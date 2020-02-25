|09:19 Соотечественникам места в новой РосКонституции не находится, - Е.Трифонова
09:09 Политический кризис поделил Кабул на два лагеря
09:02 Талгат Калиев стал спецпредставителем КазПрезидента по Афгану
08:59 Гульнара Каримова хочет "купить" свободу за 686 млн долларов
08:55 В Туркменистане меняют Конституцию. Аркадаг готовит для себя кресло сенатора, - В.Панфилова
08:52 Турции предлагают объединить усилия против РФ. Пентагон считает, что цели Вашингтона и Анкары совпадают
08:48 Трамп затягивает Индию в Голубую сеть. США продвигают в Азии свой стандарт инфраструктурных инвестиций, - "НГ"
08:10 В Афгане будет 2 альтернативных президента? Абдулла гонит Гани
08:02 Русские опять победили на Амер-выборах? Это не лечится... - New York Times
07:55 Эрдоган не унимается. Турки взяли Нейраб и сегодня-завтра опять перережут стратегическую автотрассу М-5 (Дамаск-Алеппо)
07:32 Отец брит-премьера Джонсона спасает снежных барсиков Киргизии
07:30 Добыча угля в Кыргызстане. Цена тонны – жизнь человека, - А.Осмонов
07:26 Система "не болей". Почему китайское здравоохранение было не готово к эпидемии, - А.Журавлев
07:23 Похороны нормальности. Почему Берни Сандерс стал фаворитом американских демократов, - А.Наумов
07:21 Коронавирус протеста. Почему украинцы взбунтовались против приема эвакуированных из Китая, - Г.Касьянов
07:16 "То, что в настоящий момент происходит в Италии, может произойти в любой стране", - Der Spiegel
07:15 КазПремьер Мамин сочиняет в Ташкенте новую "дорожную карту" каз-узб-отношений
07:13 "Стойкий" Харви Вайнштейн признан насильником, - Le Temps
00:22 Дулато-дунганская резня. Последний "подвиг" Елбасы, - В.Хлюпин
00:21 Ливия: что поставлено на карту? - Бернард Хейкель
00:15 Казахи между Востоком и Западом: на чьи ценности им следует равняться? - САМ
00:11 "Чындыр учун". Новый вождь саяков - Жапаров готовит Киргизии третью революцию?
00:07 Инвесторы уходят, а Кыр-правительство отдыхает, - А.Ажиев
|23:10 США объявили о расширении санкций против России, Ирака, Китая и Турции
22:28 Турецкий спецназ штурмует сирийский Нейраб. Армия Асада отбивается из последних сил. Где РосАвиация?
21:54 1-м замом УзбМИД стал Фарход Арзиев и 1-м замом Минфина - О.Насритдинходжаев
19:52 Президентские выборы в Арцахе (Нагорном Карабахе). Два фаворита - Ара Арутюнян (экс-госминистр) и Масис Маилян (МИД)
18:07 Главный туркменский канал: почему Берия прекратил сталинскую "стройку века"
17:56 Спасти не-рядового Айсултана! Дарига - ты же мать, - С.Малеев
16:56 В Узбекистане экс-генпрокурор Муродов приговорен к 5, бывший глава СГБ Абдуллаев - к 19 годам тюрьмы
16:33 Трупик, оживи! Елбасы поручил "перезагрузить" работу Ассамблеи народа Казахстана
16:31 Замминистра здравоохранения Ирана Харирчи заразился коронавирусом
16:26 Эрдоган – партнер непредсказуемый, - А.Асалыоглу
16:11 Дарига Назарбаева прилетела в Лондон спасать Айсултана
16:10 Трещина, расколовшая Америку, прошла не только через партии, но и через семьи, - ФСК
15:13 Умер экс-президент Египта и выпускник Фрунзенско-Луговского училища ВВС Хосни Мубарак
13:44 Узбеки не помогут? Кыргызстан решил сам строить Камбар-Атинскую ГЭС-1, - 24.kg
13:43 Злая магия дедушки. Айсултан Назарбаев разоблачает остальных Назарбаевых, - "РС"
13:42 У казнацпатов появилась сакральная жертва - "акивист" Агадил умер в Нур-Султановском СИЗО
13:41 Аблайкит. Кто такие джунгары и что осталось от них в Казахстане?
13:38 Последняя резиденция последнего бухарского эмира – факты и легенды
13:35 Фастфуд убивает мозг, - Daily Mail
12:47 В КазАрмии опять ЧП. Арестован командир дивизии, из которой растащили оружие
11:40 Уханьский евротур: В Россию COVID-19 может прибыть из Узбекистана или Таджикистана
10:52 Умер последний маршал СССР и экс-комвойск Среднеазиатского округа Д.Т.Язов
10:50 В Узбе ужесточат наказание за саморуб деревьев
09:00 Америка захватывает мировой рынок микросхем, - Вл.Прохватилов
08:59 Тайна шифровки японского "короля разведки" Макото Онодэра (история), - А.Кошкин
08:57 Государство решило законодательно защитить дольщиков в Кыргызстане
08:44 Эти - нахимичат. Южно-корейцы создадут в Ташкенте новый НИИ Химии
08:43 Собачий помет как экономический фактор: история собак в Стамбуле, - Озан Демиркан
|Талгат Калиев стал спецпредставителем КазПрезидента по Афгану
09:02 26.02.2020
Талгат Калиев получил новую должность
Он также является послом по особым поручениям Министерства иностранных дел РК.
Токаев назначил Талгата Калиева специальным представителем Президента РК по Афганистану, передает zakon.kz.
Распоряжением главы государства посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, - сообщается в Твиттере Акорды.
Калиев Талгат Габдуллович родился в 1962 году.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986)
Преподаватель истории
· Советник 1-го класса (2007)
Трудовой стаж:
· Стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992);
· Старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993);
· Второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994);
· Атташе, третий, второй секретарь Посольства Республики Казахстан в Турции (1994-1997);
· Начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1998-1999);
· Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Великобритании (1999-2000);
· Первый секретарь Посольства Республики Казахстан в США (2000-2003);
· Директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (01.2003-08.2003);
· Советник, советник-посланник Посольства Республики Казахстан в США, временный поверенный в делах Республики Казахстан в США (2003-2007);
· Директор департамента Америки Министерства иностранных дел Республики Казахстан (2007-2009);
· Советник министра иностранных дел Республики Казахстан (02.2009-09.2009);
· Председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел Республики Казахстан (09.2009-02.2012);
· Временный поверенный в делах Республики Казахстан в Румынии (02.2012-02.2014);
· Чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019);
· Директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел Республики Казахстан (с 08.2019).