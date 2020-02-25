Таджикских цыган-люли тоже пытаются собрать/загнать на выборы

20:42 26.02.2020

Таджикских люли пригласили на выборы, но они не знают кандидатов в депутаты



Люли или цыгане кишлака Шодоб-1 Варзобского района получили приглашения на голосование на парламентских выборах, но они не знают, какие кандидаты в депутаты баллотируются по их округу.

Хайриддин Усмонзода, один из претендентов на мандат нижней палаты парламента и бывший ректор Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде заявил, что пока не провел встречу с жителями кишлака, но прекрасно знаком с проблемами таджикских цыган.



Баходур Нуров, житель Шодоб-1 сообщил Радио Озоди, что сельчане уже получили приглашения на голосование на парламентских выборах. По словам другого жителя села Субхона Джунайдова, люли знают, что 1 марта пройдут выборы, но при голосовании им будет необходима помощь членов избирательного участка.

В селе Шодоб-1 проживает около 200 семей. Жители села заявили, что до сих пор не было проведено ни одной встречи – ни с кандидатами в депутаты в республиканский парламент, ни с кандидатами в местные маджлисы. "Мы ждем встречи с ними. Мы хотим, чтобы они узнали о наших многочисленных проблемах, мы хотим рассказать им о социальных проблемах, в то числе, безработице, о разбитых неотремонтированных дорогах, о переполненных мусорных свалках", говорит житель села Диловар Махмадалиев.

Местные власти, по всей видимости, предпочли не рассказывать люли села Шодоб-1 о предстоящем политическом событии: жители лишь знают, что нужно отдать свой голос кому-то одному из кандидатов в депутаты. Житель села Сафар Хайдаров признался, что они абсолютно ничего не слышали о политических партиях Таджикистана.



По словам собеседников Радио Озоди, они и в прошлом активно участвовали в голосованиях на выборах, но ни один из кандидатов из депутаты не встречался с ними.

"Сейчас люли хотят иметь своего представителя в местных маджлисах, чтобы власти узнали об их многочисленных проблемах", говорит глава села Шодоб-1 Абдурозик Шарбатов. "Знаете, в 1995-1996 г.г. наши люли были очень слабыми. Сейчас, слава Богу, примерно 80 процентов получили среднее образование, люли, в частности участвовали в строительстве дорог к рынку "Кушониен", в прокладке отопительных труб", - говорит глава села.

Люли поселились в кишлаках Шодоб-1 и Чагатой Варзобского района около 70 лет назад. Если старшее поколение люли по-прежнему просит милостыню, то молодежь зарабатывает привычным для Таджикистана способом - они едут на заработки в Россию, работают там на стройках.



Люли, живущие в других регионах Таджикистана, также хотят встретиться с кандидатами в депутаты и рассказать о своих проблемах. 78-летний Самандар Баракаев, житель махаллы Кучабог города Гиссара говорит, что никто из местных люли пока не получал приглашение на голосование на парламентских выборах. "Мы ждем приглашения, мы также ждем встречи с кандидатами в депутаты. Пока никаких встреч с участием кандидатов не было", - говорит он.

Ранее ООН подвергала таджикские власти критике за то, что не считают необходимым подготовить отдельную программу по улучшению социального и правового положения народности люли.



Таджикские люли проживают в Варзобе, Пенджикенте, Гиссаре, Шахринау, Вахдате, Восе, а также в районе Джалолиддини Балхи.