Американская игра в наперстки с Индией против китайского Пояса и Пути, - А.Запольскис

01:04 27.02.2020

Американская игра в наперстки с Индией против китайского Пояса и Пути



Глядя на эту попытку развести партнеров на игру в наперстки, становится понятным причина утраты Соединенными Штатами былой глобальной мировой гегемонии. Их правящая элита банально деградировала.



АЛЕКСАНДР ЗАПОЛЬСКИС



Порой кажется, что в США уже построили развитой социализм, только забыли сообщить об этом прессе. А так, особенно если сравнивать нынешние внешнеполитические шаги Соединенных Штатов с аналогичными действиями СССР, получается один в один. Процесс не ради результата, а исключительно потому, что ситуация требует демонстрации активности.



Наглядным тому подтверждением служит попытка Вашингтона сколотить из подручных материалов какой-нибудь значимый противовес китайской экономической и политической экспансии.



Называется она Сеть "Голубая точка" (the Blue Dot Network) с глубокой философской отсылкой к комментарию астронома Карла Сагана, так охарактеризовавшего Землю на фотографии космического аппарата "Вояджер-1" 1990 года, где наша планета выглядела именно такой. Американцы вообще весьма неровно дышат к яркому пафосу, в последнее время все чаще подменяя им элементарный здравый смысл.



5 ноября 2019 года на Индо-Тихоокеанском бизнес-форуме, проходившем в рамках саммита АСЕАН в Бангкоке, Белый дом анонсировал план глобальной инициативы по созданию "сети голубых точек" на основе США, Японии и Австралии. Авторы не скрывают направленность идеи на формирование в Азиатского-Тихоокеанском регионе прямого противовеса китайскому стратегическому интеграционному проекту "Пояса и Пути".



А так как все, что против Китая, автоматически касается Индии, премьер-министр Моди также получил предложение к "голубым точкам" присоединиться. Мол, там уже практически все готово, "только вас ждем". Как сказал в комментарии для Financial Times министр торговли США Уилбур Росс, "каждая голубая точка будет означать на карте безопасное место для работы компаний, если они заинтересованы в устойчивых инфраструктурных проектах".



В общем, все круто, организаторами идеи выступают американская Корпорация частных зарубежных инвестиций (OPIC), Министерство иностранных дел и торговли Австралии и Японский банк международного сотрудничества (JBIC).



И все бы ничего, только хочется спросить - а кроме чисто внешнеполитического медийного хайпа в этих точках хоть что-нибудь практическое имеется?



Что такое "Пояс и Путь" у Китая - понятно. Китай это: 18,3% совокупного мирового ВВП, 54% общепланетного объема выпуска стали, 55% - первичного алюминия, 60% - производства цемента, 44% - рафинированного свинца, 43% - цинка и свыше 70% общего выпуска промышленных потребительских товаров в целом.



"Пояс и Путь" необходим Пекину лишь для упрощения и ускорения доставки своего экспорта к конечным потребительским рынкам. Формирование в его рамках инфраструктуры не цель, а только средство решения главной стратегической задачи.



Да, со своими оговорками, конечно, с собственными задачами локального уровня, и естественно со строгим сохранением рентабельности всех промежуточных инвестиций. Но все это идет лишь вторым уровнем, тогда как главным остается повышение эффективности уже существующей логистики и торговли.



А вот эти "голубые точки" - это что? Доля Австралии в мировом экспорте не превышает 1,26%. На пике в 2012 - 1,48%. Отраслевая специализация: добыча 8 видов руд, включая полиметаллы, серебро и золото (в сумме дает 16% ВВП страны); экспортное автомобиле? и судостроение (выпускается 11 марок автомобилей, имеется 4 крупных судоверфи, в сумме формируют 21% ВВП); экспорт СПГ (13% ВВП).



Главный торговый партнер - страны АТР - формируют 48,27% ее внешней торговли. В том числе - 23,7% приходится персонально на Китай. Еще из крупных 9% - США, 3,5% - Индия, 2,7% - Германия.



Япония выглядит примерно также. Времена промышленного могущества страны окончательно прошли. С 2014 года японцы колеблются в районе 3,6?4% мирового экспорта, специализируясь на экспорте судов, автомобилей и запчастей к ним, высокоточной электроники и электротехники, товаров химической и машиностроительной промышленности.



Потребительские товары представлены незначительно. С 1980-х годов Токио переориентировался с экспорта товаров на экспорт капитала. Состав ключевых торговых партнеров, по сути, аналогичен австралийскому.



И вот в это "я его слепила из того что было" Вашингтон соблазняет вступить Дели. Для справки: доля в мировой внешней торговле 3,5%, экспортная специализация состоит из чая (21% мирового экспорта), тканей, готовых швейных изделий, ювелирных изделий, драгоценных камней, сельскохозяйственных и продовольственных товаров, ограниченного списка руд, медикаментов и экспортного программирования, а также сферы дистанционных услуг.



Дело даже не в том, поведется ли на такое предложение Моди, интереснее совсем другое. В Вашингтоне на самом деле, без дураков, этот вот "союз меча и орала" считают способным уравновесить интеграционную и экономическую мощь китайского "Пояса и Пути"?



Да еще заявляя с апломбом, что принимать предполагается далеко не всех, а только самых проверенных, самых успешных, с самыми серьезными и масштабными инфраструктурными проектами? Они там хотя бы на секунду задумывались, по заявленной к развитию инфраструктуре, что конкретно предполагается вообще возить? Те же самые китайские товары?



Глядя на эту попытку развести партнеров на игру в наперстки, становится понятным причина утраты Соединенными Штатами былой глобальной мировой гегемонии. Их правящая элита банально деградировала. Попытаться по-быстрому из палок и отходов жизнедеятельности слепить видимость, покрасить, посыпать блестками и попытаться выдать за шедевр они еще могут, а вот на выработку и реализацию серьезных взаимовыгодных стратегий - уже нет. Фатально измельчали.