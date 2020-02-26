Гаррик Маркл - принц-полукровка

01:10 27.02.2020

Внук Елизаветы II Гарри попросил не называть его принцем

С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону.



Герцог Сассекский попросил обращаться к нему просто по имени.

На мероприятии принц, выполняющий свои обязанности в качестве старшего члена королевской семьи, выступил с речью. Ведущая мероприятия Аиша Хазарика представила гостям монарха перед его выступлением. В своем обращении к ним она сказала, что принц ясно выразился, что "мы все должны называть его просто Гарри".

Она призвала гостей тепло поприветствовать Гарри.



Принц Гарри прибыл из Канады в Эдинбург без жены актрисы Меган Маркл и сына Арчи. В рамках поездки он выполнит свои последние королевские обязанности перед тем, как его вместе с супругой лишат королевских титулов.

С 31 марта принц Гарри и его жена актриса Меган Маркл официально перестанут представлять британскую корону и не будут значиться как старшие члены королевской семьи. В этот же день их титулы герцога и герцогини Сассекских станут недействительными. Королева также запретит супругам использовать слово "королевский" (royal) для своих проектов.



Принц Гарри и Меган Маркл объявили, что отказываются от звания членов королевской семьи 8 января. Пара отметила, что планирует жить в Канаде и стать полностью финансово независимой. Однако супруги продолжат поддерживать королеву и "выполнять долг перед Королевой и Содружеством".