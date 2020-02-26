У людей с антисоциальным поведением мозг меньше, чему у остальных, - Die Welt

07:26 27.02.2020

26 февраля 2020 г.

Филипп Нагельс | Die Welt



"Антисоциальное поведение в юношеском возрасте - не редкое явление. Для некоторых это лишь определенный период, другие остаются задирами на всю жизнь. Почему? Это может быть связано с различиями в структуре головного мозга", - сообщает немецкое издание Die Welt.

"В психологии различают две формы антисоциального поведения. Первая связана с половым созреванием и в западных странах встречается почти у 60% мальчиков-подростков. Другая продолжительная форма наблюдается вплоть до взрослого возраста примерно у 10% мужского населения", - поясняет издание.



"На развитие этой продолжительной формы антисоциального поведения влияют различные факторы. Один из них, а именно структуру головного мозга, изучила в рамках нового исследования команда нейробиологов".

"Ученые сравнили МРТ-снимки головного мозга 672 людей в возрасте 45 лет, разделив их на три группы: тех, кто не проявлял в своей жизни антисоциального поведения (66% выборки), тех, кто проявлял такое поведение только в период полового созревания (23%) или же на протяжении всей жизни (12%)".



"Мозг людей из последней группы имел меньшую площадь поверхности, а также более тонкую кору головного мозга. Из 360 изученных зон мозга 282 имели меньшую площадь поверхности и 11 имели более тонкую кору головного мозга, в том числе в зонах, отвечающих за целенаправленные действия, контроль эмоций и мотивацию", - говорится в статье.



"Наши результаты подкрепляют представление о том, что в структуре мозга могут иметься различия, которые у людей, продолжительное время проявляющих антисоциальное поведение, усложняют развитие социальных навыков, препятствующих антисоциальному поведению", - пояснила автор исследования, психолог Университетского колледжа Лондона Кристина Карлиси.

В исследовании не говорится о прямой причинной связи между структурой мозга и антисоциальным поведением. "Возможно, что люди рождаются с определенной структурой мозга и в связи с этим становится более вероятным, что они будут проявлять антисоциальное поведение. Но возможно также, что определенные формы антисоциального поведения в детском и юношеском возрасте (и сопутствующие им действия, такие как чрезмерное употребление алкоголя или наркотиков) соответствующим образом влияют на формирование мозга. Согласно третьему варианту, и поведение, и структура мозга являются результатом влияния внешних факторов, например, детских переживаний, воспитания и прочего", - передает Die Welt.



Источник: Die Welt