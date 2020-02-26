Турции предлагают объединить усилия против РФ. Пентагон считает, что цели Вашингтона и Анкары совпадают

08:52 26.02.2020

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



26.02.2020



Анкара и Вашингтон должны развивать двустороннее сотрудничество и взаимодействие в рамках НАТО с целью противодействия России. С таким заявлением выступил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.



"Роль Турции в противодействии России является центральной, – обратил внимание военачальник в письменном вступительном слове к слушаниям в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил. – Обе страны рассматривают Черноморский регион как свою естественную зону влияния, они продолжают конфликтовать в Ливии и находятся в прямом столкновении в сирийском Идлибе. В долгосрочных интересах и США, и Турции лежит продолжение совместной работы для развития сотрудничества против России, как на двусторонней основе, так и через НАТО".



Серьезные проблемы в российско-турецких отношениях наметились после обострения в сирийской провинции Идлиб, которая находится в руках протурецких боевиков. Сирийская правительственная армия возобновила наступательную операцию вблизи турецких наблюдательных пунктов, что привело к жертвам среди кадровых военнослужащих Турции.



По словам госсекретаря США Майкла Помпео, наступательная операция сирийской правительственной армии влечет за собой риск прямого вооруженного конфликта с Турцией. "Как мы неоднократно заявляли ранее, режим не сможет добиться военной победы, – отметил дипломат. – Наступление, предпринятой войсками режима, лишь усиливает вероятность конфликта с нашим союзником по НАТО - Турцией. Решение проблемы - прекращение огня на постоянной основе и переговоры на основе резолюции Совета Безопасности 2254".

Помпео считает, что устойчивого прекращения огня, тем не менее, трудно добиться. "Конфликт в Сирии возник еще до прихода к власти нынешней администрации США", – пояснил он.