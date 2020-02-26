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Ливийский политический диалог ­под вопросом, - Равиль Мустафин
23:01 26.02.2020

В России не замечают у противоборствующих сторон готовности выполнять решения Берлинской конференции

В среду во Дворце наций в Женеве под эгидой ООН должен был начаться новый раунд межливийских переговоров на политическом треке. Планировалось участие 40 человек: по 13 представителей от Палаты представителей (ПП, законного парламента, базирующегося в Тобруке) и от Высшего государственного совета (ВГС), поддерживающего правительство Сараджа, а также 14 представителей, избранных спецпредставителем генсека ООН по Ливии Гасаном Саламе.

Однако еще 24 февраля парламентарии из Тобрука отказались от участия в политических переговорах и, по сообщению агентства Libya Herald, призвали всех членов делегации вернуться из Женевы в Ливию. Главной причиной послужило вмешательство миссии ООН "в процесс определения участников переговоров". Дело в том, что из 13 человек, определенных ПП, Саламе по никому не понятной причине отобрал лишь пятерых. Сторонники главкома Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара усмотрели в этом плохо скрытую попытку ооновского чиновника "подсудить" на переговорах в пользу Правительства национального единства (ПНЕ) Фаиза Сараджа.

Что касается других требований со стороны ПП, то они подразумевают разоружение и роспуск террористических групп и криминальных банд в Триполи; признание ЛНА единственной законной военной организацией; признание ПП единственным легитимным парламентом в стране; учреждение президентского совета в составе председателя и двух его заместителей, которые будут представлять интересы трех ливийских регионов (Киренаики, Триполитании и Феццана), а также правительства во главе с премьер-министром и двумя заместителями, представляющими три ливийских региона.

Кроме того, парламент в Тобруке – так же как, впрочем, и делегация ВГС – настаивал на предварительном ознакомлении с повесткой дня. Другой причиной отказа ВГС от участия в Женевских переговорах стало заявление его председателя Халеда аль-Мишри, который считает, что нет смысла начинать политический процесс, пока не будет достигнут прогресс на военном треке.

Напомним, что 23 февраля в Женеве закончился второй раунд переговоров военных представителей враждующих сторон в формате "5+5". Результаты его работы дипломаты западных держав оценили чуть ли не как прорыв на пути к прочному и длительному перемирию. Во всяком случае, в совместном заявлении посольств Франции, Германии, Италии, Великобритании и США в Ливии, а также делегации ЕС говорится, что был достигнут "значительный прогресс" в переговорах по перемирию.

В действительности оптимизм европейцев и американцев выглядит чрезмерным и наигранным, в том числе для сторонников Сараджа. Весь "прогресс" заключается в том, что стороны выработали проект соглашения о перемирии, который направят своим руководителям на рассмотрение. И еще неизвестно, как эти руководители отнесутся к данному проекту.

На самом деле после состоявшихся в январе встречи по Ливии в Москве и Берлинской конференции, на которых, казалось бы, началось возрождение мирного политического процесса, он стал быстро пробуксовывать. Комментируя переданный Гасаном Саламе Москве проект соглашения между Сараджем и Хафтаром о стабилизации и укреплении режима боевых действий, замглавы МИД РФ Михаил Богданов сказал, что Россия не наблюдает ни у одной из противоборствующих ливийских сторон готовности выполнять решения Берлинской конференции по урегулированию в Ливии. Более того, в текст проекта резолюции ООН по Ливии не было включено упоминание об иностранных террористах и боевиках, хотя эксперты Совбеза ООН регулярно информируют об их переброске в Ливию. Москва также отмечает, что это происходит при содействии Турции.

Складывается впечатление, что многие западные страны и ООН просто боятся связываться с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, который шантажирует их "открытием шлюзов" для миллионов мигрантов в Европу. Отсутствие сдерживающего фактора ведет к тому, что его действия в Ливии становятся все более дерзкими. А последствия агрессивной политики Анкары могут оказаться катастрофическими как для самой Ливии, так и для соседних африканских и арабских стран.

По данным ряда СМИ, Анкара уже перебросила в Ливию 8 тыс. сирийских наемников и примерно 2 тыс. турецких солдат и военных специалистов, в том числе боевиков из ЧВК Sadat, а также четыре тяжелых танка Leopard 1T, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) Т-300 Kasirga, несколько самоходных крупнокалиберных артиллерийских установок Т-155 Firtina, бронеавтомобили и другую технику. Наличие РСЗО, которые предназначены для ведения огня по площадям, говорит о том, что Эрдоган готов вести войну "до последнего ливийца".

К моменту подписания номера в печать никаких сведений о начале политического раунда межливийских переговоров не поступило.

26.02.2020

Источник - ng.ru
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