Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung

07:56 27.02.2020

28 августа 2018 г.

Бригитте Вернебург | Tageszeitung



Представители более 75 стран ведут в Женеве переговоры о боевых системах с использованием искусственного разума. Есть хорошие аргументы в пользу их запрета, пишет журналистка немецкого издания Tageszeitung Бригитте Вернебург.



Международная правозащитная организация Amnesty International требует всеобщего запрета так называемых роботов-убийц: по мнению организации, машинам нельзя предоставлять право принятия решений о жизни и смерти.

Amnesty International не одинока в своем требовании, отмечает журналистка. На деле запретить роботов-убийц хотят многие государства. Такие страны, как США, Россия, Китай, Великобритания и Израиль, создающие подобное оружие, наоборот, не хотят видеть препятствий для своих технических разработок, передает Вернебург.

Роботы-убийцы, как правильно отмечают в Amnesty International, больше не являются только предметом научной фантастики. Так, согласно наиболее популярному сценарию, боевые системы с использованием искусственного интеллекта могут обратиться против своих создателей или тех, кто их применяет. Однако более вероятно, что роботов-убийц захватят и перепрограммируют вражеские хакеры, в результате чего они устроят "мясорубку" среди мирного населения, пишет автор статьи.



Повод для такого развития событий уже дает военно-техническая логика разработки новейших боевых систем, считает журналистка. Эта логика сводится к тому, чтобы максимально защитить собственных солдат от последствий использования оружия, то есть по возможности вообще не допускать их к бою. При этом в центре боевых действий находится мирное население. И даже если военные будут говорить о том, что боевые роботы - это идеальное оружие для того, чтобы уберечь население, стая дронов может выборочно устремиться на десятки тысяч мирных жителей, принадлежащих к неугодным религии, этносу, полу или партии, рассуждает журналистка. "И тем не менее: исключать возможность разработки техники, управляемой искусственным интеллектом, которая в стрессовых боевых ситуациях могла бы лучше человека соблюдать международное право, - наверное, преждевременно. Особенно, когда нельзя сказать, что за долгую историю войны человеческие войска проявили себя в этом вопросе образцово", - заключает Вернебург.