу брифинга отругал исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра (Joseph Maguire), а через несколько дней поменял его на посла Ричарда Гренелла (Richard Grenell), который верен президенту, но не имеет опыта ведения разведывательной работы и руководства большими коллективами. Позже Трамп обвинил демократов в том, что они распространяют "фальшивки".
Сандерс, со своей стороны, немедленно осудил Россию, назвав президента Владимира Путина "самовластным громилой" и предупредив Москву, чтобы та держалась подальше от выборов. Вместе с тем, он намекнул на подготовку какого-то внутреннего заговора, подыграв тем теориям, которые с энтузиазмом распространяет Москва с целью подрыва новостных средств массовой информации и нашей политической системы.

Отвечая на вопрос о том, почему информация о российских попытках оказать помощь появилась в пятницу, Сандерс сказал: "А вы сами догадайтесь, ведь до кокуса в Неваде остается один день. Почему она появилась, как вы думаете? И на страницах „Вашингтон Пост"? Добрые друзья".
Кандидаты делают друг с другом то, что русские пытаются сделать с выборами: они превращают информацию в оружие. Россия, по всей видимости, переключает рычаги из-за кулис, а они выстраивают повествовательные линии о том, кому Путин помогает, а кому старается помешать.
На митинге в Лас-Вегасе Трамп предположил, что Путин отдает предпочтение Сандерсу, ведь тот вместе с женой "провел медовый месяц в Москве". (Эта пара действительно ездила в Советский Союз после свадьбы, и в шутку назвала эту поездку медовым месяцем, хотя настоящий медовый месяц они провели на следующий год на Карибах.)

Помощники Майкла Блумберга выступили с аналогичным заявлением: "Сам Трамп, а теперь и русские дают понять, что сенатор Сандерс это тот кандидат, против которого они хотят выступить". Об этом в понедельник заявил репортерам член штаба Блумберга Дэн Каннинен (Dan Kanninen).

А Джозеф Байден, заявивший, что его не информировали ни о какой конкретной информации по поводу России и его штаба, сказал, что он тот кандидат, которого Путин ненавидит больше всех.

"Русские не хотят, чтобы меня выдвинули, - заявил он в программе „Лицом к нации". - Они потратили много денег на ботов в Фейсбуке, заявляя, что Байден плохой человек. А их разоблачили. Они не хотят, чтобы Байден участвовал в гонке. Они не… никто не помогает мне добиться выдвижения".

Превращение дезинформации в очередной политический футбол - именно такой реакции добивается Россия. Смысл московской кампании не в том, чтобы помочь Трампу или Сандерсу победить в 2020 году и стать президентом. Нет, смысл в том, чтобы посеять разногласия и ослабить институты американской демократии, сделав выборы в США заслуживающими доверия не больше, чем выборы в России, помогающие Путину сохранить власть.

Решение проблемы есть. Надо разъяснять суть угрозы избирателям, создав протокол слежения за дезинформацией, уведомления о ней государственных ведомств и ознакомления с ней общественности. Такая система была создана в Канаде в прошлом году. Сейчас большая часть информации становится достоянием гласности благодаря ее утечкам в СМИ, причем утечки эти скорее всего организуются с целью получения политических выгод. Но избиратели почти ничего не знают о том, чего надо опасаться, когда они заходят в Твиттер или Фейсбук.
"Больше всего меня сегодня тревожат сообщения, в которых мало ясности, - сказала бывшая сотрудница администрации Буша и Обамы Лора Розенбергер (Laura Rosenberger), ныне возглавляющая Альянс за сохранение демократии (Alliance for Securing Democracy), который борется с иностранным вмешательством. - Когда мы не знаем масштабы проблемы, трудно понять, какие перед нами стоят вопросы".
Добро пожаловать в 2020 год, в котором дезинформация прячется… в дезинформации.

Лиза Лерер (Lisa Lerer)

Оригинал публикации: Putin"s Ultimate Goal
Опубликовано 24/02/2020

Источник - ИноСМИ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582693320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 24 февраля 2020 года №272
- Рабочий график первого президента
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил принять комплекс мер по обеспечению готовности к паводковому периоду
- Нурлан Нигматулин принял делегацию Европарламента
- Необходимо ускорить принятие 8-го пакета мер по улучшению бизнес-климата
- Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "Стабильный"
- Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин провел переговоры с Президентом Узбекистана Ш. Мирзиеевым
- Запрос депутатов Мажилиса о мерах по повышению уровня грамотности и качества образования
- Сенаторы рассмотрели ратификацию Соглашения с Узбекистаном по борьбе с незаконной миграцией
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  