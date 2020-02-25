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Таджикский след на ВДНХ: тайны исчезнувшего павильонаТаджикский след на ВДНХ: тайны исчезнувшего павильона
00:01 27.02.2020

Во времена Советского Союза каждая союзная республика имела свое представительство на Выставке достижений народного хозяйства (ВДНХ). Был там и павильон Таджикской ССР, хотя сейчас он отсутствует. Куда же он делся?

ДУШАНБЕ, 10 сен - Sputnik, Лев Рыжков. В истории советской архитектуры павильон Таджикской ССР на ВДНХ являл собой удивительный синтез тысячелетних традиций и абсолютного новаторства. Он был подобен метеору, яркому, но, увы, исчезнувшему слишком быстро.

Таджикистан - скромен, но богат

Строительство таджикского представительства на Всесоюзной выставке началось в 1937 году. Открыли павильон в 1939. После Великой Отечественной войны здание реконструировали.

"Павильон Таджикистана был одним из самых маленьких на ВДНХ, - говорит писатель и журналист Амирам Григоров. – Сейчас в республике проживают 9 миллионов человек, но восемьдесят лет назад численность населения советского Таджикистана составляла всего 900 тысяч человек. Таджикистан являлся самой маленькой республикой СССР, вот и здание постоянного представительства на ВДНХ тоже оказалось не из самых больших".

Павильон состоял из пяти залов и представлял собой смешение разных архитектурных стилей – от мавританской школы до модного тогда конструктивизма. Один зал рассказывал о Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО). Другой - посвящен главному сельскохозяйственному продукту республики – хлопку. Здесь же установили скульптуру Сталина, пожимающего руку Мамлакат Наханговой – пионерке-"стахановке", самой известной таджикской девочке, собиравшей хлопка больше, чем целая бригада.

"Тут были фатимидские арки, арабески, витражи и росписи, - вспоминает Григоров. – На потолках бетонные балки с застекленными ячейками, подсвеченные лампами. Делали это чудо-мастера из Таджикистана. Потрясали воображение великолепные деревянные двери с изысканной резьбой, как на картине Верещагина "Двери Тамерлана".

Изразцы и интерьеры создавались по рисункам художника Петра Будо, через несколько лет погибшего на войне. И оформление таджикского павильона – это практически все, что осталось от его творческого наследия.

"Украшали павильон скульптуры "Таджикская семья" и "Единение рабочих и крестьян" авторства Антона Лавинского, - рассказывает Амирам Григоров. – Про этого человека рассказывали, что он внебрачный сын Владимира Маяковского. У входа в павильон Таджикской ССР стояли две скульптуры его авторства, которые впоследствии бесследно исчезли. Где их искать – никто не знает. Хотя есть надежда, что они могли уцелеть в частных коллекциях".

Павильон на ВДНХ - образец для подражания

Павильон Таджикской ССР на ВДНХ в то время можно было назвать законодателем мод в культурной жизни молодой республики.

Архитектура, живопись, прикладное искусство – все это возвращалось из Москвы обратно в Сталинабад (ныне Душанбе) и фактически устанавливало новые стандарты в искусстве. Так происходило, в общем-то, со всеми республиками Средней Азии.

Вот пример тому, именно с павильона Таджикской ССР началось реалистическое направление в таджикской живописи. Почему? Потому что здесь выставлялись картины Меджида Хошмухамедова, которого называли первым художником-реалистом Средней Азии. Именно его произведения дали начало европейскому искусству реалистического типа не только в Таджикистане, а и во всем регионе.

Открытый в 1939-м павильон фактически сформировал национальную архитектурную традицию, которой у таджиков формально не существовало.

Искусство Востока того времени, по словам исследователя, не имело национальных примет, было общим для всех народов Средней Азии. Например, великую архитектуру Самарканда и Бухары ощущали своей родной и узбек, и таджик, и туркмен. Но в условиях советской власти, началось национальное разделение искусства. В то время стали появляться произведения исключительно таджикского искусства. Однако большого разрыва между культурами так и не произошло.

Возвращение к истокам: какие секреты таит в себе павильон "Узбекистан" на ВДНХ

"Например, благодаря появлению московского павильона "Таджикская ССР" возникло некое подобие сталинабадского стиля, - рассказывает Григоров. – Город Сталинабад не очень походил на Ташкент. Столица Таджикистана не была многоэтажным городом. А архитектурные элементы модного тогда конструктивизма сочетались с мавританским украшательством".

Аварийный пережиток прошлого

Во второй половине 50-х произошло перепрофилирование павильонов. Если раньше национальные дворцы служили витринами союзных республик, то впоследствии они стали представлять отрасли народного хозяйства.

"Таджикская ССР" оказалась выставочным залом павильона "Культура СССР", - рассказывает писатель. - И в этом качестве павильон простоял еще около девяти лет. Пока не дали команду на снос".

Но сначала бывший павильон, ставший выставочным залом, незаметно исчез с карт. Точнее, сам объект был отмечен, но никак не обозначен. А в 1965-м бывшую "Таджикскую ССР" демонтировали.

"Уничтожать павильон не представляло никакой нужды, - считает Григоров. – Он никому не мешал, органично вписывался в архитектурный ансамбль. До наших дней от павильона дошли только фотографии и описания наиболее значительных экспонатов".

Впоследствии на месте "Таджикской ССР" установили доску почета. Но и она простояла недолго.

"Причина демонтажа заключалась в несоответствии технических параметров нормам эксплуатации, - объясняет историк Павел Нефедов. - Павильоны, построенные из дерева, имели калориферное отопление, примитивное водоснабжение. Они часто были даже без фундаментов. Промерзали насквозь стены, протекала крыша с заплатками из рубероида".

Никаких споров о судьбе бывшего таджикского павильона в принимавших решение инстанциях не возникло. Это, по мнению историка, свидетельствует о плохом, возможно, даже аварийном состоянии объекта. Ведь будь он в идеальном состоянии, вряд ли его предназначили бы под снос.

"Не надо забывать, что вся архитектура сталинского времени в середине 60-х воспринималась не как ценность, а как пережиток, - говорит Нефедов. - Люди писали в газеты: "Неловко перед иностранцами за то, что они здесь видят неудобную и архаичную архитектуру".

Видимо, поэтому о "Таджикской ССР" в те годы никто не сожалел.

Павильон снесли за одну ночь, чтобы наутро советские граждане не застали груду камней. И "Таджикистана" не стало - маленького, изящного, необыкновенно симпатичного павильона.

Атом на очереди

На месте павильона Таджикской ССР в настоящий момент строят павильон "Атом"

Сейчас на месте бывшего павильона Таджикской ССР зияет котлован. Информационные растяжки вдоль ограды означают, что здесь скоро построят новый павильон - атомной энергии.

На сайте правительства Москвы размещена подробная информация о проекте. Фасад здания станет стеклянным, интерьеры будут напоминать об орбите вращения электрона в атоме, а крышу озеленят и сделают смотровой площадкой.

Впрочем, нельзя сказать, что Таджикистан на ВДНХ совсем не представлен. Кое-что все же осталось. Например, позолоченная фигура таджички в национальном костюме с коробочками хлопка в руках, которая украшает недавно отреставрированный фонтан "Дружба народов".

Кроме того, прошлой осенью на ВДНХ прошла выставка-ярмарка "Дары солнечного Таджикистана", где были представлены фрукты, овощи, сладости, а также непревзойденный таджикский плов. А раз в году, в марте, в павильоне №72, республика организует празднование Навруза, отметить который приходят не только таджики, но и вообще все желающие.

Источник - Sputnik
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