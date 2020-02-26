 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Москву и Бишкек связали культура, инвестиции и оружие, - В.Панфилова
00:57 27.02.2020

Стартует перекрестный год России и Киргизии
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
26.02.2020

Два дня Сооронбай Жээнбеков проведет с визитом в российской столице.
В Москве 27 февраля пройдут переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Сооронбая Жээнбекова. Главы двух государств обсудят состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщила пресс-служба Кремля. Лидеры двух стран также примут участие в церемонии открытия Года РФ в Киргизии и Года Киргизии в России. 2020 год станет годом культурного обмена, а также улучшения развития экономических и политических связей между двумя странами.
Договоренность о проведении перекрестного года была достигнута в ходе государственного визита Владимира Путина в Бишкек в марте 2019 года. Мероприятия пройдут как в России, так и в Киргизии. В частности, запланирован межрегиональный форум в Екатеринбурге, предполагается участие киргизских бизнесменов и предпринимателей в Петербургском экономическом форуме. Всего программа включает 200 различных мероприятий.
В торжественной церемонии открытия перекрестного года, которая состоится в Кремлевском дворце, примут участие Владимир Путин и Сооронбай Жээнбеков, выступит Большой симфонический оркестр им. П.И. Чайковского под руководством киргизского дирижера Рахатбека Осмоналиева с оперой "Манас". В гала-концерте примут участие российские и киргизские артисты.
"Проведение столь значимого мероприятия – признание заслуг и вклада кыргызстанцев в Россию, в российскую экономику, в культурную и общественную жизнь", – сказал "НГ" киргизский эксперт Асилбек Эгембердиев. По его словам, в двусторонних отношениях накопилось достаточно много проблем и вопросов, которые нужно разрешить. В их числе трудовые отношения и соблюдение трудовых прав граждан Киргизии, работающих в России, которых, по официальным данным, более полумиллиона. "Посольство Кыргызской Республики (КР) большое внимание уделяет этим проблемам, которые нужно решать в корне, для чего нужна определенная корректировка государственной политики, законодательных актов и подзаконных документов, а также практики ведомств, проблемы труда", – отметил Эгембердиев.
Развивается экономическое сотрудничество двух стран. Товарооборот между Россией и Киргизией в 2020 году может превысить 2 млрд долл. По словам киргизского посла в РФ Аликбека Джекшенкулова, сейчас между Россией и Киргизией "абсолютно нет политических и экономических препятствий для развития взаимовыгодного бизнеса". В республике уже давно работает "Газпром", который не только занимается газификацией Киргизии, но и строит социальные объекты. Россия дала согласие на участие в проекте строительства железной дороги Китай–Киргизия–Узбекистан. Российские компании представлены в горнорудной промышленности. Так, одна из них к марту обещает выдать первое золото на месторождении "Джеруй".
Успешно развивается военно-техническое сотрудничество. С 2003 года в Канте функционирует авиабаза ОДКБ, которая укомплектована российскими самолетами и летчиками. Недавно Москва приняла решение разместить в Канте средства противовоздушной обороны (ПВО). "Это указывает на то, что Россия не собирается оказываться от взятой на себя роли гаранта военно-политической стабильности в этом регионе. И соответственно ценность Бишкека в глазах Кремля существенно возрастает. Особенно если учесть, что и Ташкент, и Нур-Султан теперь все чаще и чаще предпочитают действовать самостоятельно, не координируя свои действия с Москвой, а ставя ее перед фактом", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко. По его словам, Бишкек в этом отношении – партнер практически безукоризненный и не помышляет ни об особой внешнеполитической самостоятельности, ни о смене курса, что еще раз было подтверждено в ходе состоявшегося в марте прошлого года визита Владимира Путина в Киргизию. Тогда российский президент поинтересовался у своего киргизского коллеги Сооронбая Жээнбекова, не собирается ли он возобновить соглашение о гуманитарном сотрудничестве с США. Но тот всячески заверил, что развивать связи, будь то военные, экономические или культурные, будет в первую очередь с Россией. И вообще, по его словам, отношения с третьими странами Киргизия будет рассматривать с учетом интересов союзников по Евразийскому экономическому союзу и Организации договора коллективной безопасности (читай: Москвы).
"Российская сторона подобную лояльность оценила, и не только в политическом плане, но и во вполне конкретном финансовом исчислении. За ту же военную базу в Канте согласилась платить чуть дороже – на 291,5 тыс. долл. в год больше прежнего. Пусть сумма не слишком велика, но бюджету Киргизии приятно, все же в общей сложности платежи за российское военное присутствие приносят Бишкеку 4,8 млн долл. ежегодно", – отметил эксперт. Кроме того, чуть раньше был полностью списан государственный долг Киргизии перед Россией в размере 240 млн долл. и еще 30 млн долл. Бишкеку было выделено в качестве безвозмездной помощи.
Россия также передала Киргизии технику, которая была поставлена в рамках оказания безвозмездной помощи – вертолеты Ми-8МТ и две радиолокационные станции П-18–2, на общую сумму более чем в 770 млн руб., то есть примерно 12,5 млн долл.

Источник - ng.ru
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