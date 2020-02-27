Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада, - "Къ"

07:44 27.02.2020

Киргизский президент Сооронбай Жээнбеков прибыл с двухдневным визитом в Москву. Вместе с российским лидером Владимиром Путиным он даст старт перекрестному году Киргизии в России и России в Киргизии. У гуманитарного на первый взгляд мероприятия геополитическая подоплека. В Центральной Азии нарастает конкуренция между РФ и Западом. Возникающие трения уже напоминают те, что происходили вокруг таких стран, как Грузия, Молдавия, Украина и Армения, в период активной фазы проекта ЕС "Восточное партнерство". Москва надеется не допустить роста влияния конкурентов, к числу которых относится и Китай.



Визит киргизского президента продлится два дня - 27 и 28 февраля. План на это время такой: переговоры с Владимиром Путиным, встречи с премьером Михаилом Мишустиным и заместителем председателя Совбеза Дмитрием Медведевым. Обсуждением политических и экономических вопросов, а также сюжетов, связанных с безопасностью, дело не ограничится. Господа Путин и Жээнбеков дадут старт перекрестному году России в Киргизии и наоборот.



Идея принадлежит Владимиру Путину, а Сооронбай Жээнбеков ее активно поддержал. Договорились, что в 2020 году в обеих странах под эгидой двух лидеров пройдут сотни мероприятий, направленных на укрепление культурных, образовательных и экономических связей. Ускоренное сближение продиктовано изменением геополитической ситуации на постсоветском пространстве.



Центральная Азия превращается в регион, где интенсивность трений между РФ и Западом начинает напоминать конкуренцию, которая в 2012–2013 годах наблюдалась вокруг стран, которые входят в программу ЕС "Восточное партнерство" (ее участниками являются Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина).



В сентябрьском интервью "Ъ" об этом откровенно говорил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вслед за "Восточным партнерством" ЕС двигает программу для Центральной Азии, составленную без учета интересов России. Пытаются сделать смычку между "Восточным партнерством", в котором участвуют европейские и закавказские республики бывшего СССР, и новой стратегией ЕС по Центральной Азии. Цель стоит однозначная - отвадить восточных и центральноазиатских партнеров от России, как можно больше ослабить наши связи и постараться внедрить свои подходы к организации жизни, решению политических проблем, участию в международных делах на основе лекал, которые устраивают ЕС",- заявил тогда министр.

На обострение играет и Вашингтон. Госсекретарь США Майкл Помпео, выступая 15 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заверил, что США будут защищать от "агрессивных" намерений России не только европейских союзников, Украину с Грузией, но также Центральную Азию и даже Арктику. По его словам, Москва "требует верности" себе от стран Центральной Азии, но Америка намерена этому противостоять.



США в последнее время действительно активизировали политические контакты с центральноазиатскими странами. В начале этого месяца господин Помпео побывал в Казахстане и Узбекистане, призвав крепить партнерство. Тогда же в Ташкенте прошла встреча "Центральная Азия-США" в формате "5+1" с участием Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



Гуманитарная сфера тоже оказалась областью соперничества, причем не только между РФ и Западом. В Бишкеке, к примеру, функционируют не только Киргизско-российский Славянский университет (КРСУ) и Американский университет Центральной Азии (АУЦА), но и несколько турецких вузов. А число школ с турецким языком обучения исчисляется десятками. Причем техническое оснащение этих учебных заведений выше, чем в КРСУ.

Неправительственные организации - еще один инструмент "мягкой силы" Запада, с которым Москва эффективно конкурировать пока не способна. В 2019 году в Минюсте Киргизии было зарегистрировано более 32 тыс. НПО. "Сегодня НПО в Киргизии имеют гораздо больше влияния и авторитета, нежели политические партии, многие из которых дискредитировали себя связями с криминалом и коррупционными делами",- сказала "Ъ" директор общественного фонда "Правовая клиника "Адилет"", экс-депутат парламента страны Чолпон Джакупова.

В экономике Россия также просела, отмечают эксперты. Но здесь лидерство уже за Китаем. Китайские компании сегодня строят в Киргизии дороги, модернизируют ТЭЦ, прокладывают линии электропередачи. "Во время президентства Алмазбека Атамбаева Киргизия стала одним из самых крупных должников Эксимбанка Китая, получив на различные проекты больше $1 млрд",- отметила в беседе с "Ъ" экс-глава Счетной палаты Эльмира Ибраимова.

Экс-премьер Киргизии Темир Сариев также констатирует недостаток совместных киргизско-российских проектов. "Объединяющим звеном могло и должно стать экономическое сотрудничество, но, к сожалению, здесь мало успешных проектов. В Киргизии нет ни одного российского банка, хотя только переводы трудовых мигрантов составляют почти $3 млрд в год. Активно работают турецкие, китайские и швейцарские банки",- сказал господин Сариев "Ъ". Впрочем, по его словам, в последнее время небольшие позитивные сдвиги наметились.



Сменивший господина Атамбаева на посту президента Сооронбай Жээнбеков действительно сделал упор на связях с Россией и стал позиционировать себя как пророссийский политик. Он заявил, что Киргизия не будет переходить на латиницу и оставит кириллицу. В прошлом году по его приглашению в Ош, считающийся южной столицей страны, приехала большая группа учителей русского языка.

В марте прошлого года Бишкек и Москва подписали новое соглашение о военном сотрудничестве, согласно которому объединенная российская военная база в Киргизии, в которую входят авиабаза в Канте, испытательная база в городе Каракол, узел связи в поселке Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу, получила дополнительно почти 60 га земли. Стороны также возобновили переговоры по продаже военного завода "Дастан", выпускающего скоростные подводные торпеды ВА-111 "Шквал".



Оживились и экономические проекты. Российская компания "Альянс" приступила к разработке второго по запасам золота месторождения Джеруй. В этом году "Альянс" планирует добыть около 2,7 тонны золота, а со следующего года по 5 тонн драгоценного металла ежегодно в течение следующих 20 лет.



Свое присутствие в стране наращивает и "Газпром". На финальной стадии переговоры по покупке российской компанией имущества и активов "Кыргызнефтегаза", добывающего нефть и газ в Джалал-Абадской области. Правительства двух стран подготовили финансово-экономическое обоснование сделки. Киргизская сторона надеется, что "Газпром" модернизирует производство и увеличит добычу нефти и газа.



У перекрестного года, который откроют господа Путин и Жээнбеков, есть еще одно - внутриполитическое - измерение. В этом году в Киргизии пройдут выборы парламента. И Москва, и киргизский лидер заинтересованы в том, чтобы победу на них одержали силы, выступающие за связи с РФ. С учетом того что в последнее время в стране усиливается исламизация и популярны партии с религиозным уклоном, конкуренция будет острой, и российская поддержка не помешает.



Кабай Карабеков, Бишкек; Владимир Соловьев

№35 от 27.02.2020, стр. 6