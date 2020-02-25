 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ограбленный собственник работы Рембрандта получил отповедь у замгенпрокурора Узбекистана Светланы Артыковой
15:04 26.02.2020

Житель Ташкента Андрей Плужников, ведущий многолетнюю борьбу за отобранную у него графическую работу Рембрандта "Линия судьбы", добившись приема у заместителя генпрокурора Светланы Артыковой, столкнулся с неприкрытым хамством.

По его словам, Артыкова, не стесняясь в выражениях, объяснила ему, что он всем надоел, никто не собирается оказывать ему какую-либо помощь и, вообще, мол, хватит обивать пороги государственных ведомств. Мало того, до его сведения было донесено, что работа давно уже ему не принадлежит, что он обязан был когда-то ее зарегистрировать, так как, наверняка, она была украдена его отцом у немцев в 1945 году.

Тот факт, что отец Плужникова не воевал, поскольку во время войны был еще ребенком, почему-то ускользнул от внимания Артыковой, по-видимому, слабо знакомой с этим делом, зато хорошо знающей одно: Плужникова необходимо отвадить раз и навсегда от любых официальных организаций, в том числе международных.

Быть может, поэтому в ход пошли новые требования, о которых до сих пор желающие скрыть информацию о положении дел с работой Рембрандта, не додумались. Артыкова заговорила о некоей регистрации, необходимость которой доселе никем не была озвучена. Тем более для таких вещей, которые, как "Линия судьбы", были по случаю приобретены во времена СССР, - на толкучках и ярмарках.

И вот теперь выясняется, что государство имеет право наложить на любое из них лапу без всяких пояснений.

Под конец встречи Светлана Артыкова, по словам Плужникова, пригрозила ему, что если он не прекратит обивать пороги начальственных кабинетов, добиваясь справедливости, то его признают мошенником и отправят в места лишения свободы.

Напомним, что Плужников получил картину по наследству от отца, когда-то работавшего в Комитете государственной безопасности СССР. Отец был коллекционером, у кого именно он приобрел графическую работу голландского художника, неизвестно, однако за три дня до смерти он сообщил сыну, что самая большая ценность в его коллекции - это "Линия жизни" Рембрандта.

В 2008 году Андрей Плужников отдал (не продал!) работу бывшему депутату Камилу Юлдашеву на реализацию. Получив при этом расписку и залог в 50 тысяч долларов. Расписка и сейчас имеется в деле, а залог Плужников не раз пытался вернуть. И именно эти факты Генпрокуратора почему-то упорно не замечает.

Была и вторая расписка, согласно которой Плужникову полагалось 20% выручки от продажи произведения искусства, Юлдашеву - 80%. А оценка работы была произведена Дильшодом Азизовым, который отлично знал, что она была похищена у Плужникова, но во время следствия утверждал, что не видел ее и экспертизы не проводил. Позже Азизов признал, что четыре года давал следствию ложные показания. И обвинение ему все-таки было предъявлено, но затем, по какой-то неясной причине, снято.

Примечательно, что вначале следствие "установило", что в 2010 году картину якобы вывезли в Израиль. Затем последовало уточнение: это произошло в 2011 году и, минуя сначала узбекскую, а затем сверхбдительную израильскую таможню, "Линия жизни" покинула страну, а затем, таким же образом, беспрепятственно была ввезена обратно.

Но затем в деле появляются показания некоего Кучкарова, которому Юлдашев показывал картину у себя в офисе в 2013 году. Кроме того, версия о вывозе картины в Израиль, опровергается справкой пограничных войск СНБ.

Однако всех этих нестыковок и противоречий Генеральная прокуратура принципиально не хочет видеть…

Алексей Волосевич

Источник - asiaterra.info
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