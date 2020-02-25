Грузия, Молдова, Украина – Казахстану: не повторяйте наши ошибки!

15:11 26.02.2020

Украинские, молдавские и грузинские эксперты предупреждают правительство Казахстана – новая "паспортная политика России – это начало эскалации.



"Вы уже находитесь в тяжелой ситуации", - считают они. Как уже сообщал exclusive.kz, правительство Российской Федерации готовит существенные изменения в законодательство о гражданстве, которые позволят гражданам других стран получить российский паспорт без отказа от старого. Соответствующая законодательная работа находится на финальной стадии, законопроект могут внести на рассмотрение Госдумы уже в феврале. Заявлено, что задачей изменения законодательной базы является привлечение в Россию от 5 млн до 10 млн. новых граждан.



В онлайн-дискуссии "Паспортная" политика как инструмент гибридного влияния на постсоветском пространстве, посвященной последствиям этого шага для Казахстана приняли участие Юрий Пойта – эксперт Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Украина); Владимир Копчак – руководитель Южнокавказского офиса Центра исследований армии, конверсии и разоружения (Грузия), Роcиан Василой – аналитик в области безопасности, экс-начальник Пограничной Полиции Республики Молдова, Айдар Амребаев – руководитель Центра прикладной политологии и международных исследований (Казахстан), Карлыгаш Еженова – редактор обзорно-аналитического журнала "Exclusive".



Несмотря на особенности российской "паспортизации" в каждой из стран, все они имели одну общую черту – правительства не уделяли этой угрозе должного внимания. Теперь сложившаяся ситуация в этих странах становится все более запутанной и трудноразрешимой. Эксперты считают, что введение, по сути, двойного гражданства, создаст на территории Казахстана еще один элемент давления со стороны Кремля. Тем не менее, резюме обсуждения можно сформулировать так: любовь и лояльность к своей стране нужно культивировать у всех, независимо от национальности. Но времени для этого становится все меньше.





