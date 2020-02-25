Политический кризис поделил Кабул на два лагеря

09:09 26.02.2020

Опубликовано: 25.02.2020



Автор: От редакции

На фоне скорого подписания мирного соглашения между США и движением "Талибан" (запрещено в РФ) Афганистан столкнулся с беспрецедентным, но прогнозируемым политическим кризисом. После объявления Избирательной комиссией страны результатов президентских выборов, согласно которым победил действующий лидер Ашраф Гани, его главный соперник премьер-министр Абдулла Абдулла и большинство других политиков, принимавших участие в выборах, отказались признать объявленные итоги.

Доктор Абдулла в одностороннем порядке назвал себя победителем и приступил к самостоятельному формированию инклюзивного правительства. После того, как команда Гани "Строитель государства" ("Давлат Саз") объявила о проведении 27 февраля церемонии инаугурации, возглавляемая Абдуллой команда "Стабильность и партнерство" ("Субат ва Хамгарои") приступила к подготовке собственной процедуры вступления в должность.



В последнее время "Стабильность и партнерство" раз за разом предпринимает шаги, реальность которых ранее многими ставилась под сомнение. На днях ряд афганских провинций фактически был выведен из-под контроля президентского дворца Арг. В некоторых северных районах были представлены губернаторы от команды Абдуллы, что привело к разговорам о появлении так называемой "параллельной" власти на периферии. По словам сторонников премьер-министра, готовится появление "параллельных" губернаторов и в других провинциях Афганистана. Политический кризис в Кабуле уже привел к параличу работы государственных органов. Фактически все чиновники поделились на две группы. По просьбе спецпредставителя США по мирному урегулированию в Афганистане Залмая Халилзада афганские политики, в том числе Абдул Расул Сайяф и Саид Ахмад Гиллани, пытаются разрешить кризис. Однако признаков успеха пока нет.

Возникновение "параллельной" государственной системы в Афганистане создает проблему и для самого Халилзада. Он больше года вел сложнейшее переговоры, и вот-вот мирное соглашение между США и непримиримой вооруженной оппозицией будет подписано, пусть и со второй попытки. В случае реальных подвижек после этой сделки Халилзад на своей исторической родине, где уже 40 лет идет война, вполне может рассчитывать на титул национального героя и самого успешного дипломатического посредника на международной арене. По задумке, сразу после подписания соглашения начнется самый главный этап мирного процесса – межафганские переговоры, от результатов которых зависит многое в Афганистане, и не только в нем. Однако их проведение невозможно, пока не будет разрешен нынешний политический кризис в Кабуле.



Уникальность этого политического тупика, возникшего сразу после оглашения результатов выборов, заключается в том, что благодаря действиям президентского дворца почти все политические силы Афганистана так или иначе поддержали главного оппонента действующего главы государства. Это обстоятельство поставило доктора Абдуллу, который не обладал раньше имиджем твердого политика, в жесткие условия. Имевшие горький опыт работы в коалиционном правительстве при президентстве Гани политики вряд ли согласятся на повторение подобного опыта. Похоже, в команде "Строитель государства" развитие ситуации представляли несколько по-другому. Президент Гани оказался перед нелегким выбором – отступать назад, что будет означать явное поражение в нынешней битве, или двигаться вперед с непредсказуемыми последствиями как для его карьеры, так и для Афганистана.