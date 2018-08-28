 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2020
07:56  Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung
07:52  СаудАравия остановила хадж. Из-за вируса
07:48  Адские хоры. Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества, - А.Фефелов
07:44  Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада, - "Къ"
07:33  Харви-джигит. КырГенерал Муйбиллаев обвинен в изнасиловании 17-летки...
07:26  У людей с антисоциальным поведением мозг меньше, чему у остальных, - Die Welt
07:21  Деньги на ветер: Коронавирус отменяет Евро-2020. Олимпиада - на очереди, - А.Зеленин

06:37  Скандал в охране КыргызЖелезДороги. За должность платят $500
01:04  Американская игра в наперстки с Индией против китайского Пояса и Пути, - А.Запольскис
00:57  Москву и Бишкек связали культура, инвестиции и оружие, - В.Панфилова
00:27  Инаугурация президента Афганистана перенесена с 27 февраля на 9 марта. Трамп попросил...
00:05  Почему Америка всем надоела, - Юрий Сигов
00:02  КырВыборы 2020. Избирателям за продажу голосов грозят штрафами, - О.Гут
00:01  Таджикский след на ВДНХ: тайны исчезнувшего павильона
Среда, 26.02.2020
23:01  Ливийский политический диалог ­под вопросом, - Равиль Мустафин
20:42  Таджикских цыган-люли тоже пытаются собрать/загнать на выборы
20:13  В Казахстане будет создан электронный муфтият
19:53  Внучка президента Таджкистана (от Тахмины) выходит замуж за сына директора Худжанского аэропорта
19:49  Токаев поручил детально разобраться с Каз-финансовыми пирамидами
18:49  Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан
18:39  КырПолитикум. Депутата Каракольского горкенеша Айтбаева избил коллега Чолпонбаев за одобрение отчета мэра
18:21  В борьбе с коронавирусом Китай использует метод кнута и пряника, - Н.Клокова
18:17  Коронавирус атакует Италию: заражения, смерти, беспечность, - Алла Ярошинская
17:21  19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области Казахстана
16:47  "Теннис - я говорю прощай". Мария Шарапова объявила о завершении карьеры
15:17  Зданием театра "Ильхом" завладел старший зять президента Мирзиеева
15:13  Китай чихнул - мировую экономику подкосило
15:11  Грузия, Молдова, Украина – Казахстану: не повторяйте наши ошибки!
15:04  Ограбленный собственник работы Рембрандта получил отповедь у замгенпрокурора Узбекистана Светланы Артыковой
09:19  Соотечественникам места в новой РосКонституции не находится, - Е.Трифонова
09:09  Политический кризис поделил Кабул на два лагеря
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung
07:56 27.02.2020

28 августа 2018 г.
Бригитте Вернебург | Tageszeitung

Представители более 75 стран ведут в Женеве переговоры о боевых системах с использованием искусственного разума. Есть хорошие аргументы в пользу их запрета, пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Бригитте Вернебург.

Международная правозащитная организация Amnesty International требует всеобщего запрета так называемых роботов-убийц: по мнению организации, машинам нельзя предоставлять право принятия решений о жизни и смерти.
Amnesty International не одинока в своем требовании, отмечает журналистка. На деле запретить роботов-убийц хотят многие государства. Такие страны, как США, Россия, Китай, Великобритания и Израиль, создающие подобное оружие, наоборот, не хотят видеть препятствий для своих технических разработок, передает Вернебург.
Роботы-убийцы, как правильно отмечают в Amnesty International, больше не являются только предметом научной фантастики. Так, согласно наиболее популярному сценарию, боевые системы с использованием искусственного интеллекта могут обратиться против своих создателей или тех, кто их применяет. Однако более вероятно, что роботов-убийц захватят и перепрограммируют вражеские хакеры, в результате чего они устроят "мясорубку" среди мирного населения, пишет автор статьи.

Повод для такого развития событий уже дает военно-техническая логика разработки новейших боевых систем, считает журналистка. Эта логика сводится к тому, чтобы максимально защитить собственных солдат от последствий использования оружия, то есть по возможности вообще не допускать их к бою. При этом в центре боевых действий находится мирное население. И даже если военные будут говорить о том, что боевые роботы - это идеальное оружие для того, чтобы уберечь население, стая дронов может выборочно устремиться на десятки тысяч мирных жителей, принадлежащих к неугодным религии, этносу, полу или партии, рассуждает журналистка. "И тем не менее: исключать возможность разработки техники, управляемой искусственным интеллектом, которая в стрессовых боевых ситуациях могла бы лучше человека соблюдать международное право, - наверное, преждевременно. Особенно, когда нельзя сказать, что за долгую историю войны человеческие войска проявили себя в этом вопросе образцово", - заключает Вернебург.

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582779360
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- По итогам II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ подписаны 52 соглашения на около $500 млн
- Мажилис одобрил в I чтении поправки в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов
- Д. Назарбаева: Легкой промышленности Казахстана нужна отдельная целевая программа развития
- О ситуации на финансовом рынке
- Депутаты "Ак жола" просят правительство поддержать единственный в республике специальный колледж для инвалидов
- Кадровые перестановки
- Неправильно интерпретированной назвал Смаилов информацию о выводе 27 трлн тенге из Казахстана
- На автомобильном пункте пропуска "Кордай" вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  