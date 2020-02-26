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|Джеки Чана госпитализировали с подозрением на коронавирус. УкрЗалепуха?
08:57 27.02.2020
У него высокая температура.
Всемирно известного китайского и голливудского актера Джеки Чана забрали в больницу с подозрением на коронавирус, передает zakon.kz ссылкой на vesti.ua.
Стало известно, что 65-летний актер ранее был на вечеринке. Там присутствовал также и 48-летний сотрудник полиции, у которого диагностировали коронавирус.
Сейчас Джеки Чану официально еще не установили диагноз. Он проходит обследование и находится на стационарном лечении.
В начале февраля знаменитый на весь мир китайский актер Джеки Чан заявил, что заплатит один миллион юаней (54 млн тенге) человеку, который придумает лекарство от нового типа коронавируса.
Я не хочу видеть пустые улицы, которые должны процветать. Я не хочу видеть грустных людей, которым следовало бы наслаждаться жизнью, - сказал Джеки Чан.