КырВыборы 2020. Избирателям за продажу голосов грозят штрафами, - О.Гут

00:02 27.02.2020

26 февраля 2020 Оксана Гут



Очередная порция поправок в выборное законодательство уже, возможно, на следующей неделе поступит на заседание палаты в первом чтении. Проект закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР в сфере избирательного законодательства", как говорят инициаторы, это, скорее, приведение норм в соответствие. Так как закон о выборах, принятый парламентом в прошлом году, предусматривает ответственность лиц за то или иное деяние, но само наказание не прописано.

Целью предлагаемого законопроекта является предотвращение действий, которые искажают волеизъявление избирателей.



Подкуп и продажа голосов



Один из инициаторов депутат от фракции "Ата Мекен" Аида Исмаилова рассказала VB.KG о том, что с принятием закона в Кыргызстане будут наказывать не только за подкуп голосов, но и за их продажу, т.е. самих избирателей.

Подкуп голосов избирателей является способом работы кандидатов и результатом низкой правовой культуры граждан, отмечает она.



В международной практике существует ответственность избирателей за продажу своего голоса (уголовная в Германии, Дании, Канаде, Австрии, Швейцарии, и других демократических государствах). В этой связи проектом закона предлагается внести ответственность за принятие избирателем (участником референдума) для себя или для третьего лица денежных средств и материальных ценностей за реализацию избирательного права. Предлагается освободить от ответственности, если избиратель добровольно сообщил о распространении денежных средств и материальных ценностей за голосование в пользу предлагаемого кандидата.



Изначально инициаторы предлагали внести изменение в ст.87-3 Кодекса о проступках и назначить избирателям штраф от 20 тысяч до 30 тысяч сомов. Однако, от правительства поступило предложение, чтобы наказание за продажу голосов прописать в ст. 42-3 Кодекса о нарушениях, тем самым снизить размер штрафа до 3 тысяч сомов.

"Все-таки это наше население, мы должны применять к нему превентивные меры, просто чтобы люди понимали, что за продажу голоса есть ответственность и этого делать нельзя. Тем более, что для избирателей это будет норма испробована в первый раз, а население не всегда бывает информировано, поэтому мы решили принять рекомендации правительства".

И, напротив, для тех, кто подкупает голоса, ответственность будет ужесточена.

Для этого вносятся изменения в ст.192 Уголовного кодекса КР.

Так, предлагается наказывать кандидатов в депутаты ЖК, местного кенеша или в президенты за подкуп голосов вплоть до лишения свободы сроком до 2,5 лет и штрафом от 220 тысяч до 260 тысяч сомов.

Кроме того, расширяется список ответственных лиц, осуществляющих подкуп голосов избирателей. В том числе сотрудники штабов политических партий, участвующих в выборах.



Недостоверные данные



В ходе прошедших выборов озвучивались и фиксировались случаи, когда избиратели сообщали ложные сведения о включении или невключении их в списки избирателей. Данным законопроектом предлагается ввести ответственность граждан за предоставление заведомо недостоверных сведений при подаче заявления по Форме 2. При этом гражданин несет персональную ответственность только за предоставление заведомо недостоверных сведений о себе лично.



В ст.42-2 Кодекса о нарушениях предлагают прописать для избирателей штраф, к примеру, за смену избирательного адреса, в размере 3 тысяч сомов.

Также, как заявляют инициаторы поправок, одной из специфических проблем, возникающих в стране, является предоставление заведомо недостоверных сведений кандидатами на выборные должности.

Так, в ст.87-2 Кодекса о проступках за сокрытие сведений о наличии гражданства иного государства, неснятой или непогашенной судимости, или фальсификации иных документов (справок с места учебы, работы, залог и т.д.) предусматривается штраф от 20 тысяч до 30 тысяч сомов. То же деяние, совершенное государственными и муниципальными служащими – от 30 тысяч до 60 тысяч сомов с лишением права занимать определенную должности от года да двух лет.

Аида Исмаилова привела в пример депутатов Бишкекского горкенеша Павла Десятникова и Жусупбека Коргонбай уулу, у которых было выявлено гражданство другой страны. При этом "они просто покинули свои посты, не понеся никакого наказания".



Админресурс



Анализ и характер жалоб на "использование административного ресурса" кандидатами при проведении предвыборной избирательной кампании показал, что в законодательстве отсутствует реальный механизм привлечения к ответственности виновных лиц.

"Такое понятие как использование административного ресурса всем известно. Но законодательно до определенного времени оно не было раскрыто. По требованию международных наблюдателей после проведения прошлых выборов соответствующая норма была прописана и гласила: Лица, нарушившие требование настоящей статьи, несут уголовную, либо иную ответственность, предусмотренную законодательством. Но как раз-таки ответственность законодательством не была прописана. Вот и вносим".



Так, в Кодексе о проступках ст.87-1 прописывается ответственность за злоупотребление административным ресурсом - в ходе подготовки и проведении выборов и референдумов в день голосования кандидатами, руководителями, учредителями Государственных СМИ (муниципальных – это пока предложение – ред.), интернет-изданий, с долей государственного и муниципального участия более 30 % в целях избрания кандидата - наказание штрафом 2 категории.



То же деяние, совершенное руководителями государственных и муниципальных органов – штраф 2 категории (от 30 тысяч до 60 тысяч) с отстранением от занимаемой должности и лишением права занимать определенную должность от года до двух лет.

"На президентских выборах было зарегистрировано 11 жалоб на использование административного ресурса, но так как само определение не было раскрыто, имелись определенные препятствия для их рассмотрения".

Прочее

- На выборах президента КР в 2017 году в период с 1 октября по 14 октября было совершено 39 584 попыток кибератак Информационной избирательной системы, и в день голосования 15 октября 2017 года – 80 013. Проект закона предлагает внести изменения в статью 191 Уголовного кодекса КР и криминализировать преднамеренные попытки нарушения работы или фальсификации данных Государственных информационных систем, применяемых в выборном процессе.

- Кодекс КР об административной ответственности, который действовал до 1 января 2019 года, предусматривал ответственность за непредставление в избирательную комиссию необходимых для ее деятельности сведений или материалов, а равно невыполнение решений комиссии, принятых в пределах ее полномочий. Между тем, Кодекс КР о нарушениях не предусматривает ответственность за данное нарушение. Законопроектом предлагается ввести в него ответственность за невыполнение решений и требований избирательной комиссии.



- В целях совершенствования порядка рассмотрения жалоб на нарушения в ходе выборов, порядка разрешения избирательных споров, повышения прозрачности деятельности избирательных комиссий и доверия граждан к избирательной системе законопроектом предлагается установить конкретные сроки (гармонизация) подачи заявлений (жалоб) на нарушения избирательных прав субъектов избирательного процесса, на решения, действия (бездействие) избирательных комиссий - трехдневный срок обжалования.

Всего законопроектом предлагается внесение изменений в 8 статей.

В Кодекс КР о нарушениях – 2 новые статьи,

В Кодекс КР о проступках – 3 новые статьи,

В Уголовный Кодекс КР – в 2 действующие статьи,

В Административно-процессуальный кодекс – в 1 действующую статью.

Инициаторы проекта закона: Аида Исмаилова, Аида Касымалиева, Евгения Строкова, Кожобек Рыспаев, Иса Омуркулов, Алмазбек Баатырбеков, Улан Примов, Талант Мамытов, Умбеталы Кыдыралиев, Бактыбек Райымкулов, Айбек Алтынбеков, Сайдолимжон Джураев.