Токаев поручил детально разобраться с Каз-финансовыми пирамидами

19:49 26.02.2020

Токаев поручил детально разобраться с финансовыми пирамидами

Он заявил о недопустимости повторения подобных случаев.



Президент Казахстана провел совещание с руководителями правоохранительных структур и государственных органов, осуществляющих регулирование и мониторинг финансового рынка, передает zakon.kz.

По информации Акорды, были рассмотрены вопросы, связанные с пресечением незаконной деятельности кредитно-финансовых организаций, которые нанесли серьезный материальный ущерб гражданам.



Касым-Жомарт Токаев поручил детально разобраться в сложившейся ситуации, вызвавшей широкий общественный резонанс, принять меры по недопущению нарушения прав граждан, привлечь виновных к ответственности. Глава государства заявил о недопустимости повторения подобных случаев в будущем и важности проведения работы по повышению финансовой грамотности населения.



Кроме того, на совещании были обсуждены вопросы регистрации автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС с нарушением национального законодательства.



Президент дал поручение Правительству подготовить варианты решения данной проблемы с учетом казахстанского законодательства, а также интересов как государственного бюджета, так и владельцев автотранспортных средств.



Ранее сообщалось, что ущерб от ломбардов и финансовых пирамид в Казахстане оценили в 5 млрд тенге.