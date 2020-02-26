 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2020
07:56  Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung
07:52  СаудАравия остановила хадж. Из-за вируса
07:48  Адские хоры. Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества, - А.Фефелов
07:44  Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада, - "Къ"
07:33  Харви-джигит. КырГенерал Муйбиллаев обвинен в изнасиловании 17-летки...
07:26  У людей с антисоциальным поведением мозг меньше, чему у остальных, - Die Welt
07:21  Деньги на ветер: Коронавирус отменяет Евро-2020. Олимпиада - на очереди, - А.Зеленин

06:37  Скандал в охране КыргызЖелезДороги. За должность платят $500
01:04  Американская игра в наперстки с Индией против китайского Пояса и Пути, - А.Запольскис
00:57  Москву и Бишкек связали культура, инвестиции и оружие, - В.Панфилова
00:27  Инаугурация президента Афганистана перенесена с 27 февраля на 9 марта. Трамп попросил...
00:05  Почему Америка всем надоела, - Юрий Сигов
00:02  КырВыборы 2020. Избирателям за продажу голосов грозят штрафами, - О.Гут
00:01  Таджикский след на ВДНХ: тайны исчезнувшего павильона
Среда, 26.02.2020
23:01  Ливийский политический диалог ­под вопросом, - Равиль Мустафин
20:42  Таджикских цыган-люли тоже пытаются собрать/загнать на выборы
20:13  В Казахстане будет создан электронный муфтият
19:53  Внучка президента Таджкистана (от Тахмины) выходит замуж за сына директора Худжанского аэропорта
19:49  Токаев поручил детально разобраться с Каз-финансовыми пирамидами
18:49  Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан
18:39  КырПолитикум. Депутата Каракольского горкенеша Айтбаева избил коллега Чолпонбаев за одобрение отчета мэра
18:21  В борьбе с коронавирусом Китай использует метод кнута и пряника, - Н.Клокова
18:17  Коронавирус атакует Италию: заражения, смерти, беспечность, - Алла Ярошинская
17:21  19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области Казахстана
16:47  "Теннис - я говорю прощай". Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
15:17  Зданием театра "Ильхом" завладел старший зять президента Мирзиеева
15:13  Китай чихнул - мировую экономику подкосило
15:11  Грузия, Молдова, Украина – Казахстану: не повторяйте наши ошибки!
15:04  Ограбленный собственник работы Рембрандта получил отповедь у замгенпрокурора Узбекистана Светланы Артыковой
09:19  Соотечественникам места в новой РосКонституции не находится, - Е.Трифонова
09:09  Политический кризис поделил Кабул на два лагеря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
Скандал в охране КыргызЖелезДороги. За должность платят $500
06:37 27.02.2020

26 февраля 2020, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Скандал в "Кыргыз темир жолу". Коллектив выступил против главы военной охраны

Действиями руководителя военизированной охраны железной дороги Нурлана Тамаева недовольны сотрудники филиала "Кыргыз темир жолу". Об этом на пресс-конференции в 24.kg заявил сотрудник ГП Медер Качиев.
По его словам, до назначения Тамаева на должность в коллективе царила мирная атмосфера, не было скандалов и недопониманий. С его приходом начались разлад и массовые увольнения.

"К примеру, 4 декабря 2019 года АКС ГКНБ проводила учебную тренировку. В штабной вагон, в котором располагается радиоузел, пронесли мину. При этом никто не проверил, что там проносят, дали за это две тысячи сомов и занесли взрывчатку. В этот вагон даже письмо нельзя пронести. Но по сей день никто из должностных лиц не понес наказания за это. А если бы это была настоящая мина, случилась бы трагедия. По факту минирования прошло расследование, наказали двух обычных проводников, перевели их на нижеоплачиваемую должность. Но начальнику вагона, которому они подчиняются, вынесли только выговор, и все", - сказал Медер Качиев.
Он добавил, что сотрудники военизированной охраны "Кыргыз темир жолу" не раз обращались во все структуры, в том числе и в Генпрокуратуру с просьбой дать юридическую оценку деятельности Нурлана Тамаева. Надзорный орган передал заявление в транспортную прокуратуру, и только спустя месяц руководитель военизированной охраны получил выговор.
"Генеральный директор "Кыргыз темир жолу" не обращает внимания на работу Нурлана Тамаева. Наши заявления отправляют друг другу - никто толком не ответил. А то, что у нас в 2018 году уволили 68 человек, в 2019 году - более 70, начальство ничего не может сказать", - добавил Медер Качиев.
Он отметил, что, к тому же, за назначение на должность в военизированной охране претенденты платят $500.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582774620
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- По итогам II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ подписаны 52 соглашения на около $500 млн
- Мажилис одобрил в I чтении поправки в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов
- Д. Назарбаева: Легкой промышленности Казахстана нужна отдельная целевая программа развития
- О ситуации на финансовом рынке
- Депутаты "Ак жола" просят правительство поддержать единственный в республике специальный колледж для инвалидов
- Кадровые перестановки
- Неправильно интерпретированной назвал Смаилов информацию о выводе 27 трлн тенге из Казахстана
- На автомобильном пункте пропуска "Кордай" вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  