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|Наргис Касымова (кто это?) возглавила Национальную Коалицию женщин-журналистов Таджикистана
07:28 27.02.2020
26 февраля журналист и общественный деятель Наргис Касымова была избрана председателем Национальной Коалиции женщин-журналистов Таджикистана.
До нее Коалицию возглавляли Мухайе Нозимова (2016-2017) и Салимахон Вахобзаде (2017-2020).
Национальная Коалиция женщин-журналистов Таджикистана была создана в 2016 году. Тогда же была учреждена профессиональная Премия. Ежегодно эксперты Коалиции определяют самых активных и отличившихся жещин-журналистов и вручают Премию по трем номинациям: "Премия имени Буринисо Бердиевой за вклад в развитие таджикской журналистики", "Лучший материал в печатных/онлайн СМИ", "Лучший материал на Радио/ТВ".
В Коалицию входят как профессиональные журналисты, так и медиаорганизации и средства массовой информации Таджикистана.
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