Соотечественникам места в новой РосКонституции не находится, - Е.Трифонова

09:19 26.02.2020

Работа над поправками о русском народе выявила случаи нарушения прав русских и внутри страны

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



25.02.2020



В поддержку своих поправок к Конституции депутат Госдумы Константин Затулин цитирует письма русских из-за рубежа и из регионов страны. Фото с сайта www.komitet.info

Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции сообщила о решении не менять ничего в ее преамбуле. Между тем на эту часть были нацелены многие предложения общего характера – о Боге, крепкой семье, исторической роли России. Из той же череды и инициатива написать там о русском народе и русскоязычных соотечественниках. Сторонники такого решения уже представили конкретные исправления преамбулы. Они настаивают, что только "прописка" всех русских в Основном законе сократит количество нарушений их прав, которые случаются не только за рубежами страны, но и в ее пределах.

Сопредседатели рабочей группы Талия Хабриева и Павел Крашенинников подтвердили, что преамбула Конституции меняться не будет. То есть тем поправкам, которые предлагались именно в нее, в одобрении, похоже, отказано. Часть, конечно, может оказаться в каких-то других статьях Основного закона, но это точно будут не те, где речь идет, скажем, о Боге или русском народе как государствообразующем Россию субъекте. Такие понятия могут только предварять все остальные разделы Конституции.

По мнению первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ и соотечественников Константина Затулина ("Единая Россия"), отсутствие в этом документе русского народа как раз вызывает сомнения и в том, что это какой-то субъект, и в наличии у РФ национальных интересов. Депутат предлагает внести в преамбулу Основного закона такие слова: "Мы, русские, в союзе с другими братскими народами сплотившиеся в многонациональный народ РФ, соединенные общей судьбой на своей земле… " – и далее по тексту.

Затулин напомнил, что в современном мире упоминания о русской национальности звучат чаще всего почему-то в негативном ключе. По его мнению, тем более как-то нелогично, что русские как народ вычеркнуты из федеральной Конституции, в то время как в большинстве Конституций российских республик указаны их коренные народы. "Конституция Татарстана начинается словами: "Волей многонационального Татарстана и татарского народа...", а в Конституции Башкортостана написано: "Башкирская нация...", – напомнил парламентарий на конференции, посвященной проблемам соотечественников за рубежом.

Однако на этот раз речь пошла и о трудностях, с которыми русские, как приезжие, так и местные, сталкиваются внутри России. В Госдуму, сообщил Затулин, поступает много обращений в пользу "русских поправок". Так, в одном из писем указывается, что в законах Якутии есть термин "национальный кадр". И по этим законам, дескать, во все ведомства их руководство обязано брать определенный процент этих национальных кадров, даже если они менее эффективны в работе, чем претенденты других национальностей. "И никто не оспаривает эту несправедливость", – заметил политик. А жительница Татарстана пожаловалась, что в республике русскоговорящих специалистов якобы стали сокращать, "назначая на их места граждан татарского происхождения".

Еще одна поправка к Конституции, презентованная Затулиным, касается уже соотечественников. В той же преамбуле после слов о "будущих поколениях" он предлагает вставить новый абзац: "Сохраняя и упрочивая связи РФ с соотечественниками, проживающими за рубежом. Поддерживая и защищая их культурную самобытность".

Закрепление в Конституции понятий "русские" и "соотечественники", уверен депутат, будет иметь "реальные последствия". В ходе дальнейшего развития законодательства это позволит "не сомневаться в том, что русские не "понаехали", а находятся на абсолютно законных правах на всей территории РФ". Критиков своих идей Затулин называет русофобами, мол, они не могут объяснить, почему против таких поправок. В поддержку той, которая говорит о соотечественниках, он уже получил множество писем как из ДНР и ЛНР, так и в целом со всей Украины. По его словам, люди выражают надежду, что "Россия рассматривается как национальный очаг и русского народа, и других народов в том числе". И конечно, в таких письмах много жалоб на то, что большинство русского населения, проживающего в бывших республиках СССР, и хотело бы переехать на постоянное жительство в Россию, но боится, что не будет тут ласковой встречи.

Затулин напомнил, что соотечественники часто сталкиваются с нерадивыми чиновниками в миграционных службах, которым, похоже, все равно, что эти русские люди сбежали от войны и репрессий в Украине. А их ставят в нескончаемые очереди и по нескольку раз заставляют переделывать бумаги из-за не там стоящей запятой. "Без поправки в Конституции мы постоянно будем натыкаться на эти вопросы", – заявил парламентарий. Тем более что нынешние законы по соотечественникам скорее декларативные. Те же законопроекты, которые могли бы реально повлиять на положение этих будущих россиян, годами лежат в Госдуме.

По данным "НГ", для Главного управления МВД по вопросам миграции (ГУВМ) правозащитники подготовили аналитическую справку о проблемах соотечественников. Ее автор, эксперт "Форума переселенческих организаций" Галина Рагозина, одной из главных проблем считает отсутствие у людей правового статуса в РФ, потеря которого произошла из-за ошибок миграционных органов. Установлением личности таких людей чиновники не хотят заниматься, поэтому процедура восстановления документов "зачастую проходит с нарушением сроков, в течение многих месяцев".

Большая проблема существует и с определением гражданской принадлежности. Все чаще райотделы МВД не хотят подавать запросы в компетентные органы государств исхода, не передают материалы и в ГУВМ, а требуют от самих людей идти в консульства их прежних государств или даже уезжать туда. Также нередки случаи, когда миграционные органы, получив ответ из компетентных органов иного государства или консульского учреждения, длительное время не доводят суть ответа до сведения человека, говорится в этой справке.

"Мы просим ГУВМ МВД России рассмотреть возможность обращения к президенту РФ об амнистии к 75-летию Победы выдворенных из России отцов семейств, большинство из которых не уехали, так как не могли бросить детей. Это будет акт гуманности и милосердия и повысит уважение к нашему государству", – говорится в документе.

Упоминается там и о финансовых проблемах переселенцев, многие из которых живут на разовые заработки, но им не имеют права помогать органы соцзащиты и даже благотворительные, которые могут поддерживать только граждан РФ.