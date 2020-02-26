Почему Америка всем надоела, - Юрий Сигов

00:05 27.02.2020 Роль Соединенных Штатов многих раздражает, но и очень недооценивается



После 1945 года именно США управляют неким глобальным правительством.

Как бы сие банально ни звучало, но Соединенные Штаты не похожи ни на одну страну мира. И ни одно другое государство на нашей планете не вызывает столь бурные и противоречивые эмоции – от подчеркнуто нелепого обожания и гротескного поклонения до лютой нескрываемой ненависти. Об Америке (как и о футболе) по-прежнему могут, не моргнув глазом, высказать свое мнение абсолютно все, что в нашей стране, что в любой другой – от рядового телекомментатора до не менее рядового депутата. Плюс на Америку принято либо молиться до нанесения травм собственным лобовым выступам, либо именно на нее можно всегда свалить вину за все на свете – от уличного протеста в Африке до появления вируса в Азии.

Однако важнейший и, пожалуй, самый недооцениваемый аспект факта существования современных США обычно упускается из виду. А именно: с момента окончания Второй мировой войны именно Америка фактически управляет неким глобальным правительством, выполняя многие его важнейшие функции и "командуя всемирным парадом", как если бы наша планета была какой-то единой страной.

Разумеется, этими самыми "мировыми правителями" очень многие не просто недовольны, но и открыто возмущаются. Американцы лезут во все дырки. Всем, кто не согласен жить по-американски, угрожают. "Непонятливым" для начала читают устами своих министров и президента "обучающие лекции", а если кто не понимает "по-хорошему" – пуляют ракетами и устраивают разного рода "цветные политфестивали" по свержению законно избранных правительств (в американской интерпретации – диктаторов и нарушителей прав человека).



Если внимательно пройтись по списку недовольных Америкой, то выясняется, что даже среди ее союзников (не говоря уже о РФ и Китае) полным-полно несогласных и возмущенных. А если какой мировой политик утверждает, что их, американцев, надо как можно скорее поставить на место, сократить зоны американского влияния и отказаться от доллара с картинками президентов этой страны – так вроде как сразу же после подобных мер вокруг установится так называемый многополярный мир. А жизнь нашей планеты станет справедливее, и главное – безопаснее.

Но ведь даже если всем вроде как надоевшую своей наглостью, беспардонностью и вызывающей спесью Америку с поста мирового лидера попытаться отодвинуть, то в глобальном, а отнюдь не местечковом масштабе неизбежно возникнет очень даже серьезная проблема. Готов ли кто-то взять на себя американские обязанности и ответственность по огромному числу проблем, с которыми сегодня сталкивается мир? Есть ли вокруг нас на сегодняшний день такие желающие? Тем более что ведь ни Россия, ни Китай, ни кто-то иной даже в помине этого не потянут, хотя и не особенно пока к этому стремятся.

В результате каждый раз на встречах глав государств БРИКС подспудно доминирует уже не первый год одна и та же тема: позволять Америке по-прежнему править миром или с ней всем неамериканским коллективом продолжать бороться? Вот только по какой-то заколдованной случайности борцов с Америкой, как правило, в серьезном, а не декларативном формате так пока и не находится. Да и поддерживать хотя бы минимально конструктивные (если уж не партнерские) отношения с США желающих на порядок больше, чем тех, кто брызжет от ненависти в отношении Вашингтона исключительно антиамериканской слюной.



Если же забыть о существовании целого сонма различных международных организаций, континентальных и региональных структур самой разнообразной политической и экономической раскраски, то на сегодняшний день именно Соединенные Штаты функционируют не только как сильнейшая мировая держава, но и как негласное всемирное правительство. С той лишь разницей, что за него никто за границами Америки не голосует, а его распоряжения и указания далеко не всеми принимаются в мире как обязательные к исполнению.



Америка ведь по своему собственному усмотрению устанавливает некий "правильный" порядок для всех остальных государств мира. Правда, возмутительно? Еще бы. Да кто же с таким смирится? Поэтому показать себя на людях антиамерикански настроенным считается отнюдь не только в России, но и во многих других странах мира неким высшим политическим пилотажем. Правда, это происходит до того момента, пока критик США не встречается с самими американцами (особенно на что-то в мире влияющими).

И тут происходит прямо-таки магическое перевоплощение (особенно часто мне доводилось это видеть в Вашингтоне в лице президентов и премьеров постсоветских стран, их коллег из Латинской Америки и Африки). Куда сразу же девалась их антиамериканская спесь! И тут же они, заливаясь соловьем, выступали и "за равноправное и взаимовыгодное сотрудничество с США", и за "понимание американской позиции по ключевым вопросам современности", и за "важность инвестиций из Соединенных Штатов в национальную экономику". Не говоря уже о том, что практически у всех членов правительств государств Южной и Центральной Америки, а также Карибов дети, внуки и даже правнуки многочисленными семьями обитают именно в США, а вовсе не в Гондурасе или Гаити.



Беседуя в Вашингтоне с первыми лицами самых различных государств мира, мне часто приходилось слышать жалобы, будто США – это "самый большой и опасный террорист в мире". Это они, американцы, нападают на всех слабых, бомбят, не спрашивая ни у какой ООН разрешения, того, кто посмеет им в чем-то перечить. Да и единственное применение ядерного оружия в истории человечества совершили именно Соединенные Штаты. То есть известная доля сермяжной правды в этом обличении, очевидно, присутствует. Но это только для тех, кто с Америкой не связан и ею не управляет.



А вот сами американцы – что политики всех мастей, что политологи – абсолютно уверены, что только Соединенные Штаты обеспечивают и координируют самую важную борьбу в мире с самой для него серьезной угрозой (хотя с этим очень даже можно поспорить) – распространением ядерного оружия в "отмороженных государствах" и среди террористических групп. Именно Америке есть дело до ядерного разоружения Ирана и КНДР (непонятно, правда, а с какой стати, если ядерное оружие имеется и у самих США, и всех тех, кто пытается всем остальным его владение запретить). А вот другие государства подобный вопрос не особо волнует (кроме бесконечных дипломатических дискуссий).



А посмотрите на состояние мировой экономики. В ней Соединенные Штаты играют роль своего рода мирового экономического и финансового надсмотрщика и обеспечивают относительную стабильность всей системы мировой торговли. Разумеется, все это делают вовсе не ООН, не ВТО, не все остальные с виду предназначенные именно для этого международные структуры. Да в принципе и само их существование в любую секунду без американского участия (особенно финансового) потеряет всякий смысл.



Сколько лет на всех мировых форумах только и твердят: доллар США теряет свои позиции, он уже не главная валюта в мире, настало вроде как время с ним покончить окончательно и бесповоротно. И что? Да все по-старому. Единственной мировой валютой – что в Челябинске, что в Читтагонге – по-прежнему остается именно американский, а не австралийский или канадский доллар. И это, между прочим, тоже своего рода гарантия для всего мира, что на что-то реально осязаемое в мировых финансах по-прежнему можно не только банкирам-ростовщикам, но и обычным, еле сводящим концы с концами гражданам ориентироваться.

А ведь именно США после окончания Второй мировой войны обеспечивают сравнительно гарантированный и бесперебойный поток энергоресурсов на глобальные рынки, в том числе – из района Персидского (Арабского) залива. Опять-таки это может очень сильно не нравиться целому ряду стран, в том числе в мире весьма влиятельных. Но начнись в этом снабжающем энергией мир регионе крупный конфликт, навести там порядок ни у кого другого (по разным причинам) ни рука, ни сжимаемое в ней оружие не поднимется. За исключением американцев. Вспомните хотя бы "Бурю в пустыне" на территории Кувейта, занятой иракскими войсками.



Не случайно, что в том же Вашингтоне помимо всего прочего расположены штаб-квартиры таких контор, как Всемирный банк, Международный валютный фонд, Межамериканский банк развития и Организация американских государств. Да, можно с уверенностью сказать, что американская администрация имеет на эти структуры огромное и во многом определяющее влияние. Ну так пусть попробует кто другой нечто подобное над этими и иными организациями установить. Не думаю, что какая-то из этого выйдет польза.

Что же касается МВФ, то ни для кого не секрет, что американцы фактически им руководят (назначаемые туда по квотам европейцы и прочие клерки из других стран ни на что в глобальном масштабе не влияют) и выступают единственным гарантированным, замечу, заемщиком для стран, оказавшихся в финансовом тупике. Можно осуждать эту практику, можно полностью отказаться от любых дел с МВФ и его кредитами. Но ничего другого, что бы именно в мировом масштабе позволяло той же Аргентине по причине неизбежного финансового краха избежать гражданской войны (или вспомните ту же ситуацию в РФ в начале 1990-х), нет, и пока никто ничего похожего не придумал.

Кстати, в списке стран, против которых Америка ввела различные санкции, насчитывается 87 государств. При этом США довольно успешно заставляют к этим санкциям присоединяться своих ближайших вассалов-партнеров. Почему никто из них особо не упирается? Да потому, что Соединенные Штаты – крупнейший потребитель товаров со всего света: что китайских, что мексиканских с канадскими. Товаров самых разнообразных и в огромных количествах. Есть в мире страна, которая по этой позиции сможет заменить Америку? Да нет таковых. Поэтому, когда Вашингтон предлагает альтернативу – торговать с Россией, Ираном и КНДР или с американцами, выбор все без исключения страны мира сделают правильный.

Еще вот что надо обязательно учитывать. Если жгучее желание пнуть Америку ногой под столом перевешивает некое разумное начало, а потом так и захочется рассказать о содеянном на каком-нибудь форуме без участия американской стороны, помнить стоит следующее. Роль "мирового надсмотрщика", "распоясавшегося жандарма", "волка-санитара" в политических и торговых чащобах США взяли на себя отнюдь не по собственному желанию. А в силу сложившихся после Второй мировой войны обстоятельств.

Были ли шансы на подобное у кого другого? В принципе нет. Да, это сам западный мир вроде как негласно "поручил" американцам как наименее пострадавшим в войне, да еще с ядерной дубинкой в руках, взять на себя бремя защиты его интересов. Чтобы было совсем страшно, взяли и провозгласили своей целью борьбу с коммунизмом (хотя понятия не имели, что это такое и какой строй на самом деле в СССР). И что показательно: до сих пор никто даже не собирается с американцами соперничать в том, чтобы взваливать на себя все те "западные обязанности", которые по случаю тогда перепали Америке.



Никто и не спорит, что "мировое американское правительство" вполне обоснованно и регулярно во всем мире критикуется. Согласен: иногда оно просто кошмарно работает и проваливается. Но, на удивление даже самых записных критиков США, в определенных ситуациях просто поражаешься, что это самое "мировое правительство" вообще работает. А не приводит ситуацию к вооруженным столкновениям и горячим войнам со всемирными катастрофическими последствиями.



И здесь возникает резонный вопрос: если Америка столь важна и необходима для всего мира и обеспечивает столь важные составляющие его нынешнего существования, то почему же Америку столь люто многие откровенно ненавидят? Причем даже в тех странах, для которых, казалось бы, Соединенные Штаты сделали массу очень даже полезных и важных вещей?

Завидуют? Ну, так всегда было и будет, что богатым, здоровым и успешным (по крайней мере, внешне) и завидуют, и желают зла (если ты и твои близкие сами туда еще пока не перебрались). В конце 1990-х во время работы в ООН мне никак не желал выдать ооновские водительские права начальник транспортной службы родом из Ирака. Тогда как раз американцы бомбили его страну, а Россия вроде как этому не осмелилась помешать. А поскольку у меня основные водительские права были выданы в Вашингтоне, а паспорт был российский, то этот самый транспортный начальник мне откровенно признался: "Ты права у меня не получишь никогда, потому что ответишь тем самым и за бомбардировки Клинтона, и за бездействие Примакова".



Когда же я ему объяснил, что лично в бомбардировках Ирака не участвовал и помешать с российской стороны им никак не мог, он сменил гнев на милость и после того, как подписал мне бланк на получение ооновских прав, полушепотом промолвил: "У меня сыну 20 лет. Помоги ему попасть в Америку – на любую учебу, работу – куда угодно". "Как же так, – говорю ему, – ты же только что эту самую Америку поливал помоями, называл их проклятыми империалистами и врагами всех арабов в мире. Так зачем твоему сыну туда ехать и пытаться там остаться?" Он посмотрел на меня с грустной улыбкой и промолвил: "А ты что, разве не понимаешь?"



На этой почве периодически у отдельных оппозиционных политиков (но не глав государств) возникает страстное желание Америку как-то подвинуть в мире с командных постов. А уж о так называемом современном полицентричном мире чиновники каких только стран, занимающиеся внешней политикой, не твердят! В какой-то степени, может быть, подобное сделать было бы желательно. Но…



А ведь не было с момента окончания Второй мировой войны ни одного совместного усилия со стороны ряда стран или групп отдельных государств не только для того, чтобы хотя бы в чем-то ограничить американское влияние, но и чтобы попытаться его заменить чем-то своим, собственным, и главное – эффективным.

Замечу, что при всей довольно примитивной антиамериканской риторике против США не было за все послевоенное время создано никаких сильных и влиятельных коалиций других стран. Причем прежде всего потому, что на деле (а не в политической риторике, не имеющей практического применения) они вовсе не считают, что США им чем-то реально угрожают.

Как показывает практика, во многих случаях правительства антиамерикански настроенных государств в случае возникновения внутренних проблем обвиняют в этом некоего ненавистного внешнего врага. А Соединенные Штаты для этого – самый подходящий клиент.



Хотя если непредвзято оценить все те смены власти, которые произошли в последние несколько лет в целом ряде государств (Украина, Грузия, Боливия, Ливия, Ирак, Афганистан), "американское вмешательство" в эти процессы составляло от силы 10–15%. Все остальные причины – полный бардак в самих этих странах, полнейший развал их государственности, гнилость и продажность тамошних политиков, вреда от которых своим же странам намного больше, чем от деятельности пресловутого "вашингтонского обкома".

И тут, казалось бы, парадокс. Стоит кому-то из экспертов о подобном заикнуться (и не только в России, Китае или Иране, но и в Европе), такого человека могут обвинить в продажности или в пребывании на зарплате у Госдепартамента США. Зато на шее Америки любят покататься ее многочисленные вроде бы "союзники", которые на деле являются просто обычными циничными вассалами. А нынешний президент Дональд Трамп использует в их адрес весьма унизительный термин "фри райдерс", то есть "любители покататься на халяву".

В связи с тем, что мир нынче совершенно непредсказуем и нестабилен, да и идет он куда-то явно не туда, сами американцы задаются все чаще вопросом: как долго их страна будет оказывать остальному миру некие услуги, которые США сами на себя взвалили в лице "единственного мирового правительства"? Скорее всего большинство стран мира будет и дальше критиковать Америку и обвинять ее во всех смертных грехах, присущих современному человечеству. И утверждать, что Америке "вот-вот наступит каюк", ее раскол на левых и правых, либералов и консерваторов, демократов и республиканцев столь кошмарен, что страна эта уже в самом ближайшем будущем расколется на несколько государств (был один такой российский "эксперт", который предсказывал подобное еще к 2010 году).



Вне зависимости от того, кто будет следующим президентом США, его будут по-прежнему осуждать за все, что в мире по-американски происходит. При этом сами недовольные Америкой и ее поведением постараются любой ценой ни во что принципиально важное для мировых дел не вмешиваться (только представьте себе, что по генералу Сулеймани запустили бы ракеты болгары или голландцы – ведь они тоже члены НАТО).

А что случится, если Америка в один прекрасный день элементарно умоет руки и публично заявит устами своего президента (этого или нового): "Все, мы уходим". Готова ли какая-то другая страна или группа стран взять на себя американские "глобальные обязательства"?

Вряд ли у кого-то остаются сомнения в том, что никакие ООНы, ЮНИСЕФы, МВФы, Всемирные банки и даже НАТО с ОДКБ ровным счетом ничего и никому в мире не гарантируют и не обеспечат. Есть, правда, идея разделить нашу планету на несколько зон ответственности (вот уж с чем США никогда заведомо не согласятся в силу своей мессианской культуры и ощущения собственной всемирной исключительности), в каждой из них будет рулить "по взаимной договоренности" самый сильный и влиятельный в регионе. Но это будет уже похоже на борьбу без правил за штурвал мирового корабля сразу нескольких капитанов.

В результате подобной неизбежной потасовки такой корабль гарантированно либо сядет на мель, даже не выйдя из порта, либо неизбежно и в очень короткие сроки потерпит крушение в открытом море. На это нынче куда больше шансов, чем была вероятность столкновения с айсбергом "Титаника".



Об авторе: Юрий Игоревич Сигов – журналист-международник.



26.02.2020 Источник - ng.ru

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