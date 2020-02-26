В Павлодаре начинается суд по делу о похищении сестры акима Восточного Казахстана Ахметова

09:15 27.02.2020

Заседание отложено на 5 марта из-за того, что прокурору нужно время для вручения нового обвинительного акта и для подготовки к прениям.



В Павлодаре проходит суд по делу о похищении родной сестры акима Восточного Казахстана Гульфаз Аубановой, передает zakon.kz.

В суде Павлодарской области проходит суд над Аскатом Тезекбаевым и Игорем Миловановым. Они обвиняются по статьям "Похищение человека", "Покушение на преступление" и "Вымогательство в особо крупном размере".

Известно, что один из подсудимых - директор ТОО, другой - его сотрудник. По версии следствия, они решили похитить сестру акима ВКО Даниала Ахметова, Гульфаз Аубанову, чтобы вымогать деньги.

Суд по этому делу начался еще в январе. Сообщается, что заседание отложено на 5 марта из-за того, что гособвинителю нужно время для вручения нового обвинительного акта и для подготовки к прениям.

20 сентября 2019 года стало известно, что сестру Даниала Ахметова, Гульфаз Аубанову пытались похитить. Инцидент произошел в Павлодаре. Женщину пытались насильно посадить в машину, но ей удалось вырваться.

Аубанова в разные годы занимала должности заместителя главного врача по детству, по родовспоможению областной больницы Павлодара, главного врача и директора медицинского учреждения "Данель", начальника Управления здравоохранения Павлодарской области. Ее последняя должность - руководитель департамента Комитета контроля медицинской и фармацевтической деятельности по Павлодарской области.

Брат пострадавшей, Даниал Ахметов ранее дважды был акимом Павлодарской области.