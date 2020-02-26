 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Харви-джигит. КырГенерал Муйбиллаев обвинен в изнасиловании 17-летки...
07:33 27.02.2020

25 февраля 2020, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
Изнасилование девушки Акимжаном Муйбиллаевым. Суд встал на сторону генерала

Свердловский районный суд Бишкека признал виновной Асель Владимирову, обвинившую генерал-майора ГСБЭП Акимжана Муйбиллаева в изнасиловании.
Подсудимую также обвинили в вымогательстве и мошенничестве.
В приговоре суда указывается, что еще одним подсудимым по делу проходит посредник Каныбек Турапов.
"Каныбек Турапов встретился с Акимжаном Муйбиллаевым, показал ему видеозапись полового акта с Асель Владимировой в гостинице. Он стал вымогать деньги, угрожая распространением видеозаписи в интернете и социальных сетях, утверждая, что девушке всего 17 лет. Подсудимая добровольно вступила в половой акт с Акимжаном Муйбиллаевым и обратилась с заявлением в милицию по факту изнасилования", - указывается в приговоре.
В документе также сообщается, что обвиняемый Каныбек Турапов не признал свою вину. Он заявил, что по поводу изнасилования Асель Владимировой Акимжаном Муйбиллаевым ничего не знает.
"Акима много раз жена ловила с другими женщинами. Один раз с его секретаршей, другой раз с певицей, его жена с дочерью Элданой даже побили одну из них. Во всех этих случаях Акима никто не заставлял ходить к этим женщинам, обвиняемый не мог подставить их всех, он сам встречался с ними", - указывается в приговоре.
Обвиняемая Асель Владимирова также не признала свою вину. С ее слов, Акимжан Муйбиллаев завел ее в номер гостиницы, где она работала, закрыл дверь, а затем сказал, что работу получают через постель. Девушка якобы хотела уйти, но генерал не дал, схватил ее и изнасиловал.
Суд приговорил Асель Владимирову к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов, а Каныбека Турапова к штрафу в 260 тысяч сомов.

Источник - 24.kg
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