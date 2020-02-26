СаудАравия остановила хадж. Из-за вируса

07:52 27.02.2020

Саудовская Аравия временно приостановила въезд с целью паломничества



Власти Саудовской Аравии приняли решение временно приостановить въезд в страну с целью совершения умры (малого паломничества) в Мекке и посещения Мечети Пророка в Медине в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-2019.



Reuters

Соответствующее заявление опубликовано на странице МИД Саудовской Аравии в Twitter.

"Въезд в королевство с целью умры и посещения Мечети Пророка временно приостановлен", - говорится в сообщении.

Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд в Королевство по туристическим визам "для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность, в соответствии с критериями, определенными компетентными органами здравоохранения королевства".

Ранее в ВОЗ заявили, что распространение нового коронавируса за пределами Китая говорит о снижении возможностей для сдерживания эпидемии.