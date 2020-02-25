В борьбе с коронавирусом Китай использует метод кнута и пряника, - Н.Клокова

18:21 26.02.2020 Чтобы остановить эпидемию и выиграть время на разработку вакцины, власти КНР прибегают к беспрецедентным мерам.



Количество смертельных исходов от заражения коронавирусом на территории континентального Китая, согласно информации Национальной комиссии здравоохранения на 24 февраля, достигло 2592 человек. По меньшей мере 149 новых смертельных случаев зарегистрированы в провинции Хубэй, где началась эпидемия. По всей стране выявлено 409 новых случая заражения, из которых 398 - в Хубэе. Таким образом общее число инфицированных достигло 77,150 человек. Количество выздоровевших, по последним данным, - 24,734 человека.

31 декабря Китай оповестил ВОЗ о нескольких случаях заболевания коронавирусом

11 января - первый смертельный случай в КНР

13 января - первый случай заражения новым вирусом за пределами Китая, в Таиланде

30 января ВОЗ заявила о чрезвычайной международной ситуации

2 февраля - первый смертельный случай вне Китая, на Филиппинах

7 февраля умер китайский врач Ли Вэньлян, первым поднявший тревогу из-за нового вируса

11 февраля ВОЗ дала вирусу название COVID-19

Еще за 2 дня до начала китайских новогодних каникул власти закрыли все пути в провинцию Хубэй и из нее, чтобы ограничить распространение вируса. А на прошлой неделе администрация Хубэя ввела строжайшие карантинные меры. Ззапрещено движение пешеходов и частного транспорта, за исключением работников отдельных предприятий и медучреждений, а также спецтранспорта в рамках определенного распорядка. Только один человек от семьи может выходить на улицу раз в 3 дня, а супермаркеты больше не обслуживают индивидуальных покупателей. Продукты можно заказать онлайн с официально организованной доставкой. Нарушителям предписаний грозит штраф в размере 500 юаней (около 5 тыс. руб.) и задержание до 10 суток.

В интернете появляется все больше постапокалиптических фото и видео: опустевшие улицы; люди в самодельных защитных костюмах из полиэтиленовых пакетов, пластиковых бутылок и плавательных масок; домашние питомцы, которых некоторые хозяева выгуливают, спуская на поводке из окон; полицейские, патрулирующие города с помощью дронов и через громкую связь призывающие носить медицинские маски. В соцсетях жители Хубэя все чаще жалуются на то, как тяжело постоянно сидеть взаперти.

Чтобы "выиграть" время на разработку вакцины и не допустить пандемии, властям пришлось ограничить свободу почти 60 млн человек, проживающих в провинции.



В ходе борьбы с COVID-19 заразились уже более 3000 человек из медицинского персонала и врачей, по меньшей мере 10 скончались. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус утверждает, что коронавирусная инфекция COVID-19 менее опасна, чем атипичная пневмония SARS: в 2003 году Китай справился с ее вспышкой за 10 месяцев, смертность составила 9%. Но степень заразности нового вируса в разы выше - вирусом SARS были инфицированы около 8,500 человек, тогда как COVID-19 уже поразил более 79 тысяч человек.

По словам Гебрейесуса, в четырех из пяти случаях заражения коронавирусом болезнь протекает в легкой форме, 80% пациентов с ним справляются. И только 14% страдают тяжелыми осложнениями в форме пневмонии, 5% находятся в критическом состоянии, 2% умирают. Дети подвержены заражению меньше взрослых, и чем больной старше, чем выше риск летального исхода. По последним данным, уровень смертности от COVID-19 в КНР снизился до 0,7%, и только в провинции Хубэй он составляет 4%.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период может достигать 24 дней. При этом клинические исследования показали, что вирус сохраняет жизнеспособность на поверхностях в течение нескольких часов. Мифы о токсичности посылок с AliExpress и любых других отправлений из Китая - лишь результат бурной народной фантазии и повод для интернет-мемов.

Любители теорий заговора подозревают, что эпидемию могли вызвать исследования бактериологов в Ухане, но китайские источники это отрицают. Хотя Уханьский институт вирусологии подтвердил, что с декабря занимается исследованием коронавируса. Власти КНР наиболее вероятным источником считают диких животных, но на летучую мышь пока всю ответственность не перекладывают.



COVID-19 принципиально отличается от других коронавирусных инфекций и показал устойчивость к вакцинам против пневмонии других типов. Китайское министерство науки и технологий обещает подготовить вакцину против этого вируса не ранее апреля 2020 года. По словам замглавы министерства Сюй Наньпина, клинические испытания выявили три способа лечения, включая использование стволовых клеток и препарата "Фавипиравир" - Чжэцзянская фармакологическая компания уже получила разрешение властей начать продажи данного противовирусного средства в качестве потенциального лекарства от COVID-19, хотя клинические испытания еще продолжаются.

Для борьбы с коронавирусом применяется также плазмотерапия: больным переливают донорскую кровь пациентов, уже справившихся с заболеванием. По данным Клинического центра общественного здравоохранения Шанхая, такой метод дает воодушевляющие результаты. Представители ВОЗ признают действенность плазмотерапии лишь в ряде случаев.



Посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй заявил в понедельник, что Китай разработал прототип вакцины, эффективность которой достигает 85-90%, но требуются дальнейшие испытания. По словам дипломата, пока наиболее действенными против нового коронавируса считаются противомалярийный препарат хлорохина фосфат и некое лекарство советского производства. Ранее Чжан сообщал, что до конца февраля Китай справится со вспышкой коронавируса, а в провинции Хубэй власти рассчитывают достичь полного успеха в марте. Китайские чиновники придерживаются оптимистической линии, предполагающей безусловную скорую победу над эпидемией.



Такой же настрой царит и в китайских СМИ, не отличающихся разнообразием мнений и версий (так или иначе все они принадлежат государству и подконтрольны компартии). Китай не терпит обвинительной риторики в свою сторону - и демонстративно, впервые с 1998 года, выслал трех журналистов Wall Street Journal за публикацию статьи под заголовком, называющим страну "азиатским больным". Такой термин применялся к Китаю во время Опиумных войн - он символизирует отсталость страны и считается крайне унизительным для ее народа.



Судя по всему, мелкий и средний бизнес к чиновникам прислушивается. Многие китайские предприятия до сих пор не вышли с новогодних каникул. Поставщики Apple в Китае на две недели приостановили работу, Toyota на месяц остановила все свои заводы, Adidas объявил о временном закрытии китайских магазинов. На этом фоне потребление КНР нефти в феврале снизилось на 25%. Продавцы на том же AliExpress откладывают отправления оплаченных покупок до марта. РЖД сообщает, что грузовые перевозки с Китаем осуществляются без ограничений, но пассажирские рейсы пока приостановлены до 1 марта.



Буквально накануне председатель КНР Си Цзиньпин призвал руководителей регионов как можно быстрее восстановить рабочие и производственные процессы. Руководство Китая обещает ввести временные налоговые послабления для малого и среднего бизнеса, а также гарантировать своевременные выплаты зарплат на всех уровнях. Председатель Си подчеркнул важность поддержания стабильности внешнеэкономических связей, торговли и инвестирования на прежнем уровне - и уже на следующий день промышленность КНР стала "оживать".

Тем временем глава ВОЗ не исключает вероятность неблагоприятного развития эпидемиологической ситуации в глобальном масштабе - коронавирус проявился уже почти в 30 странах. По информации ВОЗ, зарегистрировано более 2000 случаев заражения вне КНР, умерли 23 человека. На территории РФ, как сообщает Роспотребнадзор, подтвержденных фактов заражения по-прежнему два.

Минздрав КНР рапортует о том, что количество выздоровевших впервые превысило число новых случаев заражения. Уже более 23 тысяч пациентов были выписаны из лечебных заведений. Однако есть мнение, что такой значительный спад роста заболеваемости связан со сменой способа регистрации пациентов в провинции Хубэй: теперь в официальную статистику включают только больных с диагнозом, подтвержденным при помощи генетического теста.



В целом же китайская нация в очередной раз продемонстрировала способность к мобилизации и самоконтролю. В Ухане за несколько недель построили временные инфекционные госпитали "Хошэньшань" и "Лэйшэньшань" на 2600 койко-мест. 13 выставочных и спортивных центров превратили в лечебные заведения для пациентов с легкими симптомами, еще 19 - в процессе перестройки. Для борьбы с коронавирусом в Хубэй со всей страны было командировано более 30 тысяч медперсонала. Под Пекином за 6 дней построили новый завод по производству медицинских масок, который должен выдавать 250 тысяч единиц продукции в день. Всего в КНР ежедневно производится около 20 млн масок.



Для населения открыто около 400 горячих бесплатных линий психологической поддержки. Власти будут выдавать премии врачам и другим участникам общенациональной программы по борьбе с COVID-19. Минфин КНР выделил на борьбу с коронавирусом более $14 млрд. А актер Джеки Чан пообещал выплатить 1 млн юаней (около 9,2 млн руб.) за разработку эффективного лекарства.



Поощрительные меры вводятся параллельно со строжайшими карательными. За коррупцию, производство и распространение фальшивых лечебных препаратов, злонамеренное заражение окружающих короновирусом и причинение вреда медикам в период борьбы с эпидемией в КНР предусмотрено суровое наказание, вплоть до смертной казни. Уже известны случаи возбуждения дел против жителей провинции Хубэй и соседних регионов за сокрытие контактов с больными и посещений Уханя.

В Китае такой подход оказывается довольно действенным. Теперь вопрос в том, понадобится ли китайский опыт другим странам - и смогут ли они им воспользоваться.



Наталья Клокова

25.02.2020 Источник - rosbalt.ru

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