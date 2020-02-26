Наргис Касымова (кто это?) возглавила Национальную Коалицию женщин-журналистов Таджикистана

07:28 27.02.2020

26 февраля журналист и общественный деятель Наргис Касымова была избрана председателем Национальной Коалиции женщин-журналистов Таджикистана.

До нее Коалицию возглавляли Мухайе Нозимова (2016-2017) и Салимахон Вахобзаде (2017-2020).

Национальная Коалиция женщин-журналистов Таджикистана была создана в 2016 году. Тогда же была учреждена профессиональная Премия. Ежегодно эксперты Коалиции определяют самых активных и отличившихся жещин-журналистов и вручают Премию по трем номинациям: "Премия имени Буринисо Бердиевой за вклад в развитие таджикской журналистики", "Лучший материал в печатных/онлайн СМИ", "Лучший материал на Радио/ТВ".

В Коалицию входят как профессиональные журналисты, так и медиаорганизации и средства массовой информации Таджикистана.

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