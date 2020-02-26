 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.02.2020
09:19  Турчанку Сезин Синаноглу назначили Постоянным координатором ООН в Таджикистане
09:15  В Павлодаре начинается суд по делу о похищении сестры акима Восточного Казахстана Ахметова
09:04  О современном европейском фашизме, - В.Гулевич
08:57  Джеки Чана госпитализировали с подозрением на коронавирус. УкрЗалепуха?
07:58  "Мне интересно работать в жанре контрреализма"... Сурков, та еще кокетка
07:56  Роботы-убийцы. Больше не научная фантастика, - Tageszeitung
07:52  СаудАравия остановила хадж. Из-за вируса

07:48  Адские хоры. Глобальные медиа и крикливые НКО заглушают и заменяют собой подлинный голос общества, - А.Фефелов
07:44  Мероприятельские отношения. Россия и Киргизия будут дружить годами подальше от Запада, - "Къ"
07:33  Харви-джигит. КырГенерал Муйбиллаев обвинен в изнасиловании 17-летки...
07:28  Наргис Касымова (кто это?) возглавила Национальную Коалицию женщин-журналистов Таджикистана
07:26  У людей с антисоциальным поведением мозг меньше, чему у остальных, - Die Welt
07:21  Деньги на ветер: Коронавирус отменяет Евро-2020. Олимпиада - на очереди, - А.Зеленин
06:37  Скандал в охране КыргызЖелезДороги. За должность платят $500
01:10  Гаррик Маркл - принц-полукровка
01:04  Американская игра в наперстки с Индией против китайского Пояса и Пути, - А.Запольскис
00:57  Москву и Бишкек связали культура, инвестиции и оружие, - В.Панфилова
00:27  Инаугурация президента Афганистана перенесена с 27 февраля на 9 марта. Трамп попросил...
00:05  Почему Америка всем надоела, - Юрий Сигов
00:02  КырВыборы 2020. Избирателям за продажу голосов грозят штрафами, - О.Гут
00:01  Таджикский след на ВДНХ: тайны исчезнувшего павильона
Среда, 26.02.2020
23:01  Ливийский политический диалог ­под вопросом, - Равиль Мустафин
20:42  Таджикских цыган-люли тоже пытаются собрать/загнать на выборы
20:13  В Казахстане будет создан электронный муфтият
19:53  Внучка президента Таджкистана (от Тахмины) выходит замуж за сына директора Худжанского аэропорта
19:49  Токаев поручил детально разобраться с Каз-финансовыми пирамидами. Роет под Елбасы?
18:49  Из-за коронавируса кувейтские хоккеисты отказались ехать в Кыргызстан
18:39  КырПолитикум. Депутата Каракольского горкенеша Айтбаева избил коллега Чолпонбаев за одобрение отчета мэра
18:21  В борьбе с коронавирусом Китай использует метод кнута и пряника, - Н.Клокова
18:17  Коронавирус атакует Италию: заражения, смерти, беспечность, - Алла Ярошинская
17:21  19-летнюю учительницу изнасиловали возле школы в Павлодарской области Казахстана
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В Павлодаре начинается суд по делу о похищении сестры акима Восточного Казахстана Ахметова
09:15 27.02.2020

Заседание отложено на 5 марта из-за того, что прокурору нужно время для вручения нового обвинительного акта и для подготовки к прениям.

В Павлодаре проходит суд по делу о похищении родной сестры акима Восточного Казахстана Гульфаз Аубановой, передает zakon.kz.
В суде Павлодарской области проходит суд над Аскатом Тезекбаевым и Игорем Миловановым. Они обвиняются по статьям "Похищение человека", "Покушение на преступление" и "Вымогательство в особо крупном размере".
Известно, что один из подсудимых - директор ТОО, другой - его сотрудник. По версии следствия, они решили похитить сестру акима ВКО Даниала Ахметова, Гульфаз Аубанову, чтобы вымогать деньги.
Суд по этому делу начался еще в январе. Сообщается, что заседание отложено на 5 марта из-за того, что гособвинителю нужно время для вручения нового обвинительного акта и для подготовки к прениям.
20 сентября 2019 года стало известно, что сестру Даниала Ахметова, Гульфаз Аубанову пытались похитить. Инцидент произошел в Павлодаре. Женщину пытались насильно посадить в машину, но ей удалось вырваться.
Аубанова в разные годы занимала должности заместителя главного врача по детству, по родовспоможению областной больницы Павлодара, главного врача и директора медицинского учреждения "Данель", начальника Управления здравоохранения Павлодарской области. Ее последняя должность - руководитель департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области.
Брат пострадавшей, Даниал Ахметов ранее дважды был акимом Павлодарской области.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1582784100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Рабочий график первого президента
- По итогам II Форума межрегионального сотрудничества РК и РУ подписаны 52 соглашения на около $500 млн
- Мажилис одобрил в I чтении поправки в ГПК по вопросам внедрения современных форматов работы судов
- Д. Назарбаева: Легкой промышленности Казахстана нужна отдельная целевая программа развития
- О ситуации на финансовом рынке
- Депутаты "Ак жола" просят правительство поддержать единственный в республике специальный колледж для инвалидов
- Кадровые перестановки
- Неправильно интерпретированной назвал Смаилов информацию о выводе 27 трлн тенге из Казахстана
- На автомобильном пункте пропуска "Кордай" вводятся ограничения по пропуску лиц, транспортных средств и товаров
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  