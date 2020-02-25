В Туркменистане меняют Конституцию. Аркадаг готовит для себя кресло сенатора, - В.Панфилова

08:55 26.02.2020

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



25.02.2020



Халк Маслахаты утратит функции наднационального органа.

Экс-президент Туркменистана получит статус пожизненного сенатора Халк Маслахаты (Народного совета) – верхней палаты создаваемого в стране двухпалатного парламента. Соответствующие законы внесены в проект новой Конституции. Это положение разрабатывается не только для нынешнего туркменского лидера Гурбангулы Бердымухамедова, но и последующих глав государства.

Согласно проекту Конституции, каждый бывший президент будет оставаться членом Халк Маслахаты, если только сам не откажется от этого. В опубликованном проекте Основного закона заявлено, что исполнять обязанности тяжело больного президента должен будет глава Халк Маслахаты. При этом председатель Народного совета (как и глава Меджлиса – нижней палаты парламента) будет избираться тайным голосованием и не может одновременно занимать должность министра, хякима (главы территориальной администрации), арчина (главы органов местной власти), судьи, прокурора. До сих пор эти ограничения действовали лишь в отношении депутатов Меджлиса, сообщило госинформагентство Туркменистана.



Халк Маслахаты – это надстройка над всеми общепринятыми ветвями и органами власти, которая имела большое влияние при первом президенте Сапармураде Ниязове. Но Бердымухамедов, придя к власти и занимаясь очередной ревизией Конституции, постепенно свел на нет влияние этого органа, исключил его упоминание из Конституции (в редакции 2008 года). Тогда ликвидация этого органа обосновывалась "приближением национального законодательства к общепринятым нормам демократии и разделения властей". Конституция в Туркменистане была принята в 1992 году и подвергалась изменениям в 1995, 1999, 2003, 2006, 2008, 2016 и 2017 годах.



Именно поправки к Конституции 2017 года о Халк Маслахаты нанесли сильнейший удар по принципам демократии, а именно по разделению властей, сделав власть президента абсолютной. "Эта реформа вызвала обеспокоенность общества Туркменистана, так как фактически привела к смене государственного строя, уничтожила на уровне Конституции разделение властей и завершилась полной узурпацией власти президентом Бердымухамедовым. Аналогичные реформы в области управления углеводородными ресурсами привели к еще большей закрытости всей энергетической отрасли, а ликвидация Министерства охраны окружающей среды Туркменистана открыла дорогу к хищнической эксплуатации природных ресурсов, игнорируя международное право и национальное законодательство", – сказал "НГ" туркменский эксперт Сердар Айтаков.



Однако через 10 лет Бердмухамедов вернул этот орган государственного управления. Сейчас в стране, по инициативе президента, идет работа над новым проектом Конституции. Напомним, что осенью прошлого года Бердымухамедов предложил создать двухпалатный парламент. Сейчас он состоит из одной палаты. В нее избираются 125 депутатов сроком на пять лет по избирательным округам, и формально этот орган является многопартийным.



В новом же проекте ветви власти формально разделяются. Но название Халк Маслахаты остается за верхней палатой парламента, хотя по содержанию она не имеет ничего общего с ролью и местом в государственном устройстве Халк Маслахаты в версии 2017 года.

"Даже при кратком анализе проекта поправок к Конституции видно, что власти решили дезавуировать самый одиозный закон "О народном совете". Тем не менее в представленном проекте остается много правовых лакун, которые возможно использовать для избирательного толкования. Этим грешит и действующий текст Конституции. И очень жаль, что власти не пошли дальше – на ревизию всего текста действующей Конституции, на критический анализ ее структуры и отдельных норм", – отметил Айтаков. Так, сегодня в Конституции нет общепринятой нормы о равенстве всех перед судом и законом, безусловной свободе передвижения, включая и выезд за рубеж, и многих положений, проистекающих из обязательств Туркменистана в ООН, ее договорных органах (конвенциях), а также из членства в ОБСЕ.



Директор международных программ Института национальной стратегии России Юрий Солозобов сказал "НГ", что большинство стран СНГ при составлении своей Конституции взяли за основу Основной закон Пятой Французской Республики, которую разработал министр юстиции и советник президента Шарля де Голля Мишель Дебре. "Принятая в 1958 году Конституция положила начало существованию во Франции нового политического режима. Был создан национальный лидер, таким некоронованным монархом стал де Голль. Создана система сдержек и противовесов во власти. Дебре сначала осуществил суперпрезидентскую систему, которая впоследствии была трансформирована в парламентско-президентскую республику, как наиболее устойчивую. И наконец, Дебре понимал, что человек тщеславен и боязлив и он делает все возможное, чтобы утилизировать политических деятелей ушедшей эпохи. Мы должны цивилизованно расставаться с нашими экс-президентами, не подвергать их гонениям или пыткам, как мы видим это на примере Киргизии. Поэтому он предложил для экс-президентов пожизненное сенаторство и членство в Конституционном совете", – сказал Солозобов. По словам эксперта, в России с 1993 года эту функцию выполняет Конституционное совещание. "Дебре знал, что пожизненного президентства не может быть, любой харизматик рано или поздно исчерпает свой мандат доверия власти. Де Голль вынужден был уйти после событий в Алжире 1968 года. Нурсултан Назарбаев добровольно покинул пост президента, понимая, что необходимы перемены в обществе. Он не хотел повторения судьбы де Голля или египетского президента Хосни Мубарака. Назарбаев неоднократно повторял фразу, что "президентское кресло таково, что от него до эшафота всего один шаг", отметил эксперт. По его мнению, Россия, Казахстан и другие станы обсуждают концепции, которые являются калькой с французской Конституции. Юрий Солозобов считает, что это указывает на то, что мы движемся в сторону парламентаризма, а не в сторону архаики и личной родовой и кровной мести.