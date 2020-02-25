Зданием театра "Ильхом" завладел старший зять президента Мирзиеева

15:17 26.02.2020 ИСТОЧНИК: ЗДАНИЕМ ТЕАТРА "ИЛЬХОМ" ЗАВЛАДЕЛ СТАРШИЙ ЗЯТЬ ПРЕЗИДЕНТА МИРЗИЕЕВА

Вторник, 25 Февраля 2020



Выселение русскоязычного театра, в течение нескольких десятилетий являвшегося самым известным театром Узбекистана, ради того, чтобы вместо здания, в котором он размещается, его новый владелец смог бы построить 5-6-этажный бизнес-центр, целиком и полностью укладывается в рамки "прихватизации" всего и вся правящей группой лиц. Показательно, что называть имени этого самого владельца, стоящего за подставной фирмой, власти страны категорически не хотят, Министерство культуры услужливо стелется ради обеспечения его желаний, а СМИ откровенно боятся затрагивать этот вопрос. Словом, здание кто-то забирает, но кто именно – нельзя говорить и нежелательно обсуждать.



"ПРОСИМ НАЧАТЬ ПОИСК НОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ"



Итак, хронология событий, а также информация, собранная буквально по крупицам, о новом собственнике здания и тех, чьи интересы он представляет.



7 февраля театр Марка Вайля "Ильхом", с 1976 года занимающий подвальное помещение площадью в 1800 квадратных метров в трехэтажном здании бывшего ресторана, составляющем единый архитектурный комплекс с гостиницей Шодлик Палас (в советское время она называлась "Домом молодежи") получил письмо от нового собственника этого здания, СП ООО Ofelos Plaza, в котором театру предлагалось начать поиск нового помещения. В письме содержалось уведомление, что по требованию хокимията (администрации) Шайхантахурского (пишется и Шайхантаурского – ред.) района Ташкента планируется начать полную реконструкцию здания, поскольку оно "внешне в неприглядном состоянии находится в центре города и своим видом портит общий облик столицы".



Отметим, что гостиница Шодлик Палас была приватизирована в 1994 году. Однако в 2017 году суд отменил решение о приватизации, и комплекс вернулся под контроль государства.



Согласно открытому реестру юридических лиц, ООО Ofelos Plaza было зарегистрирована 3 декабря 2019 года с уставным фондом в 1 миллиард сумов ($105 тысяч). Вид деятельности - аренда и управление нежилыми помещениями. Руководителем компании указан Альберт Арадовский, учредителями – Нематулла (в узбекском написании Неъматилло – ред.) Хайдаров (75%) и Ольга Шаврина (25%). При каких обстоятельствах фирма, созданная два месяца назад, стала хозяином здания, не сообщается.



У театрального коллектива возник ряд вопросов к компании, попросившей его подыскать себе новое место, в частности о том, предусматривает ли реконструкция здания существование театра в прежнем помещении, а также о сроках этой реконструкции, однако на свои вопросы он так и не получил внятных ответов, и был вынужден обратиться к общественности с письмом, в котором выражалась просьба о поддержке. Сообщение о выселении "Ильхома" вызвало крайнее возмущение, прежде всего, русскоязычного сообщества, СМИ, общественных деятелей и деятелей искусства из Узбекистана и других стран, свою обеспокоенность выразили и зарубежные дипломаты.



В тот же день, 10 февраля, пресс-служба Ташкентского хокимията (администрации) сообщила, что вопрос причастности Шайхантахурской райадминистрации к инициированию реконструкции здания, принадлежащего частной компании, с чем связано выселение театра, на данный момент изучается. В пресс-службе подчеркнули, что гостиница Шодлик Палас не находится на балансе хокимията Ташкента, и любые решения по использованию данной территории принимаются собственником.



Одновременно с этим в комментариях к статьям по этой теме, а также в соцсетях, активизировался целый хор троллей, истово ратующих за неприкосновенность частной собственности, право владельцев распоряжаться ею по своему усмотрению, и подводивших к тому, что нежелание театра выселяться – подрыв основополагающих принципов экономики.



Одним из таких радетелей за "права собственника" оказался ректор Университета журналистики Шерзод Кудратходжаев, ранее отметившийся в отвратительном националистическом скандале. Его запись в Фейсбуке, стала, можно сказать, концентратом словесного блуда: "Вы уж определитесь, пожалуйста. Вы за демократию, неприкосновенность частной собственности, защиту интересов инвесторов, или же сторонники силового решения хозяйственных споров со стороны государства? Нельзя с такой скоростью переобуваться в угоду каких бы то ни было интересов. Нельзя сегодня писать петиции и устраивать общественные акции против сносов частного жилья, а завтра требовать в ультимативной форме, чтобы администрация города поднажала на собственника и инвестора в решении да злободневного, да, возможного, жизненно важного для определенного слоя общества вопроса". "Мы все с вами за правовое государство, где права собственника и инвестора защищены и неприкосновенны", – подчеркнул он, видимо, хорошо зная, откуда ветер дует.



11 февраля Саида Мирзиеева, старшая дочь президента, недавно назначенная им заместителем председателя попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа, написала в Телеграме: "Я сама являюсь поклонником творчества театра. И услышав такие волнения вокруг этого вопроса, хочу заверить, что в обиду наш театр мы не дадим! "Ильхом" является гордостью нашей культурной жизни!".



Уже вечером состоялась встреча художественного руководителя театра "Ильхом" Бориса Гафурова с недавно назначенным министром культуры Узбекистана Озодбеком Назарбековым и представителем компании СП Ofelos Plaza Ольгой Шавриной. По словам Гафурова, она стала исторической, поскольку до этого, как выяснилось, представители Министерства культуры НИ РАЗУ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ с представителями театра.



В итоге, поведал Борис Гафуров, "Ильхом" и компания Ofelos Plaza пришли к соглашению: театр сохранит свое историческое помещение, но на время приостановит работу из-за реконструкции гостиницы Шодлик Палас. С "Ильхомом" будет заключено соглашение о намерении о сотрудничестве и безвозмездном предоставлении помещений на 10 лет. Во время реконструкции театр будет работать в здании, рекомендованном Министерством культуры и хокимиятом Ташкента.



Озвученные договоренности были поданы местными СМИ, учредители которых зависят от властей либо связаны с ними, как то, что конфликт закончился миром, и проблемы театра полностью решены. Однако уже на следующий день выяснилось, что это неприкрытый обман, направленный исключительно на то, чтобы сбить волну возмущения.



НЕ "РЕКОНСТРУКЦИЯ", А СНОС



12 февраля в "Ильхоме" состоялась пресс-конференция, в которой, помимо всех руководителей театра, приняли участие Ольга Шаврина и пресс-секретарь Министерства культуры Мавлюда Аскарходжаева.



Борис Гафуров рассказал о встрече с министром культуры и упомянул, что соглашение о возвращении театра в свой дом после завершения реконструкции – пока условное и устное (то есть, владелец здания в любую минуту может его пересмотреть, в выгодную для себя сторону – ред.). По его словам, непонятно, когда будет проходить эта реконструкция, как долго, насколько она будет учитывать пребывание здесь театра, требования по тому, как это место должно выглядеть. И хватит ли у СП Ofelos Plaza средств, чтоб потом не "заморозить" начавшуюся реконструкцию.



Аскарходжаева, со своей стороны, заявила, что "вчера вопрос во всем плане решился" и что "в связи с заключением экспертизы данное здание [не] подлежит дальнейшей эксплуатации, потому как вторые-третьи этажи здания в ветхом состоянии после пожара". "Эксплуатация данного здания по экспертизе опасна для жизни", - возвестила она.



В дальнейшей части конференции она поддерживала "реконструкцию", открыто выступая на стороне Ofelos Plaza и всеми способами давая понять, что гостиничный комплекс компания приобрела абсолютно законно и речь может идти только о временном переезде театра, и ни о чем другом.



Ольга Шаврина, в свою очередь, сказала, что реконструкция займет полтора-два года, пока же проектная документация в разработке (то есть, готового проекта еще даже нет – ред.). Основанием для реконструкции, по ее словам, стало заключение научно-проектного центра "Сейсмическое строительство", признавшее здание "непригодным для эксплуатации". Однако после вопросов из зала выяснилось, что это частная оценочная компания (частная лавочка), имеющая государственную лицензию, а подготовить свое заключение ей поручило само же ООО Ofelos Plaza.



Далее – больше. Оказалось, что в здании планируется не просто "провести реконструкцию", как утверждала Аскарходжаева, но переделать его в бизнес-центр, который, как уточнила Шаврина, планируется построить в 5-6 этажей высотой. "Будет построено современное здание, отвечающее всем требованиям, и, естественно, жемчужиной нашего бизнес-центра будет театр "Ильхом", - пообещала она.



Однако присутствующие, одним из которых оказался строитель, быстро разобрались, что трехэтажное здание нельзя просто взять и надстроить еще на столько же этажей, у него обязательно надо будет укреплять фундамент, стены. То есть, все разговоры о "реконструкции" являлись ложью с самого начала: здание хотят полностью снести и на его месте выстроить многоэтажный бизнес-центр. При этом помещение театра со стенами, исписанными побывавшими здесь за 45 лет великими людьми, от Питера Брука до Петра Вайля, естественно, будет уничтожено.



Восседая за столом перед журналистами, Ольга Шаврина не пожелала отвечать на вопросы о том, кто она такая, а также кто такой второй соучредитель Ofelos Plaza, каким образом компания, созданная два месяца назад, завладела зданием, был ли какой-нибудь тендер, участвовали ли в нем другие компании. Она лишь повторяла: "Всю информацию вы можете получить у нашего юриста" или "Посмотрите в госреестре". А на вопрос о том, за какую сумму Ofelos Plaza приобрело здание, сказала, что это коммерческая тайна.



Ушла она и от ответа, почему в их письме было написано, что реконструкция запланирована по требованию Шайхантахурского хокимията, в то время как городской хокимият сообщил, что у районной администрации подобного требования не было.



Представители "Ильхома" сказали, что сейчас они впервые услышали, что речь идет об одном-двух годах. "Это смерть театра. Такие условия просто неприемлемы. Нам говорили про 3 месяца. Ни на какие другие вопросы новый владелец ответить не смог", - написал на своей странице в соцсети после пресс-конференции журналист, музыкант и руководитель "Ильхомрокфеста" Никита Макаренко.



"У ООО нет никакого проекта, минкультуры об этом знает, но это его ни на грамм не волнует, - высказалась позже Фарида Шарифуллина, администратор группы в Фейсбуке Ташкент-СНОС. - Театр с мировым именем сгоняют с места, и неизвестно ради каких благ".



Общая атмосфера с выселением "Ильхома" такова, что всем понятно: власти полностью на стороне таинственного застройщика, хоть и не против приткнуть "Ильхом" куда-нибудь – пусть, дескать, существует, хотя это дело третьестепенное. Показательно, что свое мнение по этому поводу не высказал никто из представителей правительства, не считая министра культуры, – марионетки, человека десятого уровня.



ОТМЕНА ПРИВАТИЗАЦИИ



История смены собственников гостиницы и бывшего ресторана, в здании которого находится "Ильхом", как удалось выяснить, приблизительно такова. Внешнеэкономический туристический производственный комплекс "Ешлик" ("Юность"), как он именовался в начале 1990-х, был приватизирован в 1994 году. Сначала акции были у сотрудников созданного акционерного общества "Шодлик", затем стали перепродаваться, покупаться, и за истекшие с тех пор два с лишним десятилетия комплекс сменил несколько владельцев, по некоторым данным от шести до восьми. Неизменным оставалось одно: с театром всегда заключался договор о безвозмездном предоставлении помещения, хотя в 1993 году немецкие бизнесмены тоже решили сделать реконструкцию и закрыть "Ильхом"; тогда его удалось отстоять. Сейчас у театра заключен договор об аренде помещения до 2023 года с автоматическим продлением еще на 10 лет с ОАО "Шодлик", у которого были свои акционеры, представляющие компанию "Шымкент-пиво".



Однако недавно была осуществлена классическая "двухходовочка".



В 2017-м, через год после прихода Мирзиеева к власти, у государственных органов вдруг возникли претензии к законности приватизации комплекса, проведенной за 23 года до этого; состоявшийся суд лишил ОАО "Шодлик" права собственности и конфисковал оба здания в доход государства.



Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма обратился в хозяйственный суд Ташкента с исковым заявлением против ответчика, АО "Шодлик", с просьбой признать недействительными приказ Госкомимущества (Государственный комитет по управлению государственным имуществом и поддержке предпринимательства; в 2005 году переименован в Государственный комитет по управлению государственным имуществом – ред.) от 26 июля 1994 года и ордер от 26 октября того же года на недвижимость, выданную этим ведомством. 31 мая 2017 года суд под председательством судьи М. Каландаровой, с участием помощника прокурора города Ташкента С. Алибаева, ожидаемо удовлетворил требования истца.



Отмена приватизации в решении суда обосновывалось тем, что преобразование в 1994 году "Ешлика" трудовым коллективом и Госкомимуществом в акционерное общество открытого типа (ОАО "Шодлик") было неправильным, так как при этом не были указаны три приватизируемых объекта.



В справке об инвентаризации и определении остаточной стоимости основных средств комплекса по состоянию на 1 апреля 2004 года перечисляются пять объектов: 1. Здание ресторана (то самое, в подвале которого расположен театр "Ильхом"); 2. Здание гостиницы; 3. Строение кондиционирования; 4. Строение водо-охлаждения ЭПВ-160 (Градирная ЭПВ-160), и сооружения; 5. Декоративный и памятный монумент (скульптура в центре бассейна – ред.).



Однако, согласно справке проверки техническими сотрудниками кадастра недвижимости (БТИ) от 3 июня 1994 года, указывается, что на территории комплекса "Ешлик" расположены 8 объектов недвижимости (А, А1, Б, Б1, В, Г, Г1, Д), при этом в справку Комиссии об инвентаризации 3 объекта (А1, Б1 и Г1) не включены.



Что это за объекты, в судебном решении не уточнялось, однако из дальнейших строк судебного "обоснования для отъема" стало понятно, что два из них были …навесами. В справке об инвентаризации и определении стоимости основных средств от 1 января 2002 года в составе основных объектов комплекса указывались два сооружения (навеса), введенных в эксплуатацию в 1980 году и оцененных в 232.810 сумов (в 2017 году – примерно $30; перерасчеты с учетом инфляции в Узбекистане не проводятся).



Вот как оценивается отсутствие упоминаний об этих навесах в решении суда:



"Несмотря на то, что эти сооружения были введены в эксплуатацию в апреле 1980 года, данные объекты не были включены в справку об инвентаризации и оценке по состоянию на 01.04.1994 года, что повлекло к недооценке стоимости комплекса гостиницы ВЭТПК "Ешлик". Таким образом, это явилось причиной, что в процессе разгосударствления стоимость оценки предприятия была резко уменьшена и со стороны исполнительного органа и Рабочей комиссии были грубо нарушены требования (…) законодательства".



А теперь цитата из того же документа, просто шедевр:



"Кроме этого, в целях рационального использования зданий и сооружений города Ташкента, а также согласно заявлению "Iktolet Industries Ltd" и его собственника "Seaton Solution LP" (что это за организации, неизвестно – ред.), а также акционерного общества "Шодлик", в соответствии с решением хокима города Ташкента [Рахмонбека Усманова] номер 611 от 18 мая 2017 года туристический производственный комплекс АО "Шодлик" вместе с принадлежащей территорией и расположенный по адресу Шайхантахурский район, улица Пахтакор, дом 5, был передан на баланс Департамента по эксплуатации здания хокимията города Ташкента в качестве государственного имущества".



Вы поняли, да? Суд по признанию приватизации незаконной еще продолжается, но комплекс УЖЕ ОТОБРАН И ПЕРЕДАН НА БАЛАНС ХОКИМИЯТА ТАШКЕНТА.



На основании этого и принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, суд, посчитав обоснованным исковое требование истца, посчитал необходимым его удовлетворить", - говорится в решении судьи Каландаровой. (Напомню, что все судьи в Узбекистане назначаются действующим президентом.) Весьма своеобразная реакция: вместо того, чтобы дать возможность ОАО "Шодлик" выкупить эти ничтожные навесы плюс еще какой-то объект, заплатив соответствующую сумму в госказну, все было отобрано в пользу государства. Точнее, отобрано оно было раньше, бесхитростным распоряжением тогдашнего градоначальника Усманова (того самого, который, когда в 2016 году президент Каримов впал в кому, вдохновенно врал, что главе государства стало лучше, и он даже встал попить чайку), никогда не являвшегося самостоятельной фигурой, а делавшего то, что требовал его начальник, то бишь президент; решением хозяйственного суда это было как бы узаконено.



"ГАЯНЕ АВАКЯН-2" И ПЛЕМЯННИК ПАРПИЕВА



А в следующем, 2018 году, то ли здание бывшего ресторана (с театром в подвале), то ли оно же вместе с гостиницей, было передано все тем же хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым из владения государства в руки "правильной" компании - OOO Prima Garden Group. Руководителем Prima Garden Group, согласно открытому реестру, значится Нематулла Хайдаров, а учредителем со стопроцентной долей - Халматов Шерзод Алимджанович. Вид осуществляемой деятельности – аренда и управление нежилыми помещениями. То есть, Хайдаров с Халматовым при неких неизвестных обстоятельствах приватизировали новоприобретенную госсобственность.



В декабре 2018-го было зарегистрировано ООО Ofelos Plaza, к которому вскоре после этого опять-таки неведомо как было продано (об этом на пресс-конференции сообщила Ольга Шаврина) здание бывшего ресторана. Поскольку в одной фирме руководителем, а в другой учредителем значится Нематулло Хайдаров, то получается, что он продал здание бывшего ресторана самому себе.



Руководителем ООО Ofelos Plaza числится Альберт Михайлович Арадовский, о котором никакой информации не имеется. Поиск в интернете позволил найти трех его тезок: первый, полный тезка, указан на российских сайтах как человек, которому паспорт был выдан УВД Липецкой области в нарушение установленного порядка, второй - 19-летний юноша, увлекающийся боевыми искусствами, третий, - видимо, тот самый, - человек, имеющий ташкентских знакомых, которому принадлежит закрытая страница в Фейсбуке (хозяин решил скрыть о себе всю информацию).



Ольга Шаврина (учредитель с 25-процентной долей), собирающаяся строить пяти или шестиэтажный бизнес-центр, как выяснилось, еще в 2018 году была персональным стилистом, а также "байером" и "шоппером", совладелицей бутика модной одежды Kids Around, расположенном на улице Аккурган (Новомосковской). В 2015-м, вместе с напарницей, Леонорой Цой, основала проект "Кабинет стиля", где проводила консультации и мастер-классы по разбору гардероба и нахождению индивидуального стиля. Стоимость консультации в 2018 году составляла 30 тысяч сумов ($3,8). Леонора замужем за неким Цоем, ранее работавшем в "Terra Grup" Гульнары Каримовой.



Второй соучредитель – Нематулла Хайдаров (75 процентов). Полный тезка бывшего начальника управления уголовного розыска ГУВД Ташкента, ранее возглавлявшего Юнусабадское РУВД, а еще ранее Мирабадское РУВД столицы, а заодно племянника бывшего главного налоговика Узбекистана Батыра Парпиева, который, в свою очередь является сватом бывшего шефа СНБ и нынешнего госсоветника президента Рустама Иноятова. Сам Нематулла Хайдаров на пресс-конференцию не пришел, видимо, чтобы его лицо не попало на фотографии и люди не смогли его опознать.



Ташкентские частные предприниматели Елена Агибалова и Динара Латыпова рассказали, что 23 декабря 2019 года прокуратура столицы на основании их заявлений возбудила уголовное дело в отношение руководства ОАО "Мирободдехконбозори" ("Мирабадский дехканский рынок"; он же Госпитальный – ред.) и других. Другие - это тот самый Нематулла Ибрагимджанович Хайдаров, бывший и.о. начальника РУВД Мирабадского района, на основании сфальцифицированных административных протоколов которого районный суд по уголовным делам в декабре 2013-го признал обеих женщин виновными по ряду административных статей, их частная собственность – товар на сумму, эквивалентную десяткам тысяч долларов, - была рейдерски захвачена госслужащими под руководством Хайдарова, а сами они доведены до разорения.



Строительным бизнесом ни совладелица бутика модной одежды, ни бывший руководитель столичной милиции до этого не занимались.



"Интересно, откуда он (полный тезка бывшего начальника угрозыска ГУВД) взял 750 млн. сумов на уставной капитал, а также неизвестно сколько денег на выкуп этого огромного здания в центре города, и откуда возьмет деньги на грандиозное строительство?", - задается вопросом Фарида Шарифуллина.



Никакой информации о тендерных торгах нет, по крайней мере, находящейся в открытом доступе. Показывать документы учредители не хотят, а государственные чиновники избегают принуждать их к этому. Тем не менее, министр культуры и его другие коллеги дружно согласны с незаконностью приватизации, состоявшейся 23 года назад, и, не менее дружно, признают законность передачи или продажи зданий комплекса Хайдарову и его партнеру.



Правда, права арендаторов защищаются законом, по крайней мере, на бумаге. Владелец здания, с которым у "Ильхома" был заключен договор, сменился – следующим хозяином стало государство, затем OOO Prima Garden Group, а после него - ООО Ofelos Plaza. Однако подобная ситуация заранее предусмотрена законом "Об аренде":



Статья 13: "Изменение условий договора аренды, его расторжение и прекращение допускаются по соглашению сторон. По требованию одной из сторон договор аренды может быть расторгнут по решению соответствующего суда в случае нарушения другой стороной условий договора".



Статья 16: "При переходе права собственности на арендованное имущество или прав, перечисленных в законодательстве Республики Узбекистан о собственности, от арендодателя к другому лицу заключенный ранее договор сохраняет силу и в отношении нового собственника, если законодательством Республики Узбекистан не предусмотрено иное".



Расторжение договора только по решению суда! (Во время которого каждая из сторон имеет законное право задать интересующие ее вопросы и получить на них ответы, а также убедиться в правомочности нового владельца предоставленной ей в аренду собственности.) И только в случае нарушения другой стороной условий договора. Нет нарушения – нет расторжения, нет "реконструкции".



Однако до суда дело, скорее всего, не дойдет, ибо в случае подачи иска театру, вероятнее всего, дадут понять, что в этом случае помещение ему придется подыскивать самостоятельно.



КТО ЗА ЭТИМ СТОИТ



Об истинных владельцах здания имеются две версии. Первая из них - что здание приобрели какие-то российские инвесторы или инвестор.



11 февраля корреспондент радио "Озодлик" Шухрат Бабаджанов дозвонился в гостиницу Шодлик Палас, и ему удалось побеседовать с человеком, представившимся помощником Нематуллы Хайдарова. Он не стал называть свое имя и говорил по-русски с северокавказским акцентом, предсказуемо напирая на то, что здание, в котором находится театр, - "было ваше - стало наше".



Тем не менее, то, что это россияне, маловероятно. Да, конечно, богатый человек мог бы дать кому-нибудь "наверху" большую взятку и завладеть зданием в обход всяких тендеров. Дело в другом: он не сможет построить на его месте ничего, что могло бы окупиться и приносить доход. Бизнес-центр? Но в Узбекистане нет самостоятельного бизнеса, и, как заметила одна из участниц пресс-конференции в "Ильхоме", "у нас бизнесменов столько нет, сколько бизнес-центров"; то есть, возведение подобного объекта – дело заведомо убыточное.



Крупный супермаркет инвестору тоже открыть не дадут, поскольку право на существование в Узбекистане имеют только сети Korzinka.uz и Makro (группа Akfa). Президент Мирзиеев даже старается максимально затянуть вступление в ЕАЭС, чтобы владельцы этих сетей, а также компания Artel, не утратили монополий на продажу товаров стране с населением в 30 миллионов человек.



К тому же в Узбекистане почти нет российских инвесторов (не считая разработчиков природных ресурсов), как, впрочем, и других. Правда, это мог бы быть кто-то из своих, "заходящий" через Россию, типа Данияра Камилова (сына главы МИД Узбекистана Абдулазиза Камилова). По данным из открытых источников, фирме, созданной в 2018 году его партнером, российским гражданином Николаем Емельяновым, через два месяца после этого был передан основной угольный актив страны - АО "Узбекуголь".



Однако эта версия имеет большой недостаток: вряд ли человек, постоянно живущий в России, стал бы полноценным участником "распила" кредитов международных финансовых организаций, выделяемых стране на "инновации", и в значительной степени вкладываемых Мирзиеевым через подставные фирмы в строительство "элитного" жилья (совокупный государственный долг Узбекистана с 9,5 миллиардов долларов в 2016 году вырос до 21,5 миллиарда долларов к октябрю 2019-го).



Деньги на строительство бизнес-центра, владелец здания, судя по всему, собирается брать именно из этих займов, либо из Фонда прямых инвестиций, учрежденного в январе 2019-го указам того же Мирзиеева, с уставным капиталом в миллиард долларов, и финансируемого за счет Национального Фонда реконструкции и развития. А ими распоряжается опять-таки президент Узбекистана. То есть, взяться "инвестиции" могут только оттуда, откуда они берутся и у остальных недавно созданных строительных фирм, получающих куски самой выгодной территории от городских администраций (руководителей которых назначает все тот же Мирзиеев).



Вторая версия. Журналисты узбекскоязычного издания Эльтуз получили сообщение от источника, который, по их словам, иногда предоставляет им информацию на условиях анонимности, и которая всегда достоверна (перевод с узбекского):



"[Пустых] "наркозных" обещаний Озодбека (новоиспеченного министра культуры – ред.) о якобы "сохранении "Ильхома" даже на полдня не хватило. На состоявшемся 12 февраля заседании подставная кукла подполковника МВД Нематуллы Хайдарова Ольга Шаврина официально объявила, что по театру уже "прочитана поминальная молитва". (…) Меж тем, один из "нафталинов" каримовской эпохи по имени Шерзод Нектоходжаев (обыгрывание фамилии Кудратходжаева – ред.) "прыгает" на блогеров, которые пытаются выступить в защиту театра "Ильхом".



"[Гостиница] Шодлик плаза (Шодлик Палас – ред.), в которой расположен театр Ильхом, перешла к старшему зятю [президента] Ойбеку Турсунову, поручившему над этим работать своему старшему брату полковнику Улугбеку Турсунову, первому замначальника ГУВД [Ташкента]. Улугбек поставил директором Шодлик Паласа Хайдарова Немата, бывшего начальника угрозыска ГУВД, племянника Парпиева, в награду за то, что тот душу положил, чтобы засадить по ложному обвинению бизнесмена Джахонгира Умарова. А Нуриддинова Фатхиддина [фабриковавшего дело на Умарова - подбросившего ему наркотики] назначил замдиректором Шодлика за то, что тот не сдал Улугбека [когда дело получило широкую огласку и Нуриддинову пришлось предстать перед судом]. В то время они оба были уволены из органов за то, что по ложному обвинению посадили Джахонгира Умарова. У Улугбека перед этими двумя язык короток [потому что они смолчали, что заказ исходил от него], однако придет время, и эти темы еще поднимут вновь, и все они получат по заслугам.



Кем является мент, который "отжал" здание театра "Ильхом"? Хайдаров Нематулла Ибрагимович (точное отчество – Ибрагимджанович, – ред.), родился 5 октября 1979 года в Андижане, окончил Высшую школу пожарной безопасности. 4 года учебы [из полного курса] занимался тем, что чистил, убирал двор Парпиева, бедный родственник, короче. Работал в качестве раба, даже ноги мыл Парпиеву. Потом стал ментом. Но даже ментовскую должность толком не освоил. Теперь стал виновником скандала, выкупив здание театра "Ильхом". На самом деле "Ильхом" оформлен Улугбеком Турсуновым на имя этого недомужика Нематуллы. Сейчас он вынужден отсиживаться, прижав одно место, и получая тумаки от своего шефа Парпиева. Блин, до какой степени низкие лизоблюды управляют государством".



Эти сведения объясняют, почему правительственные чиновники стремятся обслужить интересы загадочного "реконструктора-застройщика". Но мне бы хотелось объяснить, почему я считаю эту информацию соответствующей действительности, а не чьей-то безосновательной попыткой "ущипнуть" президентскую семью.



Дело в том, что в ней упомянуты обстоятельства, которые не публиковались и о которых известно лишь людям, знакомым с историей ташкентского бизнесмена Джахонгира Умарова, наладившего выпуск масложировой продукции, в частности, растительного масла и мыла, владельца предприятия "Интеграл Инвест", где работали около 1500 человек.



В 2018-м году AsiaTerra писала, что милиционеры подбросили ему наркотики. Это произошло будто бы по заказу некоего Абдушукура Абдуллаева, бывшего партнера Умарова, не желавшего отдавать ему половину бизнеса, "отжатого" в его пользу с помощью всесильного генерала СНБ Шухрата Гулямова. После того как в 2017-м Гулямову дали пожизненный срок за "измену родине", Умаров стал добиваться возвращения своей собственности. И Абдуллаев якобы подговорил "подставить" его старшего оперативника управления уголовного розыска ГУВД Ташкента Фатхиддина Нуриддинова, что тот и сделал. 22 января 2018-го в офис "Интеграл-инвеста" ворвались более 10 человек в черных масках под руководством самого Нуриддинова. За операцию отвечал представитель уголовного розыска – оперуполномоченный Азим Махмудов. Во время обыска в офисе "обнаружили" несколько грамм опиума. Умарова арестовали и одиннадцать дней держали в ГУВД Ташкента, где, под руководством следователя Джасура Якубова, Фатхиддин Нурутдинов и еще несколько человек избивали его, требуя признания вины. Однако защите предпринимателя удалось доказать его невиновность, добыв аудиозапись, где Нуриддинов хвастался проведенной им "спецоперацией". Нуриддинов, Якубов и старший оперативник уголовного розыска столицы были уволены, около десятка сотрудников милиции наказаны в дисциплинарном порядке – но не за преступления, а за "ошибки" при ведении следствия по делу Умарова. Несмотря на очевидную невиновность Умарова, 25 августа суд Алмазарского района Ташкента по уголовным делам под председательством Зафара Бобонова вынес ему обвинительный приговор за незаконное хранение наркотиков с целью сбыта, и приговорил к 5-летнему заключению. Тем не менее последняя из наших статей об этом деле завершалась на мажорной ноте: вскоре Умарова все-таки освободили, прямо из зала суда, во время кассационного заседания.



Однако – чего читатели уже не знают – затем его посадили снова, и на волю он вышел лишь в 2019 году (по некоторым причинам мы об этом не писали). Тогда же нам стали известны и истинные причины его "заказа", не озвучиваемые ранее родственниками Умарова, - они боялись. Тот человек, который его "заказал", был отнюдь не Абдуллаев. Последний не имел отношения к системе МВД и не мог отдать подобное поручение целому управлению угрозыска ГУВД (ведь Нуриддинов был только одним из участников "спецоперации" с подбрасыванием опиума и пыток Умарова), а потом, когда преступление раскрылось, спасать его от уголовного наказания. По нашим сведениям, это было сделано по указанию Улугбека Турсунова, - того самого первого заместителя начальника ГУВД Ташкента, брата Ойбека Турсунова, старшего зятя президента Мирзиеева, - в ходе захвата Ойбеком Турсуновым сектора масложировой промышленности страны. И вот теперь о скрытой стороне произошедшего упомянул и источник сайта Эльтуз.



Все ссылки на публикации по делу Джахонгира Умарова здесь.



В настоящее время старший зять Шавката Мирзиеева успел взять под свой контроль Капиталбанк, один из крупнейших частных банков Узбекистана, а также, по неофициальным сведениям, вместе с отцом и братом, - ЦБ, Узкард, APEX Insurance, Нацгвардию, СНБ и милицию, и сейчас переоформляет на арабскую компанию построенный в 2016 году отель Hyatt Tashkent, на возведение которого государство потратило по меньшей мере 205 миллионов долларов (для сравнения: это четверть валютных поступлений страны от продажи годового урожая хлопка).



Алексей Волосевич Источник - asiaterra.info

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