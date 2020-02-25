Инаугурация президента Афганистана перенесена с 27 февраля на 9 марта. Трамп попросил...

00:27 27.02.2020

Президентский дворец Арг признал факт переноса инаугурации после заявления США

Инаугурация президента Афганистана перенесена с 27 февраля на 9 марта, сообщил прессе спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад.

"Я приветствую решение президента Гани отложить мероприятие до 9 марта, – отметил дипломат. – Это обеспечит время для необходимых консультаций так, чтобы важнейшие интересы Афганистана и его народа учитывались и обеспечивались новым правительством".



Как уже сообщал "Афганистан.Ру", США подключились к урегулированию афганского политического кризиса после того, как многие политики и партии отказались признавать итоги президентских выборов 2019 года после неудовлетворительной работы Избиркома по противодействию фальсификациям.

Впоследствии Халилзад провел несколько встреч с Ашрафом Гани, победа которого в настоящее время подвергается серьезному сомнению, а также противниками результатов голосования, в том числе претендентом на победу Абдуллой Абдуллой, а также экс-президентом Хамидом Карзаем.



По итогам консультаций президентский дворец Арг принял решение перенести инаугурацию, но первой об этом шаге сообщила американская сторона. Первое сообщение об отмене церемонии было опубликовано Госдепартаментом США.



Примечательно, что президентский дворец Арг и МИД Афганистана подтвердили перенос готовящейся инаугурации лишь после заявления Залмая Халилзада, где впервые была названа новая дата мероприятия. Очевидно, что данное обстоятельство, равно и как сам факт переноса по рекомендации США, будет воспринято афганской оппозицией как свидетельство отступления команды действующего президента.