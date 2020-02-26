 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Адские хоры. Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества, - А.Фефелов
07:48 27.02.2020

Андрей Фефелов

Колоссальная разветвленная система, построенная международной финансовой олигархией на костях национальных государств, похоже, теряет управляемость, начинает скользить и обваливаться, как подтаявший снег с весенних крыш. Торжество глобализма, помпезно объявившего устами своей интеллектуальной обслуги некий "конец истории", оказалось временным и в масштабе жизни человечества - мимолетным.
Однако сей адский Левиафан, увы, не сможет просто так исчезнуть из нашей реальности, махнуть на прощанье медным чешуйчатым хвостом и угрюмо кануть в бездну. Ведь масштаб этого проекта чудовищно огромен, слишком много сил и средств вбухано в построение Нового мирового порядка.
Впереди период хаоса и череда жестоких схваток, суровая затяжная война на всех фронтах. На одной стороне будут сражаться традиционные государства, порядком уже изъеденные и продырявленные паразитами, на другой - огромный, хищный, но издыхающий зверь транснациональной системы.
Рубка будет не на жизнь, а на смерть.
Эта война не даст никому возможности остаться в стороне, отсидеться в личной норе. Она захватит всех и будет носить воистину всемирный характер. Ведь полями этой войны как никогда станут медиа, политика, идеология, наука и культура. Быть сторонним наблюдателем, "независимым экспертом", брезгливым снобом - не выйдет!
В ходе этой войны все тайное станет явным, иллюзии рухнут, чары развеются. Выпадут наружу тайные пружины. Обнажатся скрытые механизмы. Либеральная Гюльчатай наконец-то в полной мере откроет свое личико. Вот тогда мы и посмеемся над "конспирологами" и их странными теориями "мирового заговора".
Когда маски будут окончательно сорваны, то выяснится, что так называемое "общественное мнение" - это искусственно синтезированный специфический продукт, колоссальный симулякр, сформированный при помощи нескольких мировых медиаконцернов. А так называемое "гражданское общество" - это чистой воды блеф, организованный на деньги крупнейших банкирских семейств. "Всемирно-историческое жульничество", - как говорил один из героев Андрея Платонова.
Как это делается? Например, некий "Комитет спонсоров гражданского общества", существующий с 1981 года, направляет миллионы долларов левоцентристским НКО по всему миру для пропаганды ЛГБТ и прочей мерзости.
Или возьмем "Семейный фонд Рокфеллеров", учрежденный в 1967 году Мартой, Джоном II, Лоуренсом, Нельсоном и Дэвидом I. Он "топит" за охрану окружающей среды и права женщин.

А "Совет по народонаселению", основанный в 1952 году теми же Рокфеллерами, способствует снижению рождаемости по всему миру. До прихода Трампа половина взносов в этот фонд поступала от правительства США. Попытки же отодрать этих паразитов от государственной кормушки вызывают дичайший визг и массовый протест "общества".

Однако, легионы правозащитников и активистов, действующих по всему миру, продолжают финансироваться из одних и тех же грязных источников.
Это же касается основных мировых СМИ, которые обнаруживают тенденцию к слиянию и укрупнению. Зрелища, развлечения, новости, рейтинги, сенсации, слухи, мода - весь этот громадный мировой информационный поток, оказывается, проистекает из одного центра, из одной тайной лаборатории, где денно и нощно "мозгачат" неведомые алхимики.

Централизация, цензура, пропаганда - сетевая закулиса встала на тропу информационной войны!
Корпорация "Гугл" нанимает десять тысяч цензоров для борьбы с инакомыслием. "Фейсбук" и "Твиттер" безжалостно вычищают со своих страниц не-угодный контент.
Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества. Создана искусственная монополия на "общественное мнение". Кто пытается высказать альтернативный взгляд - тут же объявляется маргиналом, безумцем или прислужником власти.
Недавно обнаружилось, что пресловутый Европейский суд по правам человека многие годы существовал на финансовом подсосе у Джорджа Сороса. 100 судей ЕСПЧ были связаны с его фондом "Открытое общество".
"Правозащитная" мафия, прикрытая фразеологией про "гражданское общество", эффективно действует по всему миру, ведя непрерывные боевые действия против национальных государств на деньги и в пользу финансового капитала.

Дикие акции ЛГБТ-активистов, агрессивные выпады распоясавшихся всемирных СМИ, истеричные возгласы надутых через соломинку "лидеров общественного мнения" - все это напоминает адские пляски бесов на развалинах европейской культуры - мистическую главу из книги Бенвенуто Челлини.

Источник - завтра
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