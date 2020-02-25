Коронавирус атакует Италию: заражения, смерти, беспечность, - Алла Ярошинская

18:17 26.02.2020

Страна ЕС занимает уже третье место в мире по инфицированным COVID-19 - после Китая и Южной Кореи.



Вот уже несколько дней знакомая из итальянского Милана сообщает тревожные новости, больше похожие на сводки с полей боя: противник (коронавирус) захватывает все больше территорий, люди инфицируются очень быстро, появились даже смертельные случаи. Итальянская пресса в эти дни напоминает растревоженный улей - главные новости сосредоточены только на этом неожиданно свалившемся на итальянский парадайз несчастье. Как сообщила на днях миланская онлайн-газета Open, пока правительство консультировалось с различными политическими силами, чтобы выработать стратегию борьбы с "чумой" 21 века и издать "указ о сдерживании коронавируса", власти на местах, где больше всего угроза его распространения, превентивно приняли некоторые самостоятельные решения.

Еще 22 февраля Open сообщала, что "с 24 по 29 февраля учебная деятельность ломбардских университетов будет приостановлена". Об этом журналистам рассказал Ренцо Морзенти Пеллегрини, ректор университета Бергамо и президент Конференции ректоров ломбардских университетов. "Мы полагаем, что при отсутствии указаний со стороны властей все мероприятия могут возобновиться в понедельник, 2 марта", - говорилось в его официальном заявлении. Выпускные сессии и экзамены также откладываются: каждое учебное заведение решает самостоятельно, когда именно их отсрочить. В тот же день поздно вечером правительство Италии объявило о чрезвычайных мерах для борьбы с распространением коронавируса.



В соответствии с планом десять небольших городов в северных регионах Ломбардия и Венето полностью изолированы. В зону "отчуждения" попали муниципалитеты Кастильоне-дʼАдда, ВоʼЭуганео и Кодоньо, Казальпустерленго, Фомбио, Малео, Сомалья, Бертонико, Терранова-деи-Пассерини, Кастельгерундо и Сан-Фиорано. Премьер-министр Джузеппе Конте объявил о запрете въезжать или выезжать из районов вспышки вируса (или только по специальному разрешению). Все школьные и спортивные мероприятия в этих районах приостановлены. Отложено более сорока футбольных матчей, в том числе - не менее четырех игр серии А. Кроме того, в этих населенных пунктах закрыты все школы, магазины и музеи, государственные учреждения работают в сокращенном режиме. В Милане приостановил свои спектакли старейший театр La Scala, в Венеции отменен знаменитый костюмированный карнавал, на который ежегодно съезжаются туристы со всего мира. Кафедральный собор в Милане и театр Ла Фениче в Венеции тоже закрыты. Власти обратились к 50 000 жителей пораженных коронавирусом районов с просьбой не выходить из дома.



Сразу же после оглашения решения правительства начались движения в других итальянских регионах по защите граждан от проникновения вируса на их территории. В частности, вчера, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA, "регион Калабрия внес предложение о региональном постановлении по мерам предосторожности в связи с чрезвычайной ситуацией. В нем предусматриваются закрытие школ и университетов, приостановка общественных мероприятий, а также меры, связанные с контролем аэропортов при пассажирском транзите, и установление еще одного бесплатного номера телефона" для обращения граждан. Предложение внес президент области Калабрия Джоул Сантелли (бывший государственный секретарь в правительстве Берлускони из его партии Forza Italia).



Уволить нельзя оставить



"Постановление, - сказал Сантелли, - также содержит принятие мер предосторожности в отношении людей, прибывающих в Калабрию из так называемой „красной зоны" (так называют в Италии территорию муниципалитетов с наибольшими ограничительными мерами - А.Я.) и районов с группой высокого риска - Китая и Кореи. Это предложение рассматривается Национальным научным техническим комитетом по гражданской защите в ожидании получения подписи министра здравоохранения".

Как сообщает ANSA, правительство Италии во главе с Джузеппе Конте совместно с некоторыми руководителями регионов уже после введения в действие плана борьбы с коронавирусом рассматривало возможность закрытия национальных границ, то есть временного приостановления действия Шенгенского соглашения. Однако было принято решение пока эту меру не вводить. Впрочем, похоже, что туристы туда и сами сейчас не станут ломиться.



Коронавирусные контрсанкции



По данным международного сайта Worldometer, имеющего лицензию ООН для проведения исследований, по состоянию на 25 февраля сего года Италия занимает третье место в мире по инфицированным коронавирусом COVID-19 - после Китая и Южной Кореи. Хотя и с большим отрывом. Однако скорость поражения людей нарастает. Если 20 февраля было зарегистрировано всего четыре случая заражения, то 25 февраля в середине дня - уже 270. Прирост за последние сутки составил 41 человек. Умерло в общей сложности семь.



Почти половина случаев зарегистрирована в Ломбардии. При этом не менее 76 в Кодогно, три в Кастильоне-дʼАдде, два в Пиеве Порто Мороне, по одному в Касалпустерленго, Пиццигхеттоне, Сесто Кремонезе, в Санта Кристина и Биссоне, Медилье, Сесто Сан-Джованни и в Монце. Последние случаи зарегистрированы вблизи Бергамо: два в Альцано-Ломбардо, по одному в Сериате и в самом Бергамо. А также - 25 случаев в Венето, 19 - в Во "Еуганео, три в Доло, один в Мире и два в Венеции. Девять в Эмилии-Романье (все в Пьяченце). По три в Трентино-Альто-Адидже (туристы из Ломбардии), в Пьемонте (три ранее подтвержденных случая были позднее отозваны), Риме (включая одного человека, который был репатриирован). По данным сайта, по меньшей мере, 23 пациента (из которых 17 в Ломбардии) находятся в критическом состоянии в реанимации. Выздоровел один.



Беда пришла откуда не ждали



Пока, как показывает статистика, умирают старые и ослабленные люди. Самый большой "урожай" пришелся на 24 февраля - четыре новых случая, и все мужчины: 62-летний из Комо, 80-летний в Милане (больница Сакко), 84-летний в Бергамо. 88-летний мужчина в Казелле Ланди.

Но главное, что сейчас беспокоит итальянские власти, это случаи заражения вирусом людей, которые не имели контактов с первичными его носителями. "Я думаю, что эти три случая (в области Венето), которые не имели контакта с основным носителем, показывают, как этот вирус стал повсеместным, так что, как и при симптомах гриппа, вы получаете его и не знаете, от кого вы его получили", - сказал президент Венето Лука Зайя. А специалист из Всемирной организации здравоохранения Вальтер Ричкарди отметил: "Была допущена серьезная ошибка, что не помещали в карантин людей, прибывших в Италию из Китая".



Для изучения ситуации на месте в Италию прибыла совместная миссия Всемирной организации здравоохранения и Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.



Алла Ярошинская

25.02.2020