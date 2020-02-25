В Афгане будет 2 альтернативных президента? Абдулла гонит Гани

08:10 26.02.2020

Абдулла Абдулла вновь отказался от признания результатов президентских выборов



КАБУЛ, 25 февраля. Несмотря на продолжающийся в стране политический кризис, результаты президентских выборов, объявленные на прошлой неделе, по-прежнему не могут быть признаны, заявил глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла.



Ашраф Гани обсудил результаты выборов с Атта Мохаммадом Нуром и Махмудом Карзаем

Как уже сообщал "Афганистан.Ру", результаты президентских выборов, объявленные Независимой избирательной комиссией на прошлой неделе, послужили причиной протестов в афганских политических кругах. Победителем был объявлен Мохаммад Ашраф Гани, однако Абдулла Абдулла, занявший второе место по данным НИК, отказался признавать итоги голосования. Аналогичное мнение выразили и другие политики, в числе которых был экс-президент Хамид Карзай.



Напомним, что проведение президентских выборов и последующий подсчет голосов сопровождались многочисленными сообщениями о фальсификациях. Поводом для возмущения послужило отсутствие мер по исключению из подсчета 300 тысяч голосов с признаками нарушений – впоследствии представители Комиссии по жалобам объявили о неисполнении их решений Избиркомом.



Вскоре после объявления итогов голосования Абдулла Абдулла выразил намерение сформировать инклюзивное правительство, и в скором времени в стране ожидаются две параллельных инаугурации – обе церемонии планируется провести в четверг, хотя, по некоторым данным, США предпринимают попытки добиться переноса мероприятий.

Между тем в Афганистане продолжаются встречи, направленные на урегулирование противостояния лидеров избирательной гонки. В недавнем выступлении Абдулла Абдулла напомнил о своих встречах с лидером моджахедов Абдул Расул Сайяфом, экс-президентом Хамидом Карзаем и спецпредставителем США по вопросам афганского примирения Залмаем Халилзадом в целях решения проблемы.



"Незаконное объявление итогов голосования послужило причиной кризиса, и до сих пор никто не признал результаты выборов", – подчеркнул глава исполнительной власти на сегодняшней встрече со старейшинами.

Абдулла Абдулла воздержался от приведения конкретных подробностей обсуждения и собственных планов решения вопроса, однако пообещал, что консультации в рамках урегулирования кризиса будут продолжены, передает телеканал "Толо".



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Абдулла Абдулла собирается принять присягу в качестве президента



КАБУЛ, 23 февраля. Глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, отказавший признать победу Ашрафа Гани на президентских выборах, собирается принять присягу в качестве президента инклюзивного правительства. Об этом сообщил прессе источник из окружения политика.



Мохаммад Ашраф Гани готовится к инаугурации на фоне конфликта вокруг результатов голосования

Как ранее сообщал "Афганистан.Ру", на прошлой неделе Независимая избирательная комиссия объявила результаты президентских выборов, состоявшихся еще в сентябре 2019 года. Победителем был назван Гани, однако результаты голосования вызвали серьезные вопросы в афганских политических кругах.

Напомним, что по итогам проверки голосов на предмет нарушений из подсчета были исключены всего 453. Особое возмущение общественности вызвало то обстоятельство, что 300 тысяч голосов с явными признаками фальсификаций так и не были аннулированы.

Итоги голосования послужили поводом для критики в адрес Комиссии по жалобам на злоупотребления при выборах, однако один из ее сотрудников впоследствии сообщил, что Избирком не исполнил полученные решения ведомства должным образом.

Признавать результаты выборов отказались многие известные афганские политики, в том числе Абдулла Абдулла, экс-президент Хамид Карзай, первый вице-президент Абдул Рашид Дустум, кандидат в президенты Гульбеддин Хекматьяр.

Глава исполнительной власти, выразив уверенность в своей победе, предложил разрешить политический кризис посредством формирования инклюзивного правительства. Впоследствии команда Абдуллы приняла независимые решения о назначении новых губернаторов в ряде провинций страны, в частности, Панджшере, Сари-Пуле, Баглане и Джаузджане.

Отставной председатель Независимой избирательной комиссии Афганистана Фазль Ахмад Манави, на прошлогодних выборах примкнувший к команде Абдуллы, сообщил, что в дальнейшем планируется инаугурация, передает телеканал "Ариана-ТВ".

"Мы собираемся провести церемонию присяги после того, как будет сделана определенная работа", – пообещал бывший глава НИК, также сообщив о перспективе назначения исполняющих обязанности министров.

Несмотря на серьезные разногласия в афганских политических кругах и протесты против фальсификаций на выборах, президентский дворец Арг, в свою очередь, готовится к повторной инаугурации Ашрафа Гани – проведение церемонии назначено на ближайший четверг.