Трамп затягивает Индию в Голубую сеть. США продвигают в Азии свой стандарт инфраструктурных инвестиций, - "НГ"

08:48 26.02.2020

Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"

25.02.2020



Индийские военные встречают президента США Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп предложил Индии альтернативу сотрудничеству с Китаем. Американцы советуют Индии присоединиться к новому стандарту прозрачных инвестиций в инфраструктуру под названием "Сеть голубых точек (Blue Dot Network)". А также строить сети связи стандарта 5G "для мира и процветания", а не для "давления и цензуры". То есть без Китая. В России заметили, что переговоры Трампа с премьер-министром Индии Моди были значительно короче, чем такие же контакты с председателем КНР Си Цзиньпином осенью прошлого года. Дели вряд ли захочет подчиниться американской стратегии глобального сдерживания Китая. И поэтому успех Трампа в Дели скорее всего будет ограничен закупками Индией американского оружия.

Во время двухдневного визита в Индию президент США Дональд Трамп обрисовал новые условия торгового сотрудничества с Индией. "Важной темой моих переговоров с премьер-министром было развитие двусторонних экономических отношений, основанных на принципах честности и взаимности", – сказал Трамп. "Во время визита мы обсуждали важность безопасных сетей 5G, – сказал он. – Необходимо, чтобы новые технологии стали инструментом для мира, прогресса и процветания, а не для чего-то, что могло бы стать проводником цензуры и давления".

"Чтобы гарантировать, что инфраструктура будущего обеспечит безопасность, прозрачность и подотчетность, США работают с целым рядом партнеров, в том числе Австралией и Японией, для создания многофункциональной платформы Blue Dot Network (BDN). Это будет важнейшей инициативой, которая обеспечит страны по всему миру надежными и предоставляемыми частным сектором экономики возможностями для развития высококачественных инфраструктурных проектов", – резюмировал американский лидер.



Инфраструктурный проект "Сети голубых точек" в прошлом году анонсировали США, Австралия и Япония для реализации в Индо-Тихоокеанском регионе, к которому проявляет интерес и Китай в рамках своей инициативы "Один пояс – один путь".

Присоединившимся к стандартам прозрачности инвестиций BDN странам Вашингтон обещает доступ к ресурсам около 190 млрд долл.

"Вся политика США в последнее время нацелена на сдерживание Китая как основного геополитического и экономического конкурента. Платформа Blue Dot Network может развиваться параллельно с проектом "Один пояс – один путь", но вряд ли станет ему полноценной альтернативой по двум причинам: во-первых, Китай стартовал раньше, а это имеет большое значение, во-вторых, США в отличие от КНР могут выдвигать политические условия для финансирования инфраструктурных проектов, что может быть неприемлемым для многих государств Азии и Африки", – считает старший аналитик компании "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"США решительно настроены развивать платформу BDN. Но это само по себе не остановит развитие проекта "Один пояс – один путь", поэтому в ближайшем будущем эти проекты будут конкурировать. Что касается сотрудничества с Индией, то оно очень важно для США на фоне противостояния с Китаем. Индия – значимый игрок во многих областях, и США будут пытаться расширять и укреплять это сотрудничество", – отмечает гендиректор инвестиционной компании Bengala Investment Алексей Буянов.

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"Программа Blue Dot Network – это не альтернатива "Шелкового пути", а противовес китайской программе развития. США никому не уступят ни политическое, ни экономическое лидерство. Можно сказать, что главным печальным последствием эпидемии коронавируса в Китае станет тот простой факт, что КНР потеряет возможности для соперничества с США. Проблемы в китайской экономике проявились задолго до эпидемии, а коронавирус показал всему миру, что экономика Поднебесной стимулировалась долгое время печатанием денег. Сейчас Китай стремительно теряет свои позиции, а США пользуются ситуацией и налаживают сотрудничество с другими странами", – считает директор и партнер компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Приглашение Индии к участию в новых инвестиционных стандартах – это попытка США нащупать возможные альтернативы китайскому проекту "Один пояс – один путь" и даже Евразийскому экономическому союзу", – считает заведующий отделением востоковедения Высшей школы экономики Алексей Маслов. Он обращает внимание, что контакты Трампа с индийским премьер-министром Нарендрой Моди были довольно короткими и продолжались значительно меньше, чем переговоры один на один с председателем КНР Си Цзиньпином в сентябре прошлого года. Кроме того, Индия уже подтвердила интерес к созданию сетей 5G с участием китайской компании Huawei, против которой так ополчились американцы. Проект BDN Маслов считает попыткой восстановить рамочное сотрудничество после отказа Трампа от Транстихоокеанского партнерства, которое продвигал Барак Обама.



"Проект BDN, скорее, является попыткой администрации Трампа подготовить позицию для президентских дебатов по критике из-за снижения влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе после выхода в 2017 году США из торгового соглашения о Транстихоокеанском партнерстве", - считает Дмитрий Беденков, начальник аналитического отдела "ИК Русс-инвест". Проект Blue Dot Network, по его словам, пока имеет слишком общие очертания, чтобы говорить о конкретном влияние на развитие региона.



"Инициатива "Один пояс - Один путь" предусматривает финансирование проектов, тогда как американский проект BDN больше выступает за установление неких стандартов качества инфраструктурных объектов. Очевидно, что напрямую они не конкурируют", - отмечает главный инвестиционный стратег "БКС Брокер" Максим Шеин.