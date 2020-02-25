КырПолитикум. Депутата Каракольского горкенеша Айтбаева избил коллега Чолпонбаев за одобрение отчета мэра

18:39 26.02.2020

6 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



В Караколе депутат местного кенеша от СДПК Туганбек Чолпонбаев избил своего коллегу из партии "Табылга" Азамата Айтбаева. Об этом 24.kg сообщил сам пострадавший.



По его словам, 25 февраля на сессии городского кенеша депутаты рассматривали отчет мэра Каракола. После заседания Туганбек Чолпонбаев пригласил Айтбаева в другую комнату, где стал наносить удары по голове.

"Коллега закрыл комнату, а затем стал избивать за то, что я предложил поддержать отчет мэра. До этого Туганбек Чолпонбаев просил других депутатов не принимать отчет градоначальника. Я написал заявление в УГКНБ Иссык-Кульской области, прошел экспертизу. Медики диагностировали сотрясение головного мозга. Позже депутат просил у меня прощения", - сказал Азамат Айтбаев.