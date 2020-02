Русские опять победили на Амер-выборах? Это не лечится... - New York Times

08:02 26.02.2020

Автор присмотрелась к предполагаемому "российскому вмешательству" в американские выборы. Оказывается, разведчики не знают точно, что делает Россия. Однако очень хорошо видно, что делают сами кандидаты. А кандидаты сеют дезинформацию и вносят раскол в американское общество. И помощь русских им не нужна.

The New York Times (США): высшая цель Путина

Президентская предвыборная гонка 2020 в США

Русским нет нужды помогать президенту Трампу или Берни Сандерсу. Возможно, они уже победили.



Русские уже победили?

Этот вопрос я обсуждала со своим коллегой Ридом Эпштейном (Reid Epstein) сегодня утром, когда мы просматривали ответы кандидатов в президенты на новые сообщения прессы, где, среди прочего, снова прозвучали разоблачения о российском вмешательстве в американские выборы.



Конкретики довольно мало, и она какая-то туманная. В сообщении за четверг говорится о предупреждении американских разведчиков законодателям из палаты представителей о том, что Россия вмешивается в кампанию 2020 года в попытке добиться переизбрания Трампа. На следующий день в "Вашингтон Пост" появилось другое сообщение: американские официальные лица месяц назад проинформировали сенатора Берни Сандерса, что Россия пытается помочь ему одержать верх в демократической гонке за выдвижение кандидатом в президенты.



А вчера разведывательное руководство усомнилось в сообщениях о том, что Россия помогает Трампу. Руководство сказало, что члены палаты представителей неправильно поняли или неверно услышали содержание брифинга, и что хотя Россия вмешивается в выборы, она вовсе необязательно делает это в интересах президента.

Мы не знаем точно, что делают русские, и как они это делают, хотя можем выдвинуть некоторые предположения, исходя из их действий в 2016 году, которые, как утверждают эксперты по кибербезопасности, они не прекращали после последних выборов.



Но нам известно, как некоторые кандидаты отреагировали на эту серьезную угрозу демократии. Они внесли дополнительную путаницу и добавили дезинформации.

Трамп в ответ на разоблачения по поводу брифинга отругал исполняющего обязанности директора национальной разведки Джозефа Магуайра (Joseph Maguire), а через несколько дней поменял его на посла Ричарда Гренелла (Richard Grenell), который верен президенту, но не имеет опыта ведения разведывательной работы и руководства большими коллективами. Позже Трамп обвинил демократов в том, что они распространяют "фальшивки".

Сандерс, со своей стороны, немедленно осудил Россию, назвав президента Владимира Путина "самовластным громилой" и предупредив Москву, чтобы та держалась подальше от выборов. Вместе с тем, он намекнул на подготовку какого-то внутреннего заговора, подыграв тем теориям, которые с энтузиазмом распространяет Москва с целью подрыва новостных средств массовой информации и нашей политической системы.



Отвечая на вопрос о том, почему информация о российских попытках оказать помощь появилась в пятницу, Сандерс сказал: "А вы сами догадайтесь, ведь до кокуса в Неваде остается один день. Почему она появилась, как вы думаете? И на страницах „Вашингтон Пост"? Добрые друзья".

Кандидаты делают друг с другом то, что русские пытаются сделать с выборами: они превращают информацию в оружие. Россия, по всей видимости, переключает рычаги из-за кулис, а они выстраивают повествовательные линии о том, кому Путин помогает, а кому старается помешать.

На митинге в Лас-Вегасе Трамп предположил, что Путин отдает предпочтение Сандерсу, ведь тот вместе с женой "провел медовый месяц в Москве". (Эта пара действительно ездила в Советский Союз после свадьбы, и в шутку назвала эту поездку медовым месяцем, хотя настоящий медовый месяц они провели на следующий год на Карибах.)



Помощники Майкла Блумберга выступили с аналогичным заявлением: "Сам Трамп, а теперь и русские дают понять, что сенатор Сандерс это тот кандидат, против которого они хотят выступить". Об этом в понедельник заявил репортерам член штаба Блумберга Дэн Каннинен (Dan Kanninen).



А Джозеф Байден, заявивший, что его не информировали ни о какой конкретной информации по поводу России и его штаба, сказал, что он тот кандидат, которого Путин ненавидит больше всех.



"Русские не хотят, чтобы меня выдвинули, - заявил он в программе „Лицом к нации". - Они потратили много денег на ботов в Фейсбуке, заявляя, что Байден плохой человек. А их разоблачили. Они не хотят, чтобы Байден участвовал в гонке. Они не… никто не помогает мне добиться выдвижения".



Превращение дезинформации в очередной политический футбол - именно такой реакции добивается Россия. Смысл московской кампании не в том, чтобы помочь Трампу или Сандерсу победить в 2020 году и стать президентом. Нет, смысл в том, чтобы посеять разногласия и ослабить институты американской демократии, сделав выборы в США заслуживающими доверия не больше, чем выборы в России, помогающие Путину сохранить власть.



Решение проблемы есть. Надо разъяснять суть угрозы избирателям, создав протокол слежения за дезинформацией, уведомления о ней государственных ведомств и ознакомления с ней общественности. Такая система была создана в Канаде в прошлом году. Сейчас большая часть информации становится достоянием гласности благодаря ее утечкам в СМИ, причем утечки эти скорее всего организуются с целью получения политических выгод. Но избиратели почти ничего не знают о том, чего надо опасаться, когда они заходят в Твиттер или Фейсбук.

"Больше всего меня сегодня тревожат сообщения, в которых мало ясности, - сказала бывшая сотрудница администрации Буша и Обамы Лора Розенбергер (Laura Rosenberger), ныне возглавляющая Альянс за сохранение демократии (Alliance for Securing Democracy), который борется с иностранным вмешательством. - Когда мы не знаем масштабы проблемы, трудно понять, какие перед нами стоят вопросы".

Добро пожаловать в 2020 год, в котором дезинформация прячется… в дезинформации.



Лиза Лерер (Lisa Lerer)



Оригинал публикации: Putin"s Ultimate Goal

Опубликовано 24/02/2020