Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан

18:49 26.02.2020

26 февраля 2020, Бишкек - Иван МАРЧЕНКО



Сборная Кувейта по хоккею с шайбой не сыграет на чемпионате мира среди команд четвертого дивизиона. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР со ссылкой на Федерацию хоккея.



Чемпионат пройдет 3-5 марта в Бишкеке. Ожидалось участие сборных Кыргызстана, Кувейта, Малайзии и Филиппин. Сегодня стало известно, что кувейтцы не приедут. "Так решил шейх Кувейта из-за выявления в стране коронавируса и введения карантина", - отметили в ГАМФКиС.

Во всех матчах сборной Кувейта засчитают техническое поражение (5:0). Программа турнира сократилась до трех игр.