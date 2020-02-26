Деньги на ветер: Коронавирус отменяет Евро-2020. Олимпиада - на очереди, - А.Зеленин

07:21 27.02.2020

Надо ли проводить соревнования при пустых трибунах и залах?



Алексей Зеленин



Италия стала первой европейской страной, которая по-настоящему начала страдать от коронавируса. По данным на 26 февраля, в Италии вирус Covid-19 обнаружили у 323 человек, умерли 11.



Именно из Италии коронавирус расползается по Европе - Covid-19 попал в Австрию, Хорватию, Францию, Германию, Испанию и Швейцарию и даже добрался до Бразилии (первый случай в Южной Америке), инфекцию туда завез человек, вернувшийся из итальянской командировки.

Италия за считанные дни стала третьей страной в мире после Китая и Южной Кореи по числу заболевших. Сейчас на севере страны изолированы 11 муниципальных единиц, в основном в Ломбардии и Венето, закрываются школы и университеты, музеи, прекратил работу "Ла Скала", отменили последние дни Венецианского карнавала, даже остановили съемки "Миссия невыполнима 7".

Но именно в Италии летом этого года стартует Чемпионат Европы по футболу. Матч открытия между хозяевами и сборной Турции назначен на 12 июня. То есть, до старта Евро-2020 чуть больше трех месяцев. За это время коронавирус может выкосить сотни, если не тысячи людей.



Новая зараза намного опаснее, чем предполагалось: ею заболевают повторно, маски не защищают, тесты врут

Настроения в стране, как нетрудно понять, панические. "Транспорт пока функционирует в штатном режиме, как и такси, но в магазинах ужасная паника: люди сметают с полок продукты первой необходимости и с длительным сроком хранения. В ассортименте остаются только дорогие деликатесы типа бургундских улиток. Также раскупили в аптеках и маски наряду со средствами для дезинфекции рук", - цитировали новости проживающую в Милане россиянку Юлию Абрамову.



Всплеск заболеваний, конечно, сразу же отразился на проведении спортивных мероприятий. Уже был перенесен ряд футбольных матчей 25-го тура чемпионата Италии. Сообщалось также, что игра "Интера" с "Лудогорцем" в Лиге Европы из-за коронавируса пройдет без зрителей. А вот "Наполи" и "Барселона" 25 февраля сыграли в нормальном режиме, правда, футболистам каталонского суперклуба измерили температуру после прилета в Италию.

Министр молодежной политики и спорта Италии Винченцо Спадафора сообщил, что шесть игр 26 тура пройдут без зрителей, в том числе суперигра "Ювентус" - "Интер" (1 марта). Отменили матчи баскетбольных лиг. Руководители клубов относятся к ситуации с пониманием: действительно, массовые скопления эмоциональных болельщиков с коронавирусом сочетаются плохо.



Кстати, как пишет итальянская Gazzetta dello Sport, сейчас вообще не до спорта, так, профессор Фабрицио Прельяско сообщил, что раздевалка спортзала является точкой риска, поскольку как раз после занятия спортом человек попадает в 2-часовое окно снижения иммунитета.

На этом фоне новость о том, что жертвой инфекции может стать даже такое событие как чемпионат Европы по футболу, не очень-то и удивила.



Хотя вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что пока Союз только следит за ситуацией, "но если ситуация будет ухудшаться, турниры придется отменить".

Стоит отметить, что чемпионат Европы в этом году, как планируется, будет самым глобальным за всю историю турнира и пройдет в 12 городах 11 стран - география Евро-2020 должна стать настоящим памятником глобализации (от Дублина и Глазго до Баку, от Бильбао до Санкт-Петербурга).

В Риме должны пройти три матча итальянцев - с Турцией, Швейцарией и Уэльсом. Плюс четвертьфинал.



Матчи Бельгия - Россия (13 июня), Финляндия - Россия (17 июня) и Финляндия - Бельгия (22 июня), как известно, пройдут в Санкт-Петербурге, и даже последние антидопинговые санкции этому помешать не смогли. Но вот как быть с коронавирусом? Ведь зараза уже добралась не только до Швейцарии с Францией, но и до Румынии, в столице которой - Бухаресте, также запланирован ряд матчей. В способности румынских властей противостоять эпидемии есть большие сомнения. Да и с Испанией есть вопросы.



Почетный президент РФС Вячеслав Колосков стал одним из немногих, кто прокомментировал новости о возможной отмене Евро-2020, правда, выразив уверенность, что итальянцы с проблемой справятся, и очаг будет локализован. По мнению Колоскова, "новости про перенос могут породить только хаос", при этом, он согласился, что вероятность отмены существует, раз об этом высказалось официальное лицо УЕФА.



Но трехкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене поставила под сомнение весь спортивный летний сезон, в связи с новостями о коронавирусе.

Спортивные мероприятия по всему миру переносятся и отменяются уже несколько недель. Прежде всего, это затронуло Китай, который не проведет Гран-при "Формулы-1" в Шанхае 17 по 19 апреля - убытки оценили в 43 млн долл. Также Китай не проведет теннисный турнир WTA и чемпионат мира по пятиборью.



В Южной Корее и Японии решили пока не играть матчи футбольных чемпионатов, также корейцы, входящие с КНР и Италией в тройку очагов коронавируса, не проведут такие важные для себя турниры как чемпионат мира по настольному теннису (перенесли с марта на июнь) и чемпионат мира по шорт-треку.

Ну и, наконец, сама Олимпиада-2020 в Токио под большой угрозой. Член МОК Ричард Паунд сообщил, что оргкомитет Игр должен предоставить гарантии безопасности участникам и гостям ОИ-2020 до мая, и в случае угрозы Олимпиаду отменят. "Следующие две недели имеют решающее значение для Японии для предотвращения распространения этой болезни", - высказался о возможности отмены Олимпийских Игр в Токио премьер-министр Японии Синдзо Абэ.



Учитывая ситуацию, столь близкая к Китаю и Южной Корее географически Япония выглядит не лучшим местом для Олимпиады. Впрочем, коронавирус очень быстро перемахнул в центр Европы и крайне сложно прогнозировать развитие ситуации в ближайшие месяцы. Ясно только, что угроза проведения всех спортивных турниров в закрытом формате довольно велика, а так ли они нужны без болельщиков и всех соответствующих заработков?



С другой стороны, на трансляциях заработать ничего не помешает, даже наоборот, а переносить чемпионат Европы с Олимпиадой особо некуда, в современном плотном графике такой возможности не предусмотрено.