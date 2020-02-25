Китай чихнул - мировую экономику подкосило

15:13 26.02.2020

Вспышка COVID-19 ударила по уязвимой экономике Китая, которая сейчас слабее, чем в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии. Более того, с тех пор доля Китая в мировом производстве увеличилась более чем вдвое. Учитывая, что другие крупные экономики уже испытывают серьезные трудности, риск явной глобальной рецессии в первой половине 2020 года представляется вполне реальным



Кроме того, в прошлом году большинство крупных экономик стали более уязвимыми, что ослабило прогнозы на 2020 год. В Японии, четвертой по величине экономике мира, в четвертом квартале темпы роста сократились на 6.3% в год - намного быстрее, чем ожидалось, - после очередного повышения налога на потребление. Промышленное производство в декабре резко упало как в Германии (-3.5%), так и во Франции (-2.6%), пятой и десятой по величине экономиках мира соответственно. По сравнению с ними Соединенные Штаты, вторая по величине экономика в мире, проявили относительную устойчивость, но реальный рост ВВП на уровне 2.1% (с учетом инфляции) в четвертом квартале 2019 года вряд ли можно назвать бумом. А в Китае - крупнейшей экономике мира по паритету покупательной способности - в последнем квартале 2019 года рост замедлился до 27-летнего минимума в 6%.



Без права на ошибку



Иными словами, в начале этого года в мире не было места для каких-то случайностей. Но произошла катастрофа: шок из-за вспышки COVID-19 в Китае. За последний месяц карантин в провинции Хубэй (население 58.5 млн человек) и жесткие ограничений на междугородние (и международные) поездки фактически остановили китайскую экономику. Ежедневные трекеры активности, составленные китайской командой Morgan Stanley, говорят об общенациональных последствиях этого краха. По состоянию на 20 февраля потребление угля (который составляет 60% от общего потребления энергии в Китае) по-прежнему было ниже на 38% по сравнению с предыдущим годом, а данные по перевозкам оказались еще слабее, что чрезвычайно осложнило процесс возвращения на заводы для почти 300 миллионов китайских рабочих-мигрантов после Нового года.



Особенно остро стоит проблема с поставками. Китай не только является крупнейшим мировым экспортером, но и играет важную роль в глобальных цепочках стоимости. Недавние исследования показывают, что на их долю приходится почти 75% роста мировой торговли, причем Китай является наиболее важным источником этого прироста. Обеспокоенность Apple по поводу доходов говорит сама за себя: китайский шок является основным препятствием для глобальных поставок.



Но не меньшее значение имеют и последствия со стороны спроса. Китай сейчас является крупнейшим источником внешнего спроса для большинства азиатских экономик. Неудивительно, что коммерческие данные по Японии и Корее в начале 2020 года демонстрируют явные признаки ослабления. В результате Япония почти наверняка столкнется с отрицательным ростом ВВП в течение двух кварталов подряд. Получается, что страна скатывается в рецессию после каждого повышения налога на потребление (1997, 2014 и 2019 годы).



Скорее всего, недостаток китайского спроса также сильно ударит по слабеющей европейской экономике - особенно Германии - и может негативно сказаться на непотопляемой американской экономике, для которой Китай имеет огромное значение, будучи третьим по величине и наиболее быстро растущим экспортным рынком Америки. Резкий спад в настроениях менеджеров по закупкам США за февраль, согласно предварительным подсчетам, предрекает именно такое развитие событий и подтверждает старую поговорку о том, что ни одна страна не может процветать в условиях нестабильной глобальной экономики.



Сегодня все иначе



В конечном счете, последнее слово в борьбе с COVID-19 и его экономическими последствиями останется за эпидемиологами. Судя по всему, нынешний штамм коронавируса заразнее, чем атипичная пневмония в начале 2003 года, но не столь смертоносен. Тогда Китай охватили страх и неуверенность. К счастью, спад оказался кратковременным - снижение номинального роста ВВП в течение одного квартала на два процентных пункта, за которым последовал стремительный отскок в последующие четыре квартала. Но тогда обстоятельства были совсем другими. В 2003 году Китай переживал бум - реальный ВВП подскочил на 10%, а темпы роста мировой экономики достигли 4.3%. Атипичная пневмония почти никак не повлияла на Китай и весь остальной мир.



Опять же, сегодня дела обстоят иначе. Вспышка COVID-19 произошла на фоне более серьезных экономических проблем. Важно отметить, что в результате пострадал важнейший в мире источник роста. По оценкам Международного валютного фонда, доля Китая в мировом производстве достигла в этом году 19.7%, что более чем вдвое превышает его долю в 8.5% в 2003 году во время вспышки атипичной пневмонии. Более того, учитывая, что с 2008 года на долю Китая приходится 37% совокупного прироста мирового ВВП, и ни одна другая экономика не пытается заполнить образовавшуюся пустоту, риск явной глобальной рецессии в первой половине 2020 года представляется вполне реальным.



Базовые предпосылки



Да, это тоже пройдет. Хотя производство вакцины займет некоторое время - по словам экспертов, минимум 6-12 месяцев - сочетание таких факторов, как более теплая погода в северном полушарии и беспрецедентные меры по ограничению распространения может означать, что уровень заболеваемости достигнет пика в ближайшие несколько месяцев. Однако экономические меры будут, безусловно, отставать от кривой заражения вирусом, поскольку преждевременное смягчение карантина и ограничений на поездки может спровоцировать новую и более масштабную волну COVID-19. В результате Китай столкнется по меньшей мере с двухквартальным дефицитом роста, что вдвое дольше, чем во время атипичной пневмонии. Соответственно Китай может не выполнить задачу по 6-процентному годовому росту на 2020 год, который окажется меньше на целый процентный пункт. Недавние китайские стимулы, направленные в основном на восстановление после карантина, не смогут компенсировать жесткие ограничения, действующие в настоящее время.



Это не особо важно для оптимистичного настроя инвесторов. В конце концов, шок, по определению, - это всего лишь временное отклонение от базового тренда. Хотя именно по этой причине и хочется избавиться от этого шока, главное - внимательно следить за последствиями. Когда произошла вспышка COVID-19, мировая экономика была ослаблена и продолжала сдавать позиции. Поэтому намного сложнее добиться V-образного восстановления, как в случае с атипичной пневмонией, особенно на фоне ограниченного арсенала средств, доступных финансовым органам в США, Японии и Европе. Конечно, это изначально был большой риск. Учитывая привычку покупать на спадах, проблемы Китая могут сильно раздосадовать расслабившиеся финансовые рынки.



Стивен С. Роуч - преподаватель Йельского университета и бывший председатель Morgan Stanley Asia, автор книги "Несбалансированность: взаимозависимость Америки и Китая".



Подготовлено Profinance.ru по материалам Project Syndicate