Коронавирус вошел в пограничное состояние. Эпидемия грозит возвращением контроля между странами шенгенской зоны

12:25 27.02.2020

Китайский коронавирус продолжает распространяться по миру, в том числе и по Европе: во вторник первые случаи заражения подтвердили Хорватия, Австрия, Румыния и Швейцария. На этом фоне в Еврокомиссии напомнили: страны ЕС имеют право приостановить действие Шенгена (то есть ввести контроль на границах), но вопрос "должен быть скоординирован" на уровне союза.

"Страны ЕС, согласно Шенгенскому кодексу, имеют право возобновить временный пограничный контроль в связи с угрозами общественному здоровью в результате вспышки коронавируса. Однако с точки зрения Еврокомиссии любые подобные действия должны основываться на научных оценках и должны быть скоординированы на уровне ЕС",- заявила во вторник официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант. И добавила: уведомлений от государств шенгенской зоны о желании ввести контроль на границах в Еврокомиссию пока не поступало.

Между тем меры по частичному досмотру границ некоторыми членами ЕС уже принимаются. Катализатором стала вспышка заболевания, происшедшая на минувших выходных в Италии - эпицентре коронавируса в Европе. Как ранее сообщал "Ъ", на минувших выходных число зараженных вирусом выросло в 73 раза, после чего 11 северных городов были закрыты на карантин. В результате многие события в Италии, в том числе футбольные матчи, отменили, Венецианский карнавал досрочно завершили. К вечеру вторника число зараженных в Италии превысило 300 человек, десять человек погибли.



Первые вспышки коронавируса были зафиксированы сегодня в Австрии, Швейцарии, Хорватии и Румынии.



В австрийском Тироле, граничащем с Италией, обнаружено двое зараженных, в швейцарском кантоне Тичино (также граничит с Итальянской Республикой) - один. Кроме того, зараженным оказался неназваный житель Загреба, недавно вернувшийся из итальянского Милана.

В понедельник по вопросу досмотра на границах для предотвращения дальнейшего распространения вируса высказалось австрийское правительство.

Мы будем еще больше ужесточать системы предупреждения по отношению к нашим соседям; и мы немедленно прикажем остановиться подозреваемым (при пересечении австрийской границы.- "Ъ"), как это случилось вчера вечером",- заявил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Речь идет об остановке австрийскими властями поезда Венеция-Мюнхен в воскресенье вечером для проверки двух пассажиров на наличие коронавируса. Результаты тестов оказались отрицательными, но почти 300 пассажирам пришлось задержаться на четыре часа. Дополнительные проверки прибывающих из итальянских регионов Венето и Ломбардия также ввела Хорватия. По заявлениям кризисной группы Министерства здравоохранения страны, покидающие эти регионы будут допрошены и осмотрены погранполицией, эпидемиологами и пограничными санитарными инспекторами.

Как мир готовится к глобальной эпидемии китайской болезни

Сама Италия отвергла идею восстановления внутренних шенгенских границ, чтобы предотвратить случаи заражения вирусом. Так, в понедельник премьер-министр Италии Джузеппе Конте после внеочередного заседания кабинета министров в штаб-квартире гражданской обороны назвал приостановку Шенгенского соглашения "драконовской мерой". И заверил: она не отвечает потребностям итальянских граждан.

Приостановить Шенген? Но мы что, хотим сделать из Италии лазарет?" - возмутился премьер-министр.

Реагируя на это заявление властей Италии, французское правительство также указало на то, что не собирается закрывать границы с Италией в качестве меры по противодействию коронавирусу. Госсекретарь Франции по делам транспорта Жан-Батист Джеббари заявил журналистам, что закрытие границы не имеет смысла, поскольку "распространение вируса не ограничивается только административными границами".

Так или иначе, вопрос о приостановлении действия Шенгенского соглашения уже обсуждается на общеевропейском уровне. На вечер вторника было запланировано совещание министров здравоохранения Италии и соседних стран - Австрии, Германии, Словении, Франции и Швейцарии - по проблеме сдерживания распространения коронавируса. А в среду в Риме, как ожидается, состоится встреча еврокомиссара по вопросам здравоохранения Стеллы Кириакидис с министром здравоохранения Италии Роберто Сперанцей, директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Хансом Клюге и директором Европейского центра профилактики и контроля заболеваний Андреа Аммон.

Марина Коваленко

"Коммерсантъ" от 25.02.2020,